Поход в Токио-2020

В памяти любителей спорта ещё свежи главные события на аренах Игр XXXI Олимпиады, которая состоялась летом прошлого года в бразильском Рио-де-Жанейро, где общекомандную победу отпраздновали олимпийцы США (46 золотых медалей), уверенно опередив ближайших соперников — сборные Великобритании (27), Китая (26) и России (19 наград высшего достоинства).

Приход новичков

Разумеется, нереально было на этот раз надеяться на то, что за океаном россияне смогут дать бой американцам, но то, что наши мастера на равных могли сражаться с китайцами и британцами, даже не вызывает сомнения. Более того, не ополчись на российских олимпийцев WADA (Всемирное антидопинговое агентство), которым руководят апологеты англосаксонского спортивного лобби, стремившиеся нанести как можно больше ударов по сборной России, чтобы лишить её права на участие в Играх-2016, наши атлеты выходили бы на запланированные тридцать олимпийских побед в Бразилии. Но прошлого не вернуть, а сейчас уже наступило время подготовки к летним стартам в Токио-2020. И на этом пути каждый чемпионат мира или Европы очень важен, прежде всего для новичков, которым предстоит набираться международного опыта в обновлённых сборных страны по олимпийским видам спорта.

В нынешнем месяце внимание всех поклонников спорта было приковано к чемпионату мира по велоспорту на треке, чемпионатам Европы по дзюдо и спортивной гимнастике. И везде россияне в общекомандном зачёте оказались в тройке сильнейших. Они стали лучшими в румынском Клуже, где состязались гимнасты. Вторыми — на татами в столице Польши, Варшаве, и после большого перерыва — третьими на скоростном треке Гонконга, где уступили только австралийцам и французам, о которых в велосипедных кругах не затихают разговоры о том, что они пользуются особыми медицинскими препаратами, прежде всего в темповых дисциплинах.

По пути великого Пхакадзе

Крымские поклонники велотрека со стажем помнят те времена, когда на бетонном полотне уже не существующего симферопольского «Авангарда» доминировал великий спринтер из Тбилиси Омар Пхакадзе, первым из советских гонщиков ставший чемпионом мира в самой стремительной дисциплине. С тех уже далёких дней больше никто из советских и российских спринтеров не смог повторить это достижение. И вот теперь в Гонконге на один уровень с грузином сумел подняться москвич Денис Дмитриев, в блестящем стиле переигравший всех соперников в спринте, что стало главной сенсацией чемпионата.

Именно благодаря спринтерской группе россиянам удалось опередить сильные сборные Великобритании, Германии, США, расположившиеся в шестёрке сильнейших команд мира. Мощно выступил наш женский дуэт — москвички Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова, ставшие чемпионками мира в командном спринте, чуть-чуть недотянув до мирового рекорда (32,520). Вторую золотую медаль Даша завоевала в гите на 500 м с места (33,282), а Настя в этом виде была третьей (33,454). Остальные россияне, увы, не заехали на пьедестал почёта, но обратили на себя внимание как на будущих фаворитов чемпионатов, это «преследователь» Александр Евтушенко и его партнёры по командной гонке на 4 км, мастер гонок по очкам Гульназ Бадыкова. К сожалению, вновь наставники сборной не пригласили в команду симферопольца Михаила Радионова, а ведь он мог существенно помочь сборной в мэдисоне или в гонке по очкам, где россияне выступили весьма слабо.

Называем имена остальных чемпионов мира нынешнего года. Австралийцы Джордан Керби победил в личной гонке преследования и привёл в чемпионы своих товарищей в командной гонке на 4 км, а Камерон Майер был лучшим в гонке по очкам на 40 км. В активе французов были победы Франса Перви в гите на 1000 м, и дуэта Морган Кнески и Бенджамин Тома в мэдисоне на 50 км, а Тома к тому же стал чемпионом в омниуме (велосипедном многоборье). По две золотые награды добыли для Германии Кристина Фогель (спринт и кейрин), американка Хлоя Дигерт (личная и командная гонка преследования), англичанки Элеонор Баркер (гонка по очкам) и Кэти Арчибальд (омниум). Не остались без новых чемпионов мира Новая Зеландия — командный спринт у мужчин, Малайзия — Мод Азизулхасни Аван (кейрин), Польша — Адриан Теклинский (скрэтч на 15 км), Италия — Рэйчл Барбери (скрэтч на 10 км), Бельгия — Лотта Копеки и Жюльен Д«Ор (мэдисон).

Есть три чемпиона

Сильнейшие гимнасты Европы съехались в румынский Клуж, чтобы определить чемпионов континента — 2017 в личном первенстве по многоборью и на отдельных снарядах. У мужчин в многоборье чемпионом стал олимпийский чемпион украинец Олег Верняев, сумевший оставить на втором месте молодого россиянина Артура Далалояна, а среди женщин — британка Элиза Доуни. Острая борьба развернулась за титулы чемпионов Европы на отдельных снарядах, где трое наших соотечественников стали владельцами золотых медалей. Давид Белявский первенствовал на коне (ему досталась бронза и на перекладине), Далалоян — в опорном прыжке, а юная Ангелина Мельникова — в вольных упражнениях.

Остальные восемь наград высшей пробы достались Верняеву — на брусьях (бронза здесь у Никиты Нагорного), румыну Мариану Драгулеску (серебро у Дмитрия Ланкина) — в вольных упражнениях, греку Элефтериосу Петруниасу — на кольцах, швейцарцу Пабло Бреггеру — на перекладине, француженке Колин Девиллар — в вольных упражнениях, венгерке Нине Дервель (серебро у юной Елены Ерёминой) — на брусьях, румынке Каталине Понор — на бревне.

На татами Варшавы, где лучшие дзюдоисты оспаривали победу в личном и командном первенстве Европы, за счёт отличного выступления мужчин в личном турнире и второго места в командном, сборная России смогла стать сильнейшей в общекомандном зачёте. Наши ребята Роберт Мшвидобадзе (60 кг) и Алан Хубецов (81 кг) стали чемпионами континента в своих весовых категориях. Серебро завоевал Муса Могушков (73 кг), а бронза досталась Хусену Халмурзаеву (90 кг), Казбеку Занкишиеву и Кириллу Денисову (оба — 100 кг). А вот в активе нашего прекрасного пола всего два серебра: Ирина Долгова (48 кг) уступила в финале украинке Дарье Билодид, а её землячка из Иркутска Алеся Кузнецова (52 кг) — Майлинде Келменди из Косово.

В остальных весах среди мужчин и женщин в столице Польши первенствовали украинец Георгий Зантарая (66 кг), азербайджанцы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Эльхан Маммадов (100 кг), серб Александр Куколь (90 кг), грузин Гурам Тушишвили (свыше 100 кг), француженки Присцилла Гнето (57 кг) и Одри Чумео (78 кг), словенка Тина Трстеняк (63 кг), голландка Сание ван Дийк (70 кг), белоруска Марина Слуцкая (свыше 78 кг). Командное сражение выиграли француженки.