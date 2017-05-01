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Говорят, что... школьный забор может рухнуть в любую минуту
Житель Симферополя Дмитрий Д. предупреждает о грозящих опасностями бетонных конструкциях, расположенных на объекте, где, по идее, должны соблюдаться повышенные, особые меры безопасности: «18-я школа. Забор ждёт своего часа? Скажите, пожалуйста, кого-то посадят, когда это случится? Не дай бог, конечно…»
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 428 от 5 мая 2017 года
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