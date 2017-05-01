В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... домашние библиотеки стали продавать на вес Говорят, в «самой читающей стране мира» книги настолько утратили свою ценность, что домашнюю библиотеку сегодня можно продать разве что на вес. Перекупщики готовы платить довольно-таки скромную сумму – по 10 рублей за килограмм. Такая тенденция может привести к тому, что будущие поколения россиян будут пребывать в уверенности, что в XX и XXI веках письменностью не владели. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 428 от 5 мая 2017 года Еще статьи: Говорят что... книги совсем обесценились У сельчан появился «московский» бизнес Перекупщики... самолётов Армянские аптеки начали продавать книги... Платное место под солнцем