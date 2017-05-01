Дамские автоугодники

Слабый пол выдает и выбор марки, и стиль вождения

Езда по правилам и без

Бытует мнение, что женский стиль вождения отличает безоговорочное следование правилам. С этим трудно не согласиться. Женский мозг устроен так, что чаще ищет решение проблем во вне, тогда как мужской, склонен к изобретению нестандартных, до селе неведомых выходов из вполне стандартных ситуаций. И, зачастую, именно по причине излишней правильности езды, может создаться впечатление, что дама за рулем «тупит» в окружении лихо перестраивающихся из ряда в ряд и объезжающих ямы по встречке джентльменов. Зато, подтверждением тому выступает статистика ГИБДД. Женщины-водители гораздо реже становятся участниками аварий с особо крупными последствиями. Они не соревнуются с КАМАЗами и фурами, поскольку понимают, что тягаться с грубой силой абсолютно бессмысленно. Не меряются с другими участниками дорожного движения мощностью движка и не кичатся преимуществами двадцатисантиметрового клиренса. Из всего многообразия ДТП, «конёк» слабого пола — чиркануть спокойно стоящего железного соседа во время парковки. По мнению обвиняемых в слепоте и вандализме автолюбительниц, они совсем не виноваты, подобное случается из-за того, что на тесных крымских улицах парковаться зачастую приходится вдоль дороги, втискивая свое авто между двух других, весьма характерными для мужчин, но совершенно не свойственными женщинам, движениями — туда-сюда, вперед-назад.

Дочь технического прогресса

Представители сильного пола склонны считать, что машины создали мужчины для мужчин. Слабому полу милее мнение: всё, что ни делает мужчина, он делает во имя женщины.

3 июля 1886-го, Карл Бенц явил миру свое изобретение — проехал по улицам немецкого Мангейма на первом в мире автомобиле с бензиновым двигателем. Но это не стало его триумфом. В течение последующих двух лет в Германии так и не нашлось «авантюриста», пожелавшего приобрести «безлошадный экипаж». Подобный технический прогресс напугал всех, кроме одной женщины.

«Лишь жена верила в мое изобретение!- вспоминал позже Бенц.- Она всегда была мне верным помощником и неизменно сопровождала меня в первых поездках. Помогала при пуске двигателя. Если экипаж упрямился, могла и подтолкнуть его».

Подталкивала Берта Бенц не только первый автомобиль, но и самого изобретателя. Она не уставала повторять, что людям свойственно покупать только то, что им известно, следовательно нужна продуманная рекламная кампания. А что может быть лучшей рекламой для авто? Только демонстрация его возможностей. И в 1888 году 39-летняя Берта отправилась в свое самое авантюрное путешествие, в путешествие на автомобиле. Она чистила засорившийся бензопровод булавкой от шляпки, перетёршийся провод зажигания изолировала резинкой от чулочной подвязки и, чтобы заменить поврежденные кожаные тормозные накладки, вынуждена была обратиться к привычному для женщины специалисту... к сапожнику!

И этот смелый женский маркетинг не остался не замеченным. Уже осенью 1888 года у Бенца появился первый оптовый покупатель, мужчина, разумеется.

Внешность обманчивая и не очень

По сей день автомобили, выпускаемые Mercedes-Benz, считаются исключительно мужскими. Ну, может за исключением изящных малолитражек класса А, которые сильный пол, по крайней мере в нашей стране, целиком и полностью отдал на откуп женщинам. Мол, слишком округлы и малы. Действительно, изучение потребительского спроса дает основание утверждать, что с точки зрения дизайнерских особенностей женщины чаще отдают предпочтение автомобилям с обтекаемыми формами. Популярны среди дам MINI Cooper, Volkswagen Beetle, Nissan Juke и, как ни странно, BMW 1-series, «единственный автомобиль BMW, выпадающий из мейнстрима».

Кстати, присутствие в списке женских авто бумеров дало мужчинам повод говорить о том, что предсказуемым и таким правильным во время езды женщинам свойственно «настоящее безумие» в выборе авто. В этом вопросе никогда не знаешь, чего ожидать от, казалось бы, давно знакомой половины.

Перерыв на шутки

ТОП-10 признаков женского авто

1. Машинка чистенькая, помытенькая, вся такая лапочка, но не едет, а стоит в левом ряду...

2. Зеркало заднего вида стройнит и молодит водителя.

3. В оплётке руля несколько сломанных ногтей.

4. На лобовом стекле изнутри наклейка: «СНИМИ С РУЧНИКА!»

5. Ароматизатором воздуха в салоне является сам водитель.

6. На заднем сидении — сумочка, ноутбук, пакет с едой, важными салфетками и влажными документами.

7. На заднем сидении детей не делают, а возят тех, что были сделаны загодя.

8. Где-то под одним из сидений точно валяется одна серёжка.

9. Машина ни в коем случае не зелёная — «на зелёных пусть всякие лохушки ездят».

10. На обратной стороне талона техосмотра записан телефон парикмахерши, которая знает человека, у которого надо покупать техосмотр.

ТОП-10 признаков мужского авто

1. Первая риска на спидометре стоит на 100 км/ч.

2. На зеркале заднего вида — мощные полутораметровые чётки.

3. Все стёкла наглухо затонированы, есть лишь узкий просвет на лобовом — для глаз, как в танке.

4. На машине ни одной царапины — сплошные шрамы.

5. Выхлопная труба такая, чтобы картофелина не застревала. А ананас — застревал!

6. Салон прокурен. Домкрат пропит. Велюр прожжён. Кузов проклеен изолентой и промотан проволокой (то, что отпало).

7. Ароматизатор воздуха давно не стирали.

8. Иногда ароматизатором служит открытая пачка вкусных презервативов. Или открытое окно.

9. Сзади, на форкоп насажена резиновая кукла.

10. Машина оборудована автоответчиком: «Здравствуйте, вы остановили серую „Ауди“, госномер О 032 СМ! К сожалению, я сейчас не могу к вам выйти. Оставьте квитанцию на штраф под „дворником“ или остановите меня на следующем посту!»