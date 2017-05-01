Водный коллапс в Бахчисарайском районе

Несколько лет в сёлах незаконно оказывались услуги по водоснабжению?

От лица жителей трёх сёл Бахчисарайского района: Растущее, Зубакино и Стальное — в «Крымский ТелеграфЪ» обратились Анна Шахова и Александра Кариенко с просьбой разобраться в нарушениях в сфере водоснабжения: начиная с подделки документов, заканчивая передачей полномочий незаконно работающего предприятия в МУП.

Водоснабжение в законе и вне

В 2004–2006 годах в рамках реализации программы ПРИК ООН с долевым участием сообщества «Дружба», в которое входили почти все абоненты системы водоснабжения сёл, и органами местного самоуправления была проведена реконструкция водопровода сёл Зубакино и Растущее. Люди сами собирали деньги на два насоса, счётчики, питьевые полимерные трубы. Обслуживанием занимались жители, организовавшись в сообщества «Дружба» (с. Растущее), «Мечта» (с. Зубакино), «Маяк» (с. Стальное). Абоненты сдавали деньги контролёрам, водоснабжение было отлажено, текущие ремонты проводились. Даже после вступления Крыма в состав России, когда три сообщества объединились в одно — «Дружба», работа шла в штатном режиме до... января 2017 года.

Председателем ТСН «Дружба» на протяжении всех этих лет является Нелли Свейковская. Больше десяти лет (с 2006 года) жители платили за водоснабжение контролёрам без чеков и квитанций, сдавали деньги на различные расходы сообщества, пока его не решили забрать.

«Это было упущение при Украине, наша расслабленность, — пояснила Анжелика Ястребова, глава Почтовского сельского поселения, в которое входят упомянутые сёла, нашим коллегам из севастопольских „Примечаний“. — Мы заключили с ТСН договор безвозмездного пользования, поэтому люди там сами считали, что и как оплачивать. Получился в итоге только тариф на электроэнергию и зарплата работнику водокачки. Но официально у них не были оформлены контролёр, бухгалтер, там налоги никому не платились».

Важно! В сёлах нет питьевой воды. Её жители набирают из источника или покупают. Водоснабжение в сёлах ведётся из каптажа глубиной где-то пять метров и создано было для полива растений на подворьях селян, садов и других технических нужд. То есть используются горизонтальные поверхностные воды. В 2006 году был произведён анализ воды и дано заключение, что она — техническая. Затем 17 марта 2017 года испытательная лаборатория ФГБУ «Центр агрохимической службы «Крымский» произвела анализ воды и дала заключение о том, что проба воды не соответствует СанПиН питьевой воды в связи с превышением содержания нитратов и общей минерализацией.

Коррупция или легализация?

Итак, с чего начались проблемы. 27 января 2017 года Нелли Свейковская организовала собрание членов сообщества, на котором присутствовало мало людей, да ещё и не из всех сёл, так как оно проводилось в рабочее время. Однако председатель пригласила на него Дмитрия Дегтярёва, директора МУП «Дениза» Почтовского сельского поселения Бахчисарайского района, и депутата Почтовского сельского совета Владимира Шилко. На собрании было оглашено, что теперь водоснабжение сёл будет осуществлять МУП «Дениза». При этом тариф на техническую воду из каптажа с 8 рублей поднимется до 22,47, то есть стоимость будет как за питьевую воду. А до конца текущего года плату обещали поднять до 40 рублей.

К тому же никаких документов, подтверждающих, что техническая вода каким-то чудом превратилась в питьевую, гости из Почтового не предъявили.

Естественно, абоненты были недовольны такими изменениями и не захотели их принимать. Оказалось, жители-члены ТСН не заключали и не расторгали договоры с «Дружбой» и потому товарищество никак не может передать систему водоснабжения, которая по факту, как выяснилось, и документально ему не принадлежит. Активисты села решили наведаться к председателю ТСН, но открыла им её дочь — Татьяна Старчукова — на тот момент бухгалтер «Дружбы», а теперь контролёр «Денизы». Женщина сообщила, что для того чтобы ТСН занималось водоснабжением, необходима лицензия, которая стоит 700 тыс. рублей. А как же работало сообщество, а потом ТСН все эти годы? Председатель ТСН Нелли Свейковская на звонки не отвечает, и потому взять у неё комментарий не представляется возможным.

Как же поясняют ситуацию в правительстве? Жители получили ответ МинЖКХ о том, что с 2004 года водоснабжением занималось ОСН, а ныне ТСН «Дружба». «С целью недопущения неблагоприятных последствий в части водоснабжения, а также в интересах жителей сёл» Почтовский сельский совет передал водонасосную станцию и сети водоснабжения «Дружбе», заключив договор безвозмездного временного пользования данным муниципальными имуществом до 31 декабря 2016 года. В связи с поступившим в администрацию поселения заявлением председателя «Дружбы» и других ТСН о невозможности ими осуществления деятельности по водоснабжению сёл было принято решение передать в хозяйственное ведение водоснабжения МУП «Дениза».

Но селяне не сдавались и обратились в Минэкологии и природных ресурсов, где им сообщили, что нужно заплатить госпошлину в размере 7,5 тыс. рублей и собрать определённый пакет документов, что позволит им пользоваться каптажем 10 лет.

Жители были вынуждены обратиться за помощью к юристу, который посоветовал членам ТСН переизбрать председателя. Для этого 10 февраля активисты расклеили объявления по трём сёлам о том, что 19 февраля состоится собрание ТСН. Они хотели заслушать отчёт Свейковской и переизбрать её.

Но не тут-то было! 16 февраля, отреагировав на уведомление, полученное от администрации Почтовского сельского поселения, в дело вступили силовые структуры, обвинив активистов в организации несанкционированного митинга, который ещё даже не состоялся и вполне мог бы быть согласован. Двух членов ТСН даже вызвали в прокуратуру Бахчисарайского района. А в день, когда должно было состояться собрание, по селу целый день курсировал автомобиль МВД.

Спустя месяц, 25 марта, состоялось собрание членов ТСН, на котором присутствовали Якуб Зейтулаев, заместитель министра ЖКХ Крыма, Рефат Дердаров, глава муниципального образования «Бахчисарайский район» — председатель Бахчисарайского районного совета, Анжелика Ястребова, глава муниципального образования «Почтовское сельское поселение», Дмитрий Дегтярёв, директор МУП «Дениза». Здесь селянам разъяснили ситуацию и представили передачу водоснабжения и повышение тарифа как факт, который не должен обсуждаться. Людям предложили подписать договор с «Денизой» на подачу холодной питьевой воды. Малая часть селян, испугавшись отключения воды (такие меры, по словам жителей, уже принимались) всё же подписала договор ещё в марте, но по договору на питьевую (!) воду продолжает подаваться вода каптажная (техническая). То есть даже если и были поставлены какие-то фильтры, то бочки (где дно в грязи, как говорят селяне, с останками мелких животных) далеки по гигиене от тех, что должны быть для питьевой воды. Получается, сведения в договоре не соответствуют действительности?

Но жители не хотят передавать воду в «Денизу» и решили организовать своё собрание и решить вопрос. Администрация Почтовского сельского поселения 14 апреля на обращение членов ТСН о разрешении проведения собрания по вопросам водоснабжения сёл ответила, что собрание по данной теме уже проводилось, а другое «не целесообразно и может повлечь за собой дестабилизацию обстановки на территории данных населённых пунктов». Так местное самоуправление отказало в проведении указанного публичного мероприятия, отметив, что его несогласованная организация будет нарушением законодательства, за которое предусмотрена ответственность.

Интересно, что распоряжением от 28 мая 2015 года Почтовского сельского совета оборудование водокачки и систем водоснабжения было передано в оперативное управление ТСН «Дружба», о чём члены товарищества не были уведомлены. А решением Почтовского сельского совета от 3 февраля 2017 года МУП «Дениза» было определено как гарантирующая организация для централизованного водоснабжения ряда сёл, в том числе Растущего, Зубакино и Стального.

Странный документ

Чтобы узнать, что ещё происходит за их спинами, члены ТСН отправились в налоговую инспекцию, где получили очень странный документ. Это было приложение № 1 к «Протоколу общего собрания членов ТСН «Дружба» 5 мая 2015 года, в котором они якобы принимали участие и подписали документ количеством 54 человека. «Подписавшиеся» члены «Дружбы» утверждают, что никакого такого приложения ранее в глаза не видели и, естественно, не подписывали. Селяне написали обращение в «КТ» и Следственный комитет с просьбой разобраться в противоправных действиях, а именно в подделке подписей. Стоит отметить, что в адресованном нам и СК обращении подписи не сходятся с теми, что значатся в приложении к протоколу. У председателя «Дружбы» члены ТСН затребовали отчёт о работе, но по прошествии положенного срока так его и не получили.

Якуб Зейтулаев, заместитель министра ЖКХ Крыма:

«При Украине сообщество занималось водоснабжением, а после вступления Крыма в состав России всё было незаконно. Теперь мы, согласно законодательству, передаём водоснабжение управляющей организации. Централизованное водоснабжение должно оказываться специализированной организацией, которая имеет на это все разрешительные документы. В данных населённых пунктах люди получают воду незаконно из природных источников, нет ни очистки, ни обеззараживания. В Почтовском сельском поселении есть гарантированный поставщик — МУП „Дениза“, и по закону он оказывает услуги по водоснабжению. Все доводы, которые люди высказывают, не соответствуют действительности. Сделать себе лицензию и самостоятельно оказывать услуги по водоснабжению на сегодняшний день они не могут, потому что у них элементарно нет на это средств. Даже если они оплатят и сделают лицензию, должны быть соблюдены ещё 11 пунктов, среди которых наличие соответствующей материально-технической базы, обученный персонал, должен вестись документооборот. Если бы всё это было так просто, они бы уже сделали и занимались. Поэтому на сегодняшний день у них есть единственный выход — не препятствовать передаче имущества, чтобы им оказывало услуги специализированное предприятие, а всё, что они предлагают на данный момент, невозможно».

Как бы то ни было, выходит, председатель ТСН незаконно собирала с селян деньги за воду, принимала решение самостоятельно и подделывала подписи, а их организация не могла и не может легитимно заниматься водоснабжением?