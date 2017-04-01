Капремонту зачёт, а крыша течёт

Жители симферопольских общежитий в ужасе от результатов ремонтных работ

250 миллионов рублей из крымского бюджета было выделено на капремонт 60 муниципальных многоквартирных домов в крымской столице. Во многих из них уже провели работы привлечённые для этого подрядные организации. Где-то заменили кровлю, где-то отреставрировали фасады. Однако жильцы, проживающие в этих домах, возмутились качеством проведённых ремонтов и несоответствием результата заявленным сметам...

Ремонт во вред

Ещё зимой жители дома на улице Металлистов, 15, в Симферополе после проведённого капремонта подняли шум, возмутившись тем, как всё было сделано. Причём пережить им пришлось многое: снег на голову под открытым небом, когда рабочие сняли крышу перед морозами, а потом ещё и долгие переписки с подрядной организацией и городскими службами.

Дарья Журавлёва, представитель Совета общежития на ул. Металлистов:

«Я хочу добиться того, что, если выделило государство из бюджета республики 1 миллион 668 тысяч, то эти деньги должны пойти на ремонт здания и пойти законно. Чтобы ремонт производили качественно. Чтобы согласно сметной документации всё выполнили. А сами материалы чтобы были не второсортные, как сюда привозят!»

Впрочем, проведя проверку, Стройнадзор нарушений не усмотрел. Усмотрела только республиканская прокуратура. Правда не по качеству проведённых работ, а по срокам, наложив на строительную компанию штраф.

«Нам пришёл ответ из прокуратуры республики, что оштрафовали и подрядную организацию, и проектировщика и что будут устранены недостатки согласно сметной документации, — рассказала на ток-шоу „Народный вердикт“ на телеканале ИТВ в пятницу, 21 апреля, Дарья Журавлёва. — Но по факту ничего не изменилось. В каком состоянии было, в таком и осталось».

Жители возмущены тем, что ремонтники отошли от сметы (например, вместо стеклопластиковых дверей поставили железные, а также недокрасили и недошпаклевали 120 квадратных метров фасада), и тем, что подрядная организация не хочет устранять последствия «капремонта», вследствие которого после 25 дней раскрытой кровли в квартирах отсырели стены, а кое-где обвалился потолок.

В то же время представители администрации города считают, что работы выполнены вполне удовлетворительно.

Александр Бойченко, начальник управления капитального строительства администрации Симферополя:

«Строительная организация, которая осуществляла работы, с большим опытом. Штраф заключался исключительно по срокам. Была подана нами претензия подрядной организации за нарушение сроков. Они не уложились, по погодным условиям, до 25 декабря. А приступить к работам они имели право только в ноябре. Да, есть недочёты, что-то сделано не на 100 процентов качественно, но в основном работа выполнена. Претензий от прокуратуры в адрес управления капстроительства не поступало. Объёмы подтверждены. Все сделано в рамках утверждённой сметной документации».

А. Бойченко не отрицает, что кровля действительно была какое-то время раскрыта, и, как всегда, неожиданная зима негативно сказалась на ремонте, но катастрофических затеканий и обрушений не произошло.

«Да, где-то немножко затекло, но несколько преувеличена ситуация», — отметил начальник управления капстроительства.

«Ни одни строительные нормы не допускают такого подхода к капитальным ремонтным работам в зимний период, — считает крымский общественник Станислав Забаштанов. — Обязательно делается покров перед раскрытием!»

Гладко было на бумаге

Аналогичные претензии высказывают и жители дома на ул. Ракетной, 17. Они тоже считают, что подрядчик серьёзно отошёл от сметы и схалтурил.

Станислав Забаштанов, общественный деятель:

«В 2014 году отремонтировали капитально крышу. Я был на этой крыше вместе с экспертами. Мы обратили внимание на то, что нет премыканий, идёт затекание. Девятый этаж в грибках, потихоньку там идёт разрушение здания. Нельзя к этому зданию подойти с капремонтом теперь 30 лет. Поверили, что специалисты высокого уровня пришли. А когда подходишь к этим ребятам, которые работали, они не имеют даже спецовки, они не имеют даже соответствующего образования. Набирают людей, которые за небольшие деньги готовы работать».

Евгения Ходак, правозащитник:

«В акте было отражено, что был выполнен капремонт кровли, подвальных помещений и инженерных коммуникаций. Когда пришли туда с актом выполненных работ и по факту сфотографировали то, что было выполнено, оказалось, что акт не соответствовал тому, что реально было сделано. Когда жильцы обратились, чтобы включить дом в программу капитального ремонта заново, им сказали: извините, по документам у вас сделан капитальный ремонт! То есть если такой же акт будет подписан по общежитию на Металлистов, жители лишатся надежды потом провести капремонт и сделать его как положено».

Как отмечают чиновники, люди не совсем понимают суть капитального ремонта, который сегодня шагает по Крыму, согласно республиканской программе, утверждённой в прошлом году. Деньги из бюджета выделяются частями на ремонт кровли, фасадов, инженерных сетей, фундамента и т. д. В случае с общежитием на улице Металлистов чуть более полутора миллионов рублей было выделено исключительно на замену кровли.

Александр Бойченко:

«Здание старое, никто не отрицает. Капитальный ремонт был направлен на замену кровли, не фасада, и деньги на фасад выделялись по остаточному принципу. У нас даже в этом году есть продолжение программы по капремонту общежитий, и уже непосредственно на ремонт фасадов выделены средства. По представлениям обслуживающих организаций — ЖЭКов, ЖЭУ — были составлены перечни работ, которые подавались в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и утверждались. Мы как город их не утверждали. Мы приняли программу, приняли деньги к освоению и включились по видам работ, оговоренным уже в программе».

«Ремонт по-крымски так не пойдёт!»

Увы, на качество выполняемых в Крыму работ и несоответствие смете жаловались жители многих домов, включённых в программу капремонта.

Евгения Ходак, правозащитник:

«Каждый договор, который заключается на выполнение строительных работ, имеет смету. Там указаны конкретные виды работ и их стоимость. Так говорить, что по остаточному принципу, а потом решили заштукатурить, нельзя. Надо предоставить соглашение, что смета изменилась, и пояснить, в связи с чем, а потом уже переделывать работу. Кроме того, нужно смотреть, что было отражено в акте выполненных работ».

Есть мнение, что подобный подход частичного финансирования губителен для старых зданий и вряд ли приведёт к положительному результату.

Станислав Забаштанов:

«Недопустимо кусками ремонтировать такие старые строения. Должен быть комплексный подход... А если так — там подштукатурим, там подмажем, там крышу сделаем — это размазывание денег и безответственность. Ремонт по-крымски так не пойдёт!»