Карта цесаревича

В Центральном музее Тавриды презентовали уникальное учебное пособие, с помощью которого изучал Крым наследник российского престола

В главном крымском музее, на улице Гоголя, 14 в Симферополе, открылась весьма примечательная выставка, названная «Русская Православная церковь и Дом Романовых после Революции 1917 года (1917-2017)». Среди множества представленных на ней экспонатов выделяется один, единственный в своём роде сам по себе, но особенно ценный доя истории тем, что к этому предмету — рельефной карте полуострова — прикасался маленький наследник престола, сын императора Николая II Алексей.

Для знания и поиска

На открытии выставки компания собралась представительная, как и положено по статусу мероприятия, в том числе Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, советник канцелярии Главы Российского императорского дома Владислав Пилькевич, руководство Центрального музея Тавриды. представители органов государственной власти Республики Крым и города Севастополя, политики и общественные деятели.

По мнению организаторов, эта выставка представляет интерес «как для познания прошлого нашего Отечества, так и для поисков путей дальнейшего развития России». Основой экспозиции стали фотографии и документы, зафиксировавшие важнейшие события в жизни императорской фамилии в годы изгнания (1917-1991) и в период возвращения на Родину (с 1991 по настоящее время), преимущественно связанные с Русской Православной Церковью. В экспозицию также включена переписка Российского императорского дома с царствующими монархами и главами императорских и королевских Домов Европы, с выдающимися деятелями русского зарубежья. Представлены и знаки фамильных Орденов Российского императорского дома, знаки отличия и символика династии и состоящих при ней учреждений и организаций; коллекция почтовых открыток, изданных в конце XIX начале XX веков, книги и периодические издания.

Прикосновение наследника

Но основой, самой примечательной частью выставки, стала, конечно, рельефная карта Южного Крыма, обнаруженная в летней резиденции Николая II в Ливадии. Удалось установить, что сделан этот уникальный экспонат в 1897 году в Тифлисе. Сделан из папье-маше, на деревянной основе. Изделие помещено в раму из красного дерева размером полтора метра на метр. Также, не исключено, что эту рельефную карту делали специально для наследника престола, чтобы учить его, знакомить с Крымским полуостровом, особенно с той его частью, где находится летний дворец, да и сам цесаревич. И в таком случае, этот экспонат в своё время чувствовал прикосновение рук маленького Алексея Романова.

Да и сама по себе эта рельефная карта — отличное наглядное пособие, не потерявшее интересности и актуальности даже спустя столетие.

Карта долгое время считалась утерянной и была не так давно обнаружена в музейных запасниках. Но ещё потребовалось немало времени и мастерства, чтобы привести её в порядок, профессионально отреставрировать. Как говорит реставратор, заместитель заведующего отдела научно-экспозиционной работы Центрального музея Тавриды Александр Прусаков на реставрационные работу ушёл целый год — с 2013 по 2104-й. И вот теперь эта музейная и историческая редкость представлена на обозрение широкой публики.