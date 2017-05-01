Недооценённый художник, или Сокровища Магдесяна

Симферопольский художественный музей начал работу по поиску и включению в музейный фонд работ Эммануила Магдесяна, а частные лица уже выставили его полотна на открытую продажу.

Нести искусство людям

В апреле этого года все — от специалистов музейного дела, историков и искусствоведов до доморощенных коллекционеров и чёрных арт-дилеров, — дружно вспомнили имя Эммануила Магдесяна. 21 апреля в выставочных залах Симферопольского художественного музея состоялось открытие выставки к 160-летию со дня рождения этого художника, уже причисленного к лику классиков от живописи. На выставке можно увидеть монографическую коллекцию живописи художника из фондов музея и богатый репродукционный материал, рассказывающий о произведениях мастера из собраний музеев Крыма, Национальной картинной галереи Армении и частных коллекций, а также семейные фотографии. Музейщики говорят о том, что «Симферопольский художественный музей пошёл по пути целенаправленного собирания монографической коллекции Магдесиана». Отмечают «непреходящую роль в этом процессе» бывшего научного руководителя музея Рудольфа Подуфалого, ныне покойного. И, наконец, заверяют, что «на современном этапе музей ведёт работу по поиску и включению в музейный фонд работ этого выдающегося и несправедливо забытого мастера».

Тем временем на торговой интернет-площадке Meshok.ru появилась в открытой продаже картина, приписываемая кисти Эммануила Магдесяна (экспертное свидетельство о подлинности отсутствует). Продаёт пейзаж частное лицо из Севастополя. Картину, написанную маслом на холсте, размером 35×55 см предлагают приобрести за 700 000 рублей плюс 1000 рублей доставка. Картина в плохом состоянии, имеет механические повреждения красочного слоя и отчаянно нуждается в реставрации. И, кстати, указанная цена на доставку предполагает, что после покупки картина может быть отправлена транспортной компанией как обычный груз, или, чего доброго, банальнейшим почтовым отправлением «Почтой России» без каких-либо намёков на имеющее музейную ценность содержимое посылки. Приобрести лот может покупатель из любого уголка необъятной России, хотя — и это ни для кого не тайна — основными «игроками» подобных интернет-аукционов являются жители Москвы.

Единственный в своём роде

Единственный художник дореволюционного Симферополя... Такими словами сегодня говорят о Магдесяне крымские музейщики, культурологи, историки искусства и краеведы. По подсчётам специалистов, до революции было известно около 170 произведений художника. Сейчас в различных собраниях их всего лишь около 30 (!). И многие из этих немногих шедевров уже сокрыты от глаз широкой общественности в частных коллекциях богатых особняков. Коллекция Симферопольского художественного музея, в котором хранятся семь работ Мастера, признана второй по значимости после ереванской, то есть самой большой в России. Этим можно было бы гордиться, если бы не горечь утраченного...

Да, увы, большая часть работ Эммануила Яковлевича исчезла. Произошло это в 1941 году, во время эвакуации экспонатов Симферопольского художественного музея накануне фашистской оккупации.

На мировом рынке искусства одним из наиболее достоверных подтверждений подлинности шедевра (помимо мнения авторитетного эксперта) считается возможность проследить путь картины, отмеченный вехами выставок. И в судьбе наследия Магдесяна можно разобраться, только разгадав сложную головоломку военных лет...

Правда торговцы предметами искусства «тайну Магдесяна» для себя уже разгадали: российский рынок антиквариата велик, его пути неисповедимы, отношение к классикам со стороны коллекционеров неизменно велико, а, главное, чем меньше картин того или иного автора сохранилось, тем эксклюзивнее предложение, а, следовательно, выше цена.

Оценённое бесценное

Великая ирония судьбы состоит в том, что местонахождение большинства произведений Магдесяна неизвестно (бытует даже мнение, что все они погибли во время Великой Отечественной), тогда как сам художник всеми силами старался сберечь культурное наследие своей эпохи. В своём доме, в Симферополе, он создал настоящую картинную галерею. В ней, кроме его работ, экспонировались произведения, подаренные ему И. К. Айвазовским, Л. Ф. Лагорио, И. И. Шишкиным и др.

С Айвазовским Магдесяна связывало очень многое: любовь к Крыму, его пейзажам, национальная принадлежность и даже кровное родство. Эта связь сегодня дорогого стоит, в том числе и в денежном эквиваленте. Хотя при жизни ни тот ни другой художник даже помыслить о таком развитии событий не мог, они просто искренне симпатизировали друг другу.

В ожидании утра

Магдесян работал в тени Великого Мастера в течение трёх лет, сразу после окончания Академии художеств. И стал во многом схож со своим дальним родственником, наставником и покровителем — в выборе тем, художественных приёмах и т. д. Правда, в отличие от Айвазовского, предпочитал писать на небольших холстах и намеренно выбирал кардинально другой колорит.

Тревожным звоночком для Магдесяна о том, что он теряет, почти потерял творческую самобытность, стало одно событие. Его картину «Прибой» петербургская публика приняла за работу Айвазовского. Сегодня эта картина постоянно украшает экспозицию зала № 11 второго корпуса Национальной картинной галереи им. И. Айвазовского. Но для Магдесяна она стала самым настоящим провалом, побудившим его бежать от Учителя...

В 1895 году Эммануил Яковлевич прибыл в Симферополь, ставший ему не пунктом назначения, но уютным прибежищем на долгие годы. Он часто, далеко и надолго уезжал в поисках себя и своих тем, но всегда возвращался.

Эммануил Яковлевич Магдесян умер 18 ноября 1908 года здесь же, в Симферополе, умер как истинный художник, успев сделать завершающий мазок и поставить подпись на картине, которую назвал «Утро». Это стало своеобразным завещанием, выражением тайной надежды, что пусть не для него самого, но для его полотен утро ещё наступит...