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Говорят, что... школьный забор может рухнуть в любую минуту

Житель Симферополя Дмитрий Д. предупреждает о грозящих опасностями бетонных конструкциях, расположенных на объекте, где, по идее, должны соблюдаться повышенные, особые меры безопасности: «18-я школа. Забор ждёт своего часа? Скажите, пожалуйста, кого-то посадят, когда это случится? Не дай бог, конечно…»