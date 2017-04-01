Наши в Новой Зеландии

Упорство крымчан и ожидаемая буря на краю света

Обещание выполнено

Четыре года назад симферопольская команда «КСХИ», созданная и возглавляемая играющим тренером мастером спорта, заслуженным тренером Украины Александром Мельником, в блестящем стиле выиграла на полях Италии на Всемирных играх ветеранов — 2013 турнир среди команд 35-летних игроков, став неофициальным олимпийским чемпионом среди ветеранов этого возраста.

Вернувшись с триумфом в родной Симферополь, Александр Иосифович пообещал, что весной 2017 года его команда отправится в далёкую Новую Зеландию, где ещё никогда не бывали крымские спортсмены, чтобы защитить свой высокий чемпионский титул на IX Всемирных играх ветеранов. Правда теперь в состязаниях с 40-летними соперниками.

С тех пор многое, после исторической Крымской весны, изменилось в нашей жизни, прежде всего наши спортсмены стали защищать цвета Российской Федерации. Это многим за рубежом пришлось не по нраву. Поэтому можете представить, сколько надо было приложить труда и усилий наставнику «КСХИ» и его многим добровольным помощникам, чтобы получить визы. Но надо знать упорство наших земляков, причём не только на футбольном поле. И своего они добились, получив добро за два дня до торжественного открытия всемирного спортивного форума ветеранов в Окленде, где с 21 по 30 апреля проходят состязания по 28 видам спорта. Пришлось нашим парням совершить воздушное путешествие по изнурительному маршруту: Симферополь — Москва — Доха (столица Катара) — Окленд, а приземлившись, сразу же запрыгнуть в автобус и отправиться на стадион, который расположен в Северном порту, в восемнадцати километрах от столицы. И хотя первый соперник — новозеландцы — ещё даже не облачился в игровую форму, но раз крымчане появились не ровно за час до начала поединка, им было засчитано техническое поражение (0:3). Однако организаторы футбольного турнира Игр, разумеется, не ведают, каков характер у наших земляков, и коль посеяли ветер своим решением, то обязательно пожнут бурю, о результатах которой мы расскажем в следующем номере «Крымского Телеграфа».

Но есть и приятное сообщение с края света. Во втором групповом поединке с ветеранами из Австралии наши парни отпраздновали победу — 3:2.

Знакомьтесь: полуфиналисты!

Теперь о ситуации в Лиге чемпионов. Здесь трём испанским клубам предстояло подтвердить свой авторитет, тем более что мадридцы в первых встречах отпраздновали победы, причём «реалисты» выиграли в Мюнхене у не менее известной на мировой арене «Баварии». А ведь не секрет, что немцы признают себя проигравшими лишь после того, как прозвучит свисток арбитра, извещающий об окончания второго матча. Вот и теперь в Мадриде они с первых минут стали навязывать испанцам свою волю. А в начале второго тайма не игравший в первой встрече их основной форвард поляк Роберт Левандовски с пенальти открыл счёт.

Но, к счастью «Реала», в его рядах выступает такой уникальный футболист, как португалец Криштиану Роналду, которому изящным ударом головы удалось сравнять счёт. Но спустя минуту испанец Серхио Рамос в острейшей схватке в собственной штрафной отправил мяч в свои ворота, и основное время принесло успех «Баварии» — 2:1, что заставило арбитра венгра Виктора Кашшаи назначить дополнительные полчаса. Это время немцы провели вдесятером. Под занавес второго тайма в весьма сомнительной ситуации с поля был выдворен один из их ведущих игроков — чилиец Артуро Видаль. Разумеется, владелец Кубка чемпионов не тот соперник, с которым можно бороться в неполном составе. Это вновь дважды продемонстрировали Роналду и Марко Асенсио, забившие в ворота получившего травму стопы вратаря Мануэля Нойера три мяча — 4:2. И «Атлетико» тоже третий год подряд выходит в полуфинал. Правда ребятам аргентинца Диего Симеоне пришлось в гостях против действующего чемпиона Англии «Лестер Сити» пролить немало пота, пока их форвард Сауль не открыл счёт. После этого парни Крэйга Шекспира увеличили давление в несколько раз. Однако их пробивному форварду Джейми Варди удалось только свести «пьесу» к ничьей — 1:1, которая оставила «выскочку британского футбола» на обочине турнира.

Все ожидали, что «Барса» на своём поле сможет дать ответный бой «Ювентусу», как провела поединок с «ПСЖ», проиграв в Париже 0:4. Да, испанцы всё время атаковали, но, увы, легендарные аргентинец Месси, бразилец Неймар, уругваец Суарес так и не смогли переиграть оборону итальянцев и их нестареющего вратаря 42-летнего Джанлуиджи Буффона — 0:0, на этот раз недошагав до привычного полуфинала. Но если «Ювентус» уже владел Кубком чемпионов, то «Монако» никогда не предъявлял свои претензии на этот приз. Но вторично обыграв дортмундскую «Боруссию», ребята португальца Леонарду Нунеш Алвеш Жардимы показали всем, что не только попытка теракта со стороны выходца из России явилась причиной их успеха в первом матче в Германии. В ответном поединке уже к семнадцатой минуте монегасец Килиан Мбаппе и колумбиец Радамель Фалькао забили два мяча, а когда в дебюте второго тайма немец Марко Рас отыграл один мяч, под занавес поединка Валер Жермен довёл счёт до 3:1, и «Монако» прописалось в полуфинале. Теперь 3 мая французы сыграют с «Ювентусом», а 2 мая мадридцы встретятся друг с другом.

Из четырёх ответных матчей у «европейцев» только один, между «Генком» и «Сельтой», не потребовал добавочного времени, чтобы определить полуфиналиста. Счёт в нём открыли гости, когда их форвард Пионе Систо, как и в первом матче, записал в свой актив очередной гол, но уже через три минуты игрок сборной Бельгии Леандро Троссард сравнял результат — 1:1, позволивший команде из испанского Виго пройти в полуфинал.

В двух играх понадобилось назначать добавочные тридцать минут. В Манчестере «МЮ», за счёт меткого удара армянина Генриха Мхитаряна, уже на десятой минуте вышел вперёд, но к середине тайма, после того как «бельгийский» поляк «Андерлехта» Лукаш Теодорчик угодил в перекладину, мяч в сетку ворот англичан провёл алжирец Софьян Ханни. Ну а затем лишь в середине добавочного времени счастье улыбнулось высоченному англичанину Маркусу Рашфорду — 2:1.

Ещё острее проходил матч в Гельзенкирхене, где «Шальке-04» предстояло отыграть у «Аякса» два сухих мяча. Это удалось сделать Леону Горецки и австрийцу Гвидо Бургшталлер в основные 90 минут поединка. А когда пошло добавочное время, отличился ещё и Даниэль Калиджиури, и стадион запел славу немецкому клубу, тем более что гости уже играли вдесятером. За две ошибки был изгнан их защитник Джоэл Велтман. Но неожиданно воспрянули духом двое его товарищей по обороне — Ник Виргевер и ливанец Амин Юнес, которые к финальному свистку сократили счёт до 2:3, а это позволило голландцам стать полуфиналистами.

Во встрече в Стамбуле между «Бешикташем» и «Лионом» дважды отличился «турецкий» бразилец Андерсон Талиска, на что уроженец Гваделупы, а ныне «француз», Александр Ляказетт ответил голом — 1:2, приведшим к добавочному времени. Но оно никому не принесло успеха. Пришлось прибегнуть к серии пенальти. До счёта 6:6 соперники исправно выполняли высшую меру наказания в футболе. Но затем «Бешикташ» подвели серб Душко Томич и хорват Матей Митрович, а француз Максим Гоналон провёл победный пенальти — 7:6, наказав турецких болельщиков за хулиганское поведение в Лионе. В полуфинале встречаются «Аякс» с «Лионом» и «Сельта» с «Манчестер Юнайтед».