Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Тайна зодчего
И сам не ам, и другому не дам
На дорогах – боевые действия...
Полетели головы
Говорят, что... скандальная стройка снов ...
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумКультура, наука

Три награды для «Трёх сестёр»

Итоги всекрымской высшей театральной премии «Золотой грифон»

Понедельник — день тяжёлый. Но только не для поклонников Мельпомены, которые решили начать эту неделю ярко и празднично: с вручения заслуженных наград за театральные достижения. Номинаций было много, зрителей, томящихся в нетерпении, — ещё больше... И вот уже прелестные дамы в платьях с обнажёнными плечами, согреваясь позитивным ожиданием, не ощущали совсем не апрельский холод в зале симферопольского музтеатра, где и состоялась церемония награждения высшей театральной премии Крыма «Золотой грифон». Награды получали лучшие.

Севастопольцы — в любимчиках «Грифона»

«Трёх сестёр» на сцене Севастопольского драматического театра им. Лавренёва Черноморского флота поставила московский режиссёр Екатерина Гранитова-Лавровская. Причём это её не первое обращение к Антону Павловичу: несколько лет назад она поставила чеховское сочинение аж в Пекине.

«Вряд ли вы будете поражены свежестью режиссёрского решения или глубинными работами над образами. Зато не сможете не заметить сыгранность постановки, стремление актёров не просто слушать — слышать друг друга. С одной стороны, спектакль традиционен, с другой — неожиданно лёгок. Я бы даже сказал, что он эскизен — это скорее наброски, чем законченная картина», — ранее в своей рецензии высказался режиссёр-постановщик, театральный критик Сергей Пальчиковский, который в этом году вошёл в экспертный совет Премии.

Как бы там ни было, а лучшим спектаклем «Золотого грифона — 2016/17» признали именно эти, по словам Пальчиковского, «наброски». Что ж, тем острее желание поехать в Севастополь и посмотреть на них, составить собственное мнение. Тем более что «Трём сёстрам» удалось взять ещё две награды — в номинациях «Лучший дебют» (Татьяна Стасюк в роли Ирины) и «Лучшая женская роль второго плана» (Валентина Попова в роли няни). Вообще мифологическое крылатое существо проявило к севастопольцам, которые в этом году примкнули к Премии впервые, особое благодушие: в номинации «Лучший спектакль» вторую победу решили отдать Севастопольскому ТЮЗу за постановку «Последний срок». Кроме того, не остались без внимания и луначарцы (об этом подробнее в подвёрстке). А всего театральное сообщество города-героя увезло с церемонии аж семь наград.

У «Ханумы» — две награды, вах-вах!

«Не женщина она — шайтан в юбке!», «Пьёт — не закусывает, табак нюхает» — так отзываются о лучшей свахе Тифлиса герои музыкальной комедии «Ханума» Государственного академического музыкального театра РК, на чьей сцене, повторюсь, и награждали лучших. Она победила в двух номинациях: «Лучшая работа художника-сценографа» (Злата Цирценс) и «Лучшая мужская роль» (Валерий Карпов — князь Вано Пантиашвили).

В этой искромётной постановке, написанной Авксентием Цагарели более ста лет назад, есть всё кавказское: балет, разговорный акцент и даже носы (для этого в театре впервые применили пластический грим).

Отдельного «вах!» заслуживает как раз художественное оформление (удивительно красочно показан Авлабар — один из районов старого Тифлиса, где и происходят события) и тот факт, что каждый коврик в «Хануме» вышивался вручную. Добавьте сюда костюмы — яркие, узорчатые, усеянные блёстками — и вот уже вековая пьеса превращается в расписную увлекательную открытку.

Честно говоря, с трудом верится, что этот спектакль-праздник получил всего две награды. Он явно заслуживает больше. Обидно и за оригинальный семейный мюзикл «Бал для Золушки» (тоже поставленный на симферопольской сцене — к Новому году), отмеченный — что, наверное, показалось жюри самым логичным — в единственной номинации «Лучшее музыкальное решение». Хотя главное достоинство «Золушки» — всё же костюмы и сценография, а также то, что она доставляет в первую очередь эстетическое удовольствие.

Другие лауреаты премии «Золотой грифон»

. Лучшая работа художника по костюмам: Сергей Пермяков, «Питер Пэн» (МЦТИ «Золотой ключик», Евпатория).

. Лучшая хореография и пластика: Вадим Елизаров, Cabaret Express (Севастопольский академический театр танца).

. Лучшая мужская роль второго плана: Дмитрий Кундрюцкий за роль Клавдия в спектакле «Однажды в Датском королевстве» (Крымский академический русский драматический театр им. Горького) и Андрей Пермяков за роль Капитана Крюка в спектакле «Питер Пэн» (МЦТИ «Золотой ключик», Евпатория).

. Лучшая женская роль: Татьяна Бурнакина за роль Аркадиной в спектакле «Чайка» (Севастопольский академический русский драматический театр им. А. В. Луначарского).

. Лучший сценический эксперимент: спектакль «Джаз-фантазия» (реж. Сергей Пальчиковский, Крымский академический театр кукол).

. Лучший спектакль для детей: «Поющий поросёнок» (реж. Анастасия Пермякова, МЦТИ «Золотой ключик», Евпатория).

. Лучшая работа режиссёра: Григорий Лифанов, спектакль «Чайка» (Севастопольский академический русский драматический театр им. А. В. Луначарского).

Премия «Золотой Грифон» присуждается на конкурсной основе за профессиональные достижения в области театрального искусства и осуществляется по итогам театральных премьер текущего репертуара 2016–2017 годов. Учредитель премии — крымское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей РФ».

Кристина БЕЗУМНОВА
Фото А. Кадников, vk.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 427 от 28 апреля 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 163 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:58

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Апрель 2017 (92)
Март 2017 (92)
Февраль 2017 (81)
Январь 2017 (68)
Декабрь 2016 (97)
Ноябрь 2016 (90)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru