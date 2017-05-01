В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... обнаруживают новые несанкционированные свалки Столичная жительница Татьяна М. обнаружила на карте города «не замечаемую властями» несанкционированную свалку: «Живём на улице Арабатской и частенько выходим гулять с ребёнком на пустырь за ГСК № 16 (ул. Арабатская, 100), откуда можно выйти в район улицы Бела Куна. Хочется спросить, куда смотрят городские коммунальщики, когда просто огромной кучей лежит свалка, которая с каждым годом становится всё больше и больше?! Проходишь мимо неё – стоит жуткая вонь, что даже дышать трудно. А летом, при жаре, она станет просто невыносимой». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 428 от 5 мая 2017 года Еще статьи: Говорят, что... дороги не ремонтировали пять лет Очередное убийство природы Говорят, что... столичная школа круглосуточно «сияет» Не довозят… Ялта превращается в свалку