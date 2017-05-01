Говорят, что... на туробъектах появились псевдопарковщики?

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



В соцсетях активно обсуждают новый вид «сервиса», который появился на парковках около наиболее знаковых туристических объектов полуострова. Мол, у западных ворот Воронцовского дворца из припаркованного автотранспорта частенько пропадают забытые кошельки. Наиболее въедливый турист обратил внимание на шныряющих между машинами мужчин в оранжевых жилетах. При попытке разобраться с ними они снимают униформу и испаряются. Такое поведение и дало основание сделать вывод, что на самом деле это вовсе не парковщики, а замаскированные под них мошенники. Ещё один подобный случай произошёл возле зоопарка «Сказка». Там, по словам туристов, с водителя каждого подъезжающего авто люди без документов требуют денег, чтобы «с их авто не приключилось чего-нибудь плохого».