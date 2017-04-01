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Салют, Франклин!

В Ялте открыли памятник Рузвельту

В Ялте по-особому относятся к 32-му американскому президенту Франклину Делано Рузвельту. И не только в связи с его участием в Ялтинской конференции в 1945 году, но и благодаря его уважительному отношению к России. В память о великом человеке одна из улиц города даже была названа в его честь. И буквально на днях на ней появился бюст Рузвельта.

История одной улицы

Набережная, до этого Прибрежная, а ещё ранее Бульварная, одна из старейших улиц курортного города, с 31 марта 1960 года носит имя выдающегося американского президента. Впрочем, на этом ялтинцы не остановились — на ней даже появился небольшой музей Франклина Рузвельта, где собрана информация о его жизни и участии в Ялтинской конференции.

К слову, на протяжении девяти лет здесь также проводится праздник улицы. И в этом году он оказался особенно торжественным — в связи с установкой бюста.

Вообще памятник из бетона был изготовлен ещё в 1965 году — его сделал севастопольский скульптор Константин Кошкин и впоследствии подарил Ливадийскому дворцу. Однако работники музея не смогли найти для бюста подходящего места и спрятали в запасники, где он и пылился почти полвека.

Новую жизнь памятник обрёл лишь в 2005 году, когда директор «Бристоля» (по совместительству глава попечительского совета улицы Рузвельта) Вячеслав Курашин решил создать музей президента. В Ливадии тотчас вспомнили о пылящемся вдали от посетителей бюсте — так он переехал на новое место.

Вячеслав Курашин, директор отеля «Бристоль», председатель попечительского совета улицы Франклина Рузвельта:

«В прошлом году я обратился к Андрею Ростенко, предложив перенести бюст из музея Рузвельта на улицу. Конечно, за эти годы его увидели многие люди — сами ялтинцы и гости города, но это не соизмеримо с тем, сколько людей смогут отдать дань уважения президенту, когда его скульптура появится на улице. Этот постамент станет ещё одним знаменательным историческим символом Ялты. А вообще мне бы очень хотелось, чтобы такие праздники проводились на каждой улице нашего города, а не только на нашей!»

Нужно сказать, что попечительский совет подошёл к установке бюста максимально ответственно — здесь не просто поставили памятник, но и благоустроили сквер, где он расположился.

Андрей Ростенко, глава администрации Ялты:

«Мы — и ялтинцы, и россияне — знаем, за что уважаем Франклина Рузвельта, за что мы храним память о нём. Он поддержал нашу страну в самые тяжелейшие времена. Благодаря в том числе ему и подвигу нашего народа мы смогли приблизить победу над фашизмом. Он должен являться примером для многих руководителей других государств».

Взгляд из-за рубежа

Одним из главных гостей праздника улицы Рузвельта стал сын скульптора, создавшего бюст.

Сергей Кошкин, сын скульптора Константина Кошкина:

«Сам проект отец задумал в 1962 году. Тогда он сделал маленький гипсовый эскиз, и уже в 65-ом создал сам памятник. И я счастлив, что наконец-то идея отца — вот это творение спустя 55 лет обрело своё законное место на улице Рузвельта. Думаю, что и отец был бы безумно этому рад».

По словам Сергея Кошкина, основной в творчестве севастопольского скульптора была военно-патриотическая тема. И десятки памятников, которые украшают наш Севастополь, да и весь Крым, начиная с Евпатории и заканчивая Керчью, тому свидетельство.

Сергей Кошкин:

«Задолго до того как отец создал бюст Рузвельта, он задумывал памятник, посвящённый встрече на Эльбе 25 апреля 1945 года наших войск и американских. К сожалению, тот эскиз не сохранился».

В празднике поучаствовали и зарубежные гости. В частности, на мероприятие приехал адвокат из США Джулио Лонгфилд.

Джулио Лонгфилд, США:

«Для меня огромная честь находиться здесь. Есть конфронтация между нашими странами на каком-то высшем уровне, но вот здесь, на этой улице, будет памятник представителю другой Америки — Америки сострадания, дружбы, щедрости, доверия, диалога. Рузвельт сказал однажды: единственное, чего нужно страшиться, — это самого страха. Мы не должны бояться друг друга, должны разговаривать друг с другом».

Член Партии независимости Великобритании Ричард Вуд отметил, что нынешним лидерам крупных держав приходится принимать такие же важные решения, как это происходило в рамках Ялтинской конференции.

Ричард Вуд, Великобритания:

«Я нахожусь в Ялте уже на протяжении одного месяца, и меня это место завораживает своей красотой и теми прекрасными людьми, которых я встречаю. В свой первый визит, как и в этот раз, я посещал Ливадийский дворец. Три великих мужа принимали там решение о том, как изменить лицо мира. Время движется по кругу. Сейчас мы добиваемся перемен в Великобритании, а вы творите перемены здесь! И я чувствую в своём сердце, что вы приняли правильное решение».

К поздравлениям присоединился гражданин Франции Жан-Пьер Тома, который очень надеется на то, что европейские страны и США снимут санкционный режим с России.

Жан-Пьер Тома, Франция:

«Ялта меняется на наших глазах. Сейчас мы прокладываем новые туристские маршруты, и Ялта будет как раз местом паломничества, потому что здесь будут осуществляться большие планы по развитию туризма. У нас уже существует международная ассоциация сотрудничества, и Крым находится в центре этого движения».

Макс КОТОВ
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 427 от 28 апреля 2017 года

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Просмотров: 85 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:17

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