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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Симферополе воруют туи и тюльпаны с клумб

Говорят, в Симферополе неизвестные украли около 50 туй, высаженных вдоль улицы Севастопольской. Акт вандализма произошёл не в одно мгновение. «Не успел завершиться ремонт ул. Севастопольской (от а/с «Западная» до ул. Данилова), а какие-то уроды всё-таки спёрли все туйки. После расширения дороги и ремонта тротуаров дорожники (или зеленхоз) облагородили дорогу и высадили туи и другие кусты. На следующий день не стало шесть туек. После данного инцидента их стали охранять 24/7. Вчера и позавчера ночью по какой-то причине охраны не было. Итог: минус 47 будущих деревьев», – рассказал очевидец в одной из соцсетей. Жители города предполагают, что деревца были выкопаны для продажи. Некоторые даже отмечают, что видели их у стихийных торговцев в Симферополе и Севастополе.

Проявляют интерес предприимчивые граждане и к тюльпанам, высаженным на расположенных в общедоступных местах клумбах. Один из пользователей соцсетей поделился историей, как он застукал пожилого велосипедиста, обрывающего тюльпаны под корень в Гагаринском парке Симферополя. Горожане считают, что после высадки новых деревьев, декоративных кустарников и цветов необходимо неподалёку устанавливать видеонаблюдение и попавшихся на краже показательно наказывать.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 427 от 28 апреля 2017 года

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Просмотров: 69 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:31

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