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Уже зовёт меня в полёт

В Сакском районе прошли соревнования по мастерству управления самолётами, дельталётами и паралётами

Дельтапланы и парапланы, дельталёты и микросамолёты, мотопарапланы и паралёты — этот перечень может быть продолжен. И всё это летательные аппараты самой молодой из «небесных» отраслей — сверхлёгкой авиации. 23 апреля 2017 года завершился Открытый кубок Сакского района по спорту сверхлёгкой авиации (СЛА-мото) — 2017. Он проходил в районе села Великого.

Побороться за престижную авиационную награду, а Кубок — первое в лётном сезоне и к тому же традиционное всекрымское мероприятие, подали заявки команды Джанкойского района, Евпатории, Бахчисарая, Сакского района, Симферопольского района и Феодосии.

Погода внесла свои коррективы, но самые стойкие дождались «окна» и стартовали. Всего каждый экипаж выполнил 31 взлёт и посадку (класс воздушных судов: самолёты, дельталёты), из них 21 посадка на точность приземления с работающим двигателем, пять посадок с высоты 300 метров на точность с выключенным двигателем и пять посадок на время (три минуты) и точность.

Класс «паралёты» соревновался в слаломе (огибание пилонов и прохождение вешки) на время и в упражнении на точность приземления с выключенным двигателем.

Первое место в классе «самолёты, дельталёты» занял экипаж Ларисы Колесник из Сакского района, второе место — экипаж Владимира Гака из Евпатории и третье место — экипаж Владимира Ивненко из Бахчисарая. В паралётах первое место занял экипаж Василия Липецкого из села Геройского Сакского района, второе место — экипаж Алексея Цигуры из этого же села Геройского и третье место — экипаж Сергея Лукьянова из Евпатории.

Общее первое командное место занял Сакский район, второе — Евпатория, третье — Бахчисарай.

«Параллельно с мероприятием в Сакский район прибыли специалисты Росавиации для освидетельствования воздушных судов крымчан и выдачи им сертификатов лётной годности российского образца, — рассказал „КТ“ главный судья соревнований судья первой категории Илья Китаев. — Крымские пилоты легализуются в российском правовом поле».

Кстати, в посёлке Новофёдоровка Сакского района, в детской спортивной школе № 4 под патронатом, Общероссийской федерации сверхлёгкой авиации создано детское отделение по спорту сверхлёгкой авиации. Команда школы приглашена принять участие в самом престижном авиационном мероприятии России — Международном авиакосмическом салоне в Москве «МАКС-2017».

Максим РУСИНОВ
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 427 от 28 апреля 2017 года

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Просмотров: 92 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:07

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