Указали жезлом

В Симферополе починили дорогу после жалобы в ГИБДД

Устав дожидаться планового ремонта, жители улицы Балаклавской в крымской столице обратились за помощью в полицию, ведь неудовлетворительное состояние дорожного полотна создаёт обстановку аварийности. Ответ не заставил себя ждать, на горе-работников дорслужбы был составлен административный протокол, а ремонтная бригада, наконец, взялась за дело...

Правильный адресат

Выбоины и траншеи крымские автомобилисты уже привыкли видеть на дорогах как нечто обыденное. Разбивая подвески своих машин и попадая в аварии, водители редко могут добиться компенсации, а на качественный ремонт никто и не надеется после ставших достоянием гласности случаев латания дыр под дождём и снегом.

Так произошло и на улице Балаклавской в Симферополе.

«С украинских времён участок дороги от кольца на Пневматике и до улицы Русской не ремонтировался, — рассказала одна из жительниц микрорайона. — В 2015 году улицу ремонтировали, правда сделали только одну полосу, да и то происходило это во время дождя. Неудивительно, что сделали хуже, чем было, дорога рассыпалась за несколько месяцев».

Образовавшиеся выбоины на дороге стали такими большими, что обычные легковушки проехать по ним не могли — приходилось объезжать по лесополосе. Устав получать отписки от городских чиновников, люди обратились в ГИБДД.

«Вместе мы написали письмо начальнику отдела ГИБДД УМВД РФ по г. Симферополю, в котором отметили, что жители обеспокоены ситуацией, которая сложилась на Балаклавской, — рассказала „Крымскому Телеграфу“ председатель благотворительного фонда развития региона „Крым — родной дом“ Антонина Бойченко, — и попросили повлиять на дорожные организации для устранения недостатков уличной дорожной сети».

Через две недели пришёл ответ, что обращение рассмотрено и проведена проверка. Определив, что асфальт действительно пришёл в негодность, сотрудники ГИБДД вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении...

Денег нет. Но тут же нашлись...

Немногие знают, что за плохое состояние дорог в России дорожные службы несут серьёзную ответственность — от 200 до 500 тысяч рублей штрафа. Статья 12.34 Кодекса об административных правонарушениях РФ звучит следующим образом: «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».

Причём по ней могут привлечь и должностное лицо, по вине которого затягивается ремонт. И, естественно, после этого нарушение необходимо устранить. Так что долгожданный ремонт дороги на Балаклавской начался даже несмотря на то, что, как уверяли жителей чиновники, на это в казне нет денег.

«В данном случае, наверное, надо сказать спасибо сотрудникам ГИБДД, особенно отделению пропаганды безопасности дорожного движения и Дмитрию Леонтьеву за профессиональную консультацию нашего населения!» — говорит Антонина Бойченко.

А ведь, действительно, мало кто знает, что на некачественное состояние дороги можно пожаловаться в полицию. Но самое удивительное в этой истории, что жалоба сработала в считанные дни...