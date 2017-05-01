Избирательно доступны

Могут ли инвалиды попасть на крымские пляжи

Тема доступности пляжей для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения муссируется из года в год. Власть отчитывается, обещает, а крымчане с ограниченными физическими возможностями по-прежнему жалуются на то, что прибрежные территории очень плохо приспособлены для них. И накануне старта курортного сезона мы снова возвращаемся к этой проблеме.

Пляжная перекличка

Ещё в 2014 году Сергей Аксёнов дал поручение крымским администрациям, чтобы каждое муниципальное образование с выходом к морю оборудовало не менее одного полностью доступного пляжа. Однако в реальности за три года этого так и не произошло. В Министерстве труда и социальной защиты Крыма признаются, что лишь единицы пляжей на сегодняшний день соответствуют необходимым стандартам.

Елена Романовская, министр труда и социальной защиты РК:

«В январе текущего года была создана рабочая группа по обследованию пляжей муниципальной собственности в Республике Крым. Было выявлено, что муниципальные пляжи общего пользования в большинстве случаев недоступны для инвалидов. В единичных случаях доступны для колясочников, инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и частично доступны для инвалидов с умственной отсталостью».

Министр подчеркнула, что практически все муниципальные пляжи — это в буквальном смысле слова полоса препятствий для маломобильных групп населения. Лучше всего это становится понятным, если просто пройтись по крымским пляжам, начиная с Алушты. Увы, ни городской пляж, ни прибрежная территория в Профессорском уголке, ни пляжные карты приморских посёлков Большой Алушты (в том числе в популярном для отдыха Партените) не являются даже частично доступными. При этом, естественно, в городской администрации уверяют, что работа по устранению недостатков буквально кипит.

В Большой Ялте в свою очередь гордятся тем, что пять пляжей получили сертификат «Голубой флаг», подразумевающий доступность территории и для людей с инвалидностью. Однако, помимо этого, в регионе есть ещё 83 пляжа, закреплённых за пользователями, которые также должны соответствовать стандартам. Но сегодня даже в самой Ялте центральный пляж доступен лишь «избирательно», как выражаются чиновники. Говоря о его доступности, упоминают, например, ровное асфальтовое покрытие (!). Правда, здесь хотя бы установлено оборудование для спуска в воду.

Аналогичная ситуация и в восточном Крыму. Любимый многими Коктебель признан недоступным, пляжи в Феодосии доступны лишь частично. В этом плане выгодно отличается Керчь: здесь пляж оборудован всем необходимым для людей с инвалидностью.

К недоступным пляжам можно смело отнести и пляж в селе Песчаном Бахчисарайского района — пандусов нет, спуск к морю для людей на колясках просто невозможен.

Темпы нарастают

Общеизвестно, что самые благоприятные условия для маломобильных групп населения созданы в западной части полуострова. Между тем центр паломничества инвалидов со всего постсоветского пространства — город Саки — до сих пор не может привести все свои пляжи в соответствие с требованиями, хотя именно сюда люди с ограниченными физическими возможностями чаще всего приезжают на отдых и лечение. В самом городе центральный пляж доступен лишь избирательно. В близлежащих Новофёдоровке и Фрунзе территории «временно недоступны», однако в муниципалитете обещают, что в ближайшее время эти пляжные карты также приведут в порядок.

Андрей Ивкин, глава администрации Сак:

«В прошлом году был оборудован один эталонный пляж рядом с базой отдыха „Прибой“. Общая его территория — семь тысяч квадратных метров, и две тысячи из них являются доступными для людей с инвалидностью. К этому пляжу привязаны территории ещё двух здравниц, рядом с которыми есть частично доступные территории, но люди также могут ездить на полностью доступный пляж».

При этом глава администрации подчёркивает, что в настоящее время разрабатывается программа по доступности самого города и всех пляжей.

В то же время и жители города, и гости здравницы жалуются, что недоступным остаётся Сакское озеро, известное своими лечебными грязями. В администрации обещают, что этот вопрос также сейчас решается.

Андрей Ивкин:

«Думаю, что к 1 сентября мы сдадим две первые очереди набережной, на которой будет полностью оборудован пляж для людей с ограниченными физическими возможностями».

В лучшую сторону в этом плане отличается Евпатория. В администрации уверяют, что на сегодняшний день доступными для инвалидов являются 16 пляжей. За лето город намерен довести их количество до 30.

Андрей Филонов, глава администрации Евпатории:

«Мы ещё раз назначим встречу с теми хозяевами пляжных территорий, которые мы сейчас по конкурсу раздали. И всю эту историю будем внедрять».

Парламент готов подключиться?

Для того чтобы муниципалитеты наконец справились с этой застоявшейся проблемой, профильное министерство рекомендует при заключении договоров с пользователями пляжей в обязательном порядке прописывать условия по созданию доступной среды.

Владимир Константинов, председатель Госсовета РК:

«На это нужны не такие большие затраты. Мы не видим здесь денег, каких-то финансовых проблем, мы видим только отсутствие заботы. Появился какой-то формализм, пытаются где-то красиво доложить, а не реально решить проблему. Те люди, которые берут пляжи в аренду, зарабатывают деньги. Пусть небольшие, но зарабатывают. Сколько стоит оборудовать место для спуска? Пусть 30 тысяч рублей, пусть 50 тысяч. Это никому не испортит никакой бизнес-картины».

В связи с этим крымский спикер посоветовал главам муниципалитетов применять административный ресурс и добиваться соблюдения всех условий заключённых договоров. При этом глава парламента отметил, что если предприниматели, арендующие пляж, не смогут самостоятельно профинансировать необходимые работы, этот вопрос также может быть решён на республиканском уровне.

До 15 мая должна быть проведена соответствующая проверка пляжей членами комитета ГС РК по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов на предмет доступности. Тогда будет окончательно понятно, насколько эти территории готовы к новому курортному сезону.

* по результатам мониторинга, проведённого Министерством труда и соцзащиты Крыма