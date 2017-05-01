Сергей Донич: «Я привык держать удар»

Ректор КФУ – об обвинениях в свой адрес, как развивается вуз, сколько зарабатывают профессора и стало ли лучше медикам в составе университета

Последние несколько недель Крым будоражат слухи о возможной отставке Сергея Донича, а также сыплется много критики в его адрес. Сам же глава федерального университета уходить не собирается. Почему и какие аргументы он приводит в ответ на критику, мы решили выяснить у самого ректора. Задали острые вопросы, связанные со скандалом, и поговорили об общей ситуации в учебном заведении и отношениях с трудовым коллективом.

Правда и мифы

– Давайте начнём с тех обвинений, которые выдвигают против вас, настаивая на вашей отставке. Одно из самых упоминаемых – это то, что КФУ выполнил ФЦП лишь на 30 процентов. Соответствует ли это действительности?

– Не соответствует.

– И какова здесь ситуация?

– Федеральная целевая программа на 2016 год заключалась для нас не в выполнении строительно-монтажных работ, а только в разработке проектно-сметной документации. Победителем по результатам открытых торгов стала московская фирма «МС-проект», которая работает в Крыму ещё на нескольких объектах. Для решения этой задачи Министерством образования и науки России проводились многочисленные совещания под руководством замминистра.

– В конечном итоге проектно-сметная документация была разработана?

– Как нам тогда казалось, да, работа была выполнена. Документация в установленном порядке была передана в Крымский филиал Главгосэкспертизы РФ. По результатам рассмотрения Главгосэкспертиза выдала многочисленные замечания, подлежащие обязательному исправлению проектной организацией. Однако в связи со срывом сроков утверждённого плана-графика по выполнению этих работ, защищая интересы Министерства образования и науки РФ, КФУ подал по всем объектам ФЦП исковые заявления в суд на возврат средств федерального бюджета в полном объёме за несвоевременно и некачественно выполненные работы. На сегодняшний день в суде идут заседания по рассмотрению наших исков. Материалы имеются в общем доступе.

– А что за история с Мордовским университетом, куда вы якобы перечислили 20 миллионов рублей за анализ структуры управления КФУ? Был такой прецедент?

– У нас действительно было намерение заказать анализ в Мордовском государственном университете, потому что у них есть опыт такой работы...

– А для чего такой анализ вообще нужен?

– Он был нужен, потому что при формировании федерального университета руководством Крыма было принято политическое решение, что мы никого не сокращаем, поэтому структура возникла путём простой суммации всех высших, профессиональных и научных учреждений.

– То есть вы считаете, что логичнее было бы всё это преобразовать?

– Конечно! На начальном этапе у нас был очень раздутый аппарат управления – почти 140 бухгалтеров, 120 экономистов, 95 кадровиков и так далее. Количество вспомогательных сотрудников превышало количество профессорско-преподавательского состава. А по российским требованиям должно быть следующее соотношение: 62 процента – это профессорско-преподавательский состав и 38 процентов – обслуживающий персонал. Поэтому последние два года мы очень корректно, чтобы не было какого-то массового высвобождения, разбирались с этими структурами через квалификационно-кадровые комиссии.

– То есть в этом вопросе обошлись без Мордовии?

– Да. Количество бухгалтеров и экономистов уже уменьшено в 2,5–3 раза. Но этот процесс ещё не завершён. В этом году мы также планируем введение «электронного университета», который просто заменит ненужный бумажный труд. Уже сейчас мы перешли на компьютерное управление бюджетом, на выходе программа кадров и так далее. Помимо этого, многие функции будем передавать на аутсорсинг, то есть на внешнюю услугу. Понимаете, большая часть фонда заработной платы уходит на вспомогательный, обслуживающий персонал, а ведь, согласно майским указам президента, к концу 2017 года средняя заработная плата у профессорско-преподавательского состава должна составлять двести процентов от средней по субъекту. На сегодняшний день мы уже достигли 192 процентов, так что идём с небольшим опережением. У нас есть и профессора, и заведующие кафедрами, которые за год получают не одну сотню тысяч рублей, и это всё оправданные выплаты...