С особой жестокостью

15 лет за покушение на убийство, убийство и расчленение

Летом 2016 года Симферополь облетела страшная весть: 21-летнюю девушку нашли расчленённой. Суд по этому делу идёт до сих пор, а убийцу хотят приговорить к 15 годам лишения свободы, то есть выйдет он где-то в 45 лет, а несчастная уже никогда не доживёт до этого возраста...

Без следа

Брат убитой, Артур Ольховский, рассказал «Крымскому Телеграфу» ужасающую историю её смерти, негодуя от того, насколько, по его мнению, несоизмеримо такое маленькое наказание человеку, совершившему особо жестокое преступление, с лишением жизни молодой девушки.

Артур Ольховский:

«12 декабря 2015 года пропала моя сестра — Ольга Ольховская, проживавшая на улице Краснознамённой в Симферополе. Она пошла в гости к подруге, но домой не вернулась... не дошла каких-то 300 метров. Поиски происходили совместными силами полиции и активистов, длились восемь месяцев и не давали результатов. В середине августа 2016 года на базе напротив нашего дома, практически в 10 метрах, где размещались склады предприятий, произошёл инцидент. У сторожа базы родился сын, и он праздновал его рождение с нашим соседом. Спустя несколько часов жена соседа пошла забирать его домой и услышала странные звуки. Она испугалась и побежала к мужу, но его не обнаружила. Женщина спросила у сторожа, где он, на что тот ответил, что его нет... совсем нет. Оказалось, что сторож нанёс три удара молотком по голове её мужу, проломив череп, и думал, что тот мёртв. Соседка закричала, сторож стал на неё нападать с ножом, но женщина вовремя схватила подушку, и ему не удалось нанести ей глубоких ран. На крики сбежались соседи, вызвали полицию. Сторожа задержали сотрудники правоохранительных органов. Пострадавший сосед выжил».

Подруга, в гостях у которой была Ольга, рассказала, что после того как девушка вышла от неё, с номера Ольховской поступил звонок, длившийся 14 секунд. 14 секунд до смерти... Слышны были скорее не крики, а какие-то странные звуки, как в фильмах ужасов, но подруга почему-то сообщила об этом не сразу.

Покушавшегося на жизнь соседей в день рождения сына сторожа зовут Алексей Божко. Несколько лет назад он переехал из села Ароматного Белогорского района в Симферополь и по воле судьбы устроился работать сторожем на базу, расположенную напротив дома молодой, красивой и тогда ещё полной жизни Ольги Ольховской.

«После этого происшествия у нас закралась мысль, — продолжал Артур, — если этот человек способен покушаться на жизнь других и наносить тяжкие телесные повреждения, не может ли он быть связан с исчезновением Ольги? Полиция пошла нам навстречу и проверила этот факт. Через две недели они обыскали помещение, где работал Алексей. Там, за заколоченной дверью, и нашли мою сестру... распиленную на девять частей и запакованную в пакеты. Он её расчленил. Части тела хранились в пакетах восемь месяцев».

Детали жестокой расправы

Судмедэксперты сделали заключение, что Ольга была сначала жестоко избита — на теле множественные побои. Умерла от асфиксии, причём доказано, что задушили её голыми руками. Бездыханное тело сторож продолжал бить, а потом распилил на части, вырезал таз и набил поролоном.

Александр, житель села Ароматного:

«Алексей и раньше совершал преступления. Он ранее судимый. Друзьям в селе он рассказывал, что занимался тем, что в народе называют „гоп-стоп“. Вечером брал биту или что-то такое, прятался за стелу недалеко от остановки у села и встречал приезжающих. Если кто-то шёл с сумками один, бил сзади по голове — человек терял сознание, а он забирал вещи и убегал. Алексей вообще спортсмен — профессионально занимался боксом, имеет много наград. Когда ему было лет девять, точно не помню, его отец застрелил соседку (у них с ней много лет была война), а когда приехала милиция — повесился на дереве во дворе. У Алексея остались мать и две сестры».

Стоит отметить, что в помещении, где работал сторож, на стене висели его грамоты, медали за спортивные достижения, а рядом с ними — портрет Ольги. Правда это был не совсем портрет — ориентировка с заклеенным текстом, которую дала Алексею мать Ольги, когда после её исчезновения спрашивала, не видел ли он девушку. И он повесил ориентировку среди своих наград, наверное, тоже как трофей.

Меду тем обвиняемый признан вменяемым. Единственное, что он сказал по этому поводу в суде: «Жаль, что так получилось». Естественно, следствию он рассказал свою версию событий: он ударил её в область горла, девушка упала, он подумал, что она умерла, испугался и вышел. Но тогда откуда множественные следы побоев, пальцев и удушья и как тогда он её расчленял?

Кстати, в помещении, где работал убийца, в стену были вбиты большие железные цепи-кандалы. Интересно, зачем они сторожу?

Адвокат Алексея Станислав Емельянов настаивает на 10 годах лишения свободы, а прокурор Олег Щепанский — на 15. И это за два покушения на убийство, тяжкие телесные и убийство с особой жестокостью, вменяемые ранее судимому лицу...

Стоит отметить, что адвокат отказался беседовать с нашим корреспондентом и объяснить, какие же смягчающие обстоятельства сподвигли его настаивать на столь маленьком сроке наказания? Уже прошло четыре-пять заседаний суда, каждые где-то по 15 минут, собралось восемь томов уголовного дела. Однако родственники убитой утверждают, что никто особо не разбирается, смотрят скорее на статьи закона, чем на материалы и ужасающие подробности дела и вменяют по минимуму.

Смягчающим обстоятельством для Алексея считают явку с повинной. Но как не признаться в убийстве, если тебя задерживают при покушении, находят почти на рабочем месте распиленный на части труп и все улики? К тому же восемь месяцев, пока, как говорится, петух не клюнул, обвиняемый не признавался, а каждый день любовался на портрет жертвы. Убийца может выйти через 15 лет, 45-летним мужчиной, вполне способным совершить ещё одно страшное преступление, и неизвестно, чья дочь, сестра или мать может стать его жертвой...