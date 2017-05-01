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Байки, сонеты

Попонтовались

Из-за Перекопа продолжают поступать интересные новости. На грани анекдота. Вот, к примеру, на днях Министерство культуры Украины потребовало отдать в музейный фонд этой страны все находки, обнаруженные при археологических раскопках на месте будущей трассы «Таврида», которые ведутся в Керчи. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте украинского министерства. «Поскольку территория Крымского полуострова является частью Украины (по мнению украинской стороны. – Ред.), то исследователь археологического наследия должен передать все выявленные во время исследований археологические предметы на постоянное хранение в обозначенное в разрешении учреждение для внесения в государственную часть музейного фонда Украины», – говорится в заявлении украинского Минкульта. Причиной заявления украинского министерства стали масштабные археологические раскопки на месте будущей трассы «Таврида», в частности, изучение фрагмента так называемого Тиритакского вала, который защищал жителей античного города Пантикапей от набегов кочевников. Заявление само по себе беспочвенное, конечно. Но! В официальном заявлении Минкульта Украины название античного города, от которого ведёт происхождение современная Керчь, написано с ошибкой – «Понтикапей». И этот «понт» вполне рельефно показывает культурный уровень притязателей на крымское историческое наследие. Попонтовались, называется.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 428 от 5 мая 2017 года

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Просмотров: 103 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:35

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