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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... домашние библиотеки стали продавать на вес

Говорят, в «самой читающей стране мира» книги настолько утратили свою ценность, что домашнюю библиотеку сегодня можно продать разве что на вес. Перекупщики готовы платить довольно-таки скромную сумму – по 10 рублей за килограмм. Такая тенденция может привести к тому, что будущие поколения россиян будут пребывать в уверенности, что в XX и XXI веках письменностью не владели.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 428 от 5 мая 2017 года

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Просмотров: 346 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:44

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