Три награды для «Трёх сестёр»

Итоги всекрымской высшей театральной премии «Золотой грифон»

Понедельник — день тяжёлый. Но только не для поклонников Мельпомены, которые решили начать эту неделю ярко и празднично: с вручения заслуженных наград за театральные достижения. Номинаций было много, зрителей, томящихся в нетерпении, — ещё больше... И вот уже прелестные дамы в платьях с обнажёнными плечами, согреваясь позитивным ожиданием, не ощущали совсем не апрельский холод в зале симферопольского музтеатра, где и состоялась церемония награждения высшей театральной премии Крыма «Золотой грифон». Награды получали лучшие.

Севастопольцы — в любимчиках «Грифона»

«Трёх сестёр» на сцене Севастопольского драматического театра им. Лавренёва Черноморского флота поставила московский режиссёр Екатерина Гранитова-Лавровская. Причём это её не первое обращение к Антону Павловичу: несколько лет назад она поставила чеховское сочинение аж в Пекине.

«Вряд ли вы будете поражены свежестью режиссёрского решения или глубинными работами над образами. Зато не сможете не заметить сыгранность постановки, стремление актёров не просто слушать — слышать друг друга. С одной стороны, спектакль традиционен, с другой — неожиданно лёгок. Я бы даже сказал, что он эскизен — это скорее наброски, чем законченная картина», — ранее в своей рецензии высказался режиссёр-постановщик, театральный критик Сергей Пальчиковский, который в этом году вошёл в экспертный совет Премии.

Как бы там ни было, а лучшим спектаклем «Золотого грифона — 2016/17» признали именно эти, по словам Пальчиковского, «наброски». Что ж, тем острее желание поехать в Севастополь и посмотреть на них, составить собственное мнение. Тем более что «Трём сёстрам» удалось взять ещё две награды — в номинациях «Лучший дебют» (Татьяна Стасюк в роли Ирины) и «Лучшая женская роль второго плана» (Валентина Попова в роли няни). Вообще мифологическое крылатое существо проявило к севастопольцам, которые в этом году примкнули к Премии впервые, особое благодушие: в номинации «Лучший спектакль» вторую победу решили отдать Севастопольскому ТЮЗу за постановку «Последний срок». Кроме того, не остались без внимания и луначарцы (об этом подробнее в подвёрстке). А всего театральное сообщество города-героя увезло с церемонии аж семь наград.

У «Ханумы» — две награды, вах-вах!

«Не женщина она — шайтан в юбке!», «Пьёт — не закусывает, табак нюхает» — так отзываются о лучшей свахе Тифлиса герои музыкальной комедии «Ханума» Государственного академического музыкального театра РК, на чьей сцене, повторюсь, и награждали лучших. Она победила в двух номинациях: «Лучшая работа художника-сценографа» (Злата Цирценс) и «Лучшая мужская роль» (Валерий Карпов — князь Вано Пантиашвили).

В этой искромётной постановке, написанной Авксентием Цагарели более ста лет назад, есть всё кавказское: балет, разговорный акцент и даже носы (для этого в театре впервые применили пластический грим).

Отдельного «вах!» заслуживает как раз художественное оформление (удивительно красочно показан Авлабар — один из районов старого Тифлиса, где и происходят события) и тот факт, что каждый коврик в «Хануме» вышивался вручную. Добавьте сюда костюмы — яркие, узорчатые, усеянные блёстками — и вот уже вековая пьеса превращается в расписную увлекательную открытку.

Честно говоря, с трудом верится, что этот спектакль-праздник получил всего две награды. Он явно заслуживает больше. Обидно и за оригинальный семейный мюзикл «Бал для Золушки» (тоже поставленный на симферопольской сцене — к Новому году), отмеченный — что, наверное, показалось жюри самым логичным — в единственной номинации «Лучшее музыкальное решение». Хотя главное достоинство «Золушки» — всё же костюмы и сценография, а также то, что она доставляет в первую очередь эстетическое удовольствие.

Другие лауреаты премии «Золотой грифон»

. Лучшая работа художника по костюмам: Сергей Пермяков, «Питер Пэн» (МЦТИ «Золотой ключик», Евпатория).

. Лучшая хореография и пластика: Вадим Елизаров, Cabaret Express (Севастопольский академический театр танца).

. Лучшая мужская роль второго плана: Дмитрий Кундрюцкий за роль Клавдия в спектакле «Однажды в Датском королевстве» (Крымский академический русский драматический театр им. Горького) и Андрей Пермяков за роль Капитана Крюка в спектакле «Питер Пэн» (МЦТИ «Золотой ключик», Евпатория).

. Лучшая женская роль: Татьяна Бурнакина за роль Аркадиной в спектакле «Чайка» (Севастопольский академический русский драматический театр им. А. В. Луначарского).

. Лучший сценический эксперимент: спектакль «Джаз-фантазия» (реж. Сергей Пальчиковский, Крымский академический театр кукол).

. Лучший спектакль для детей: «Поющий поросёнок» (реж. Анастасия Пермякова, МЦТИ «Золотой ключик», Евпатория).

. Лучшая работа режиссёра: Григорий Лифанов, спектакль «Чайка» (Севастопольский академический русский драматический театр им. А. В. Луначарского).

Премия «Золотой Грифон» присуждается на конкурсной основе за профессиональные достижения в области театрального искусства и осуществляется по итогам театральных премьер текущего репертуара 2016–2017 годов. Учредитель премии — крымское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей РФ».