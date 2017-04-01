Без воды, газа, но с грязями

Как выживает Ленинский район?

Самый высокий тариф на воду, но проблемы с водоснабжением, несмотря на это. Задолженность по заработной плате у МУП. Самый низкий процент освоения бюджетных денег. Самый большой в Крыму Ленинский район, к сожалению, принадлежит к депрессивным регионам. Какие же возможности развития этого района видят в крымском правительстве?

Несуществующий тариф

Известно, что в Ленинском районе уже давно существуют проблемы с водоснабжением. И сейчас ситуация всё больше обостряется. По словам главы Роспотребнадзора по Республике Крым Натальи Пеньковской, в мае регион вообще может остаться без питьевой воды. Сейчас доля пригодной для питья воды здесь составляет не более 55 процентов (для сравнения, в целом по Крыму — 81 процент). По бактериологическим показателям 16 процентов проб воды Ленводоканала дают нестандартные результаты. Это происходит из-за отсутствия качественной очистки воды перед подачей в сеть.

В связи с этим надзорное ведомство намерено запретить питьевое водоснабжение в районе, если ситуация к маю не улучшится. В этом случае местным жителям остаётся рассчитывать лишь на регулярный подвоз воды в необходимых объёмах.

Кстати, здесь уже не один месяц решается вопрос о передаче здания водоочистных сооружений и фильтровальных станций, находящихся в аварийном состоянии, в собственность ГУП «Вода Крыма». Мало пригодна для функционирования и лаборатория водоканала, где нет специального оборудования для проверки качества воды и необходимых реактивов. Таким образом, на месте лабораторные бактериальные анализы вообще не проводятся.

Сергей Карпов, министр ЖКХ РК:

«Очистные эксплуатирует МУП „Ленводоканал“. Руководство МУП привело его в предбанкротное состояние. Принято решение передать всё это имущество „Воде Крыма“. Сейчас идёт инвентаризация».

Парадоксально, что при такой плачевной ситуации в районе самый высокий тариф на водоснабжение. Так, например, в настоящее время в селе Ильичёво стоимость кубометра воды составляет 60 рублей 98 копеек. На горячую линию Совета министров РК пожаловались и жители села Челядиново, сообщив, что у них один куб воды стоит вообще 150 рублей! Однако в Госкомитете по ценам и тарифам РК сообщили, что такой тариф не устанавливался. В то же время в ведомстве пообещали рассмотреть эту ситуацию, если люди представят соответствующие документы.

Много лет местные жители мечтают и о газе. На сегодняшний день Ленинский район охвачен газификацией всего на 43 процента. В профильном министерстве говорят, что уже предусмотрены соответствующие мероприятия для решения этой проблемы. При этом полная газификация района обойдётся в 3 миллиарда 270 миллионов рублей.

Светлана Бородулина, министр топлива и энергетики РК:

«Для газоснабжения всех категорий потребителей Ленинского района, по нашим расчётам, необходимо построить 281 километр межпоселковых газопроводов».

К слову, в правительстве сообщают, что есть и инвестор, готовый вложить 600 миллионов рублей в газификацию крупных населённых пунктов Ленинского района. А небольшие сёла республика планирует охватить за бюджетные деньги.

Четыре миллиона задолженности

В то время как по всему Крыму почти полностью удалось преодолеть проблему с задолженностью по заработной плате, в Ленинском районе с этим до сих пор справиться не могут.

Так, ещё в прошлом году прокуратура Ленинского района провела проверку соблюдения требований трудового законодательства МУП «Водоканал» в городе Щёлкино. Работодатель задолжал своим работникам почти три миллиона рублей. После этого правоохранители отчитались, что права 124 работников удалось восстановить — задолженность была погашена. Однако МУП, по всей видимости, не исправился, так как сейчас у него снова долги. В этом году людям задолжал уже и МУП «Ленводоканал». Работники предприятия не получали зарплату в январе-марте 2017 года. В результате два муниципальных предприятия накопили общую задолженность перед сотрудниками в размере более четырёх миллионов рублей.

В свою очередь глава республики Сергей Аксёнов поручил выплатить людям задолженность по заработной плате уже предприятию «Вода Крыма», которому в ближайшее время должно быть передано имущество Ленводоканала.

Сергей Аксёнов, глава РК:

«Задолженность надо ликвидировать однозначно! Необходимо находить варианты. Эти МУП надо было сократить гораздо раньше. Тем не менее люди пострадать не должны».

Несмотря на то что ситуацию в Ленинском районе благоприятной не назовёшь и район накопил немало нерешённых проблем, здесь самый низкий по Крыму процент освоения бюджетных средств (22,6).

Лучше всех получается тратить деньги у департамента труда и социальной защиты Ленинского района. А вот хуже всех с этим справляется администрация района — здесь освоение денег составляет всего 4,8 процента.

Фабрика грязи

Впрочем, у Ленинского района есть все возможности, чтобы выбраться из депрессивной социально-экономической ямы. По крайней мере, в Министерстве курортов и туризма РК видят неплохие перспективы развития этого региона. В частности, туристическое ведомство возлагает определённые надежды на производство лечебной грязи на этой территории. Так, на Чокракском озере создаётся туристический кластер, который предусматривает строительство фабрики по добыче лечебной грязи, разведку месторождений минеральной воды и так далее.

В том числе есть и определённые планы по использованию местных грязевых вулканов. В настоящее время подведомственное предприятие уже начало подготовку для получения лицензии на производство так называемой сопочной грязи.

Кроме того, в районе находится 150 минеральных источников, которые в сутки могут давать 614 кубометров лечебной воды.

Интересно, что, несмотря на то что в районе находится почти 70 километров пляжей, в прошлом году в местных коллективных средствах размещения отдохнуло всего 22–23 тысячи человек, то есть меньше двух процентов от общего количества организованных туристов в республике.

Сергей Стрельбицкий, министр курортов и туризма Крыма:

«Ленинский район не позиционируется как развитый санаторно-курортный комплекс, потому что здесь нет санаториев, есть только один пансионат с лечением. Однако здесь есть три гостиницы. При этом в прошлом году Ленинский район дал рост числа турпотока на сорок процентов».

Такой неожиданный прирост отдыхающих обусловлен тем, что Ленинским районом заинтересовались ближайшие соседи — жители Краснодарского и Ставропольского краёв.

Между тем в районе в течение прошлого года на 40 процентов увеличились инвестиции. Это говорит о том, что интерес к району и желание вкладывать сюда деньги всё-таки есть. В частности, один из инвесторов готов застраивать пустующие территории (общая площадь застройки — 80 га) для последующего переселения сюда жителей северных районов.