Симферополь бандитский. 1921-й

По местам криминальной славы почти столетней давности

В распоряжении «Крымского Телеграфа» оказалась информация, опубликованная в издании Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю «95 лет КРЫМЧК». Среди множества материалов, содержащих в том числе приведённый в этом издании Отчёт Крымской чрезвычайной комиссии за 1921 год, есть весьма любопытные примеры из прошлой криминальной жизни полуострова. Вернее, его столицы. Здесь и контрреволюционные заговоры, и служебные преступления, и шпионаж, и наркотрафик, и всевозможная уголовщина, и бандитизм...

Дело Лашкова

Типичный пример явочной квартиры раннего периода белогвардейского подполья — Екатерининская, 5. Как следует из доклада уполномоченного Крымской ударной группы Управления особых отделов тов. Якшина, здесь, в квартире, «занимаемой зуболечебницей, хозяйка негласно даёт обеды... обедают исключительно почти бывшие офицеры Врангеля, скрывающиеся или устроившиеся на службу... из большой комнаты, окнами выходящей на улицу, проведён провод контрольного аппарата „Домофона“ к общим проводам и противоположный дом, где при Врангеле помещалась контрразведка».

В Симферополе существовали такие квартиры, являвшиеся явками для скрывающихся в лесах бело-зелёных. Здесь происходила вербовка в партизанские отряды, крутились огромные суммы денег. В первой половине 1921 года контрреволюционными операциями руководил некто Лашков, крупный помещик, представитель известной тогда в Симферополе фамилии. История вышла громкая, показательная. Замешан в ней был и сын белого генерала Моисеева, проникший на службу в уголовный розыск и сообщавший сведения белому подполью. Всех причастных (около 10 человек) расстреляли.

Табак и кокаин

Наркоторговца, причём с довольно крупной партией кокаина, взяли в Симферополе, что называется, по ходу дела. Этот случай связан с растратой казённых денег служащим Главтабака гражданином Мангуби, командированным из Москвы в Крым «для организации табачного дела». Чтобы возместить растрату, он придумал коррупционную схему и незаконно получил 10 пудов табака — довольно ценного тогда товара. Но Мангуби попал в поле зрения Чека. Те сделали контрольную закупку и через одного из маклеров, Льва Шерешевского, вышли, среди прочего, на покупку партии наркотиков, довольно крупной для провинциального Симферополя. «250 грамм по цене 15 тысяч рублей за грамм, всего на сумму 3 050 000 рублей» — большая банка, которая и была изъята при обыске. Продавцом был некто Брагинский, живший на улице Дворянской (ныне — улица Горького), 24. В глубине этого двора, существующего, кажется, и ныне в первозданной простоте, был пресечён симферопольский наркотрафик.

Федька Ходус и капитан Спаи

В этой истории переплелись, кажется, все объекты Крымской ЧК. Началось всё с разбойного нападения на постоялый двор в Крымчакском переулке, 15. Это и сейчас — типичный Старый город со всеми его прелестями. Только сильно застроили постоялый двор за минувшее столетие. Тогда же, в 1921-м, сюда в одну недобрую ночь нагрянула банда, по словам очевидцев, человек до двадцати. В полумасках. Просто Дикий Запад какой-то. Но обитателям постоялого двора было не до смеха.

Главарь банды распределил обязанности среди своих людей: несколько человек на улице и на воротах, несколько трясут телеги и их хозяев — приехавших в город, на рынок, селян, несколько, вместе с главарём, отправляются в дом, по квартирам, начиная с хозяйской. Брать только деньги и ценности. Но хозяин открывать отказался, через дверь началась ссора, которую прекратил один из бандитов, застрелив хозяина. Разбойники ворвались в дом и забрали всё ценное, включая серьги хозяйки, вырванные из ушей. Во дворе же один из селян сцепился с бандитами и был убит, «буквально весь изрезан».

После налёта бандой занялись всерьёз. Стало известно, что главарь её, некто Федька Ходус — давно разыскиваемый рецидивист. Задержали и нескольких участников разбойного нападения. Среди них — Петька Кабанчик (Каменщиков), который рассказал, что наводчиком у них был некто Михаил, работающий в Симферополе почтальоном. Назвал приметы. И в первую же ночь после допроса повесился в камере. А таинственного почтальона нашли и задержали в одном из дворов на улице Ушинского, где тогда находилась одна из почтовых контор. Им оказался Михаил Стороженко, двадцати шести лет, шрам на подбородке, устроившийся туда, чтобы без подозрений ходить по квартирам, разносить письма и присматривать будущих жертв. Более того, задержанный сознался, что он и есть Федька Ходус.

Тут же дело получило неожиданное продолжение. Запутанное в начале, трагическое и романтическое в конце. Пока Ходуса-Стороженко допрашивали в здании почты (вести в здание ЧК оперуполномоченные до наступления темноты не хотели, чтобы не светиться на улице перед возможными сообщниками бандитов), во дворе его дожидался какой-то мальчишка. Не дождавшись, ушёл, но чекисты за ним проследили, установили наблюдение за квартирой на улице Салгирной (ныне проспект Кирова), куда паренёк заходил. Затем проследили за выскочившим на улицу перепуганным хозяином этой квартиры — состоятельным коммерсантом, бухгалтером Наркомздрава Гольдманом, сначала петлявшем по улицам, а затем побежавшем на рынок, в кофейню к Абдулле. Адбулла был недавно амнистированным бандитом из шайки, входившей в отряд одного из самых опасных бело-зелёных партизан, врангелевского капитана Александра Спаи (банда Спаи действовала в основном в районе Чатырдага и Алушты, численностью доходила до нескольких десятков человек и отличалась особой активностью, дерзостью и жестокостью). Гольдман передал Абдулле записку. Теперь уже слежку установили за Абдуллой и проследили, как он оставил что-то между камнями основания Екатерининской мили (одного из памятников, установленных в конце XVIII века, чтобы отметить путь по земле крымской императрицы Екатерины II), очень похожей по описанию местности на ту, что сохранилась возле трассы на Севастополь, на повороте за Новопавловкой.

Когда Абдулла уехал, к миле прокрался чекист, вытащил из щели записку, оказавшуюся крайне лаконичной: «Срочно 35». Положил её обратно и спрятался неподалёку. Через некоторое время к историческому каменному столбу примчался со стороны леса всадник, достал содержимое тайника и стремительно скрылся. Одновременно задержанные в городе члены банды, напавшей на постоялый двор, начали давать показания... Выяснилось, что главарь имел тесные связи с командиром бело-зелёных Спаи, и что, бывая в Симферополе, где во многих местах устроены тайники с оружием, боеприпасами, обмундированием и провиантом, Александр Спаи останавливается у какой-то женщины, вдовы офицера по имени Ира, работающей в Наркомздраве. Но что за код «Срочно 35» был передан городским бандитским подпольем в лес? Ключ к шифру нашёлся, когда стали, что называется, прочёсывать Наркомздрав, где, кстати, работал и вышеупомянутый Гольдман. В итоге вышли на некую Ирину Березовскую, секретаря этой организации, по описанию похожую на любовницу Спаи, да к тому же живущую по адресу улица Пушкинская, 35. За домом было установлено наблюдение, оперативникам были розданы фотографии Александра Спаи.

Действительно, в ближайшую же ночь «во двор дома № 37, откуда есть ход в сад дома № 35» вошёл неизвестный, похожий на капитана Спаи. Пробыл в квартире Иры Березовской до полудня следующего дня, затем вышел на Пушкинскую опять же через сад и ворота двора соседнего дома. Сейчас на этом месте вход на рынок возле стадиона «Локомотив». Далее мужчина направился по Пушкинской в сторону центра, а на некотором расстоянии от него следовала пара чекистов — «молодой человек и дама с шарфом». Последний путь по Симферополю легендарного бандита занял ровно два квартала. На одну выкуренную папиросу. На углу улиц Пушкинской и Гоголя к нему неожиданно подошёл «товарищ Григорьев, присланный из петроградской ЧК». «Здорово, Саша!» — приветливо сказал он, протягивая руку. Спаи удивлённо машинально откликнулся на приветствие, и в тот же момент рука его оказалась вывернута. Сразу подбежали другие оперативники... При обыске у него были изъяты четыре заряженных браунинга, пятьсот рублей, три золотые десятирублёвки царской чеканки и лист бумаги с какой-то схемой, нарисованной от руки. Позже выяснилось, что на схеме — место тайника с оружием, которое должны были передать городские бандиты в лес, но с арестом Федьки Ходуса эта операция оказалась сорвана. А Иру Березовскую задержали в тот же день возле дома. Была одета в английский френч, армейскую шинель...

Всем фигурантам этой истории в то суровое время наказание следовало решительное — расстрел...