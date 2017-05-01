Фактор беглеца

Участник дорожного движения скрылся с места ДТП. Что предпринять?

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем, что делать, если участник дорожного движения скрылся с места ДТП. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Права и обстоятельства

Иногда случаются ситуации, когда один из участников ДТП скрывается с места происшествия. Причем, к сожалению, далеко не всегда он имеет право на это. Для таких случаев законодательством предусмотрено соответствующее наказание за оставление места ДТП. Согласно ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ, оставление места ДТП является административным правонарушением, однако не влечёт автоматически признание виновным в ДТП скрывшегося водителя. В случае доказания вины водителя в ДТП он будет нести наказание согласно ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, которая предусматривает:

- лишение водительских прав на срок до 1,5 года;

- административный арест сроком на 15 суток.

Существуют некоторые обстоятельства, при которых административная ответственность за оставление места ДТП не наступает.

Водитель не может быть привлечён к административной ответственности за оставление места ДТП, если:

- непосредственно после ДТП он отъехал от места его совершения на незначительное расстояние, ожидая приезда сотрудников полиции, и на момент их приезда находился на месте ДТП, и обстоятельства происшествия были установлены с его участием;

- ДТП произошло по обстоятельствам, не зависящим от уехавшего водителя, без совершения каких-либо действий с его стороны, а также если предвидеть данное событие и наступление последствий он не мог.

В случаях, когда виновник ДТП скрывается с места происшествия, можно выделить два типа — в зависимости от того, является ли пострадавший водитель непосредственным участником ДТП или ДТП произошло без личного участия.

1. Пострадавший водитель является непосредственным участником ДТП.

В этом случае необходимо выполнить следующее:

— запомнить максимум информации о втором участнике ДТП и его автомобиле — модель, цвет, особенно важно — государственный регистрационный знак, приметы водителя;

— включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки; не перемещать какие-либо предметы или следы, имеющие отношение к ДТП.

При этом следует учитывать, что в зависимости от фактических обстоятельств произошедшего ПДД предписывают различный порядок действий водителей:

• если в результате ДТП имеются пострадавшие;

• если в результате ДТП вред причинён только имуществу;

— проявить максимум инициативы по поиску свидетелей ДТП: ими могут быть любые лица; если рядом находились люди или остановились проезжавшие автомобили, необходимо обязательно попросить у пешеходов и водителей контактные данные. Если есть фотоаппарат или видеокамера, снять все подробности ДТП: расположение автомобиля, следы торможения, повреждения и т. п. Это поможет в дальнейшем при определении обстоятельств ДТП;

— позвонить в дежурную часть ГИБДД и указать данные, которые вам известны о втором участнике ДТП, следуя указаниям сотрудника ГИБДД.

ДТП без личного участия

Если вы обнаружили повреждения авто, выйдя, к примеру, утром из дома, рекомендуем осуществить следующие действия:

— первым делом сообщить в дежурную часть ГИБДД о произошедшем ДТП;

— постараться найти свидетелей. Если ДТП произошло около дома — попытаться опросить соседей, возможно, они видели автомобиль виновника и его самого;

— с помощью сотрудников ГИБДД выяснить наличие камер видеонаблюдения с близлежащих зданий и получить видео с них.

Если виновник скрылся и в дальнейшем его установят и его гражданская ответственность будет застрахована в рамках полиса ОСАГО, его привлекут к административной ответственности за оставление места ДТП, а вы сможете обратиться в страховую компанию за страховой выплатой.

Если будет установлен только владелец автомобиля, которым на законных основаниях управлял виновник ДТП, и гражданская ответственность владельца автомобиля застрахована в рамках полиса ОСАГО, то в этой ситуации его страховая компания также выплатит страховое возмещение.

Если же ни виновник ДТП, ни владелец автомобиля не будут установлены и у вас нет полиса каско, то получить страховое возмещение можно будет только за вред, причинённый жизни или здоровью потерпевшего. Такую выплату осуществляет Российский союз автостраховщиков. Ремонтировать автомобиль придётся за счёт собственных средств.

Нередко виновники всевозможных столкновений стараются как можно быстрее бежать с места ДТП, чтобы избежать ответственности. Такая тактика работает далеко не всегда, и если справедливость восторжествует, а вина водителя будет доказана, водитель дополнительно может быть лишён прав либо же арестован на 15 суток.

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 213-26-55.