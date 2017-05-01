Посеешь ветер – пожнёшь бурю

С крымчанами шутки плохи

Крымская команда ветеранов «КСХИ» убедительно доказала своё право на олимпийские золотые медали среди мастеров.

В упорной борьбе

После исторической Крымской весны украинские чиновники от спорта не только добились того, чтобы наши мастера, входившие в сборные команды Украины и приносившие им немало громких достижений на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, на три года подверглись «консервации», иными словами, были дисквалифицированы на международной арене. Причём этот карающий меч был направлен не только против тех, кем заинтересовались наставники сборных России по олимпийским видам спорта, но и против юношей и ветеранов. Более того, с отдельными спортивными международными федерациями они смогли запугать и ряд российских федераций, чтобы те не спешили налаживать деловые отношения с федерациями Республики Крым.

Но наших земляков не так легко сломить, заставить ждать, как говорится, у моря погоды. Уже несколько лет они ведут упорную тренировочную работу, и первыми смогли убедить россиян в своём высоком мастерстве на всероссийской арене наши мастера пулевой стрельбы. А когда в марте на стрельбище в Словении проводился чемпионат Европы — 2017 по стрельбе из пневматического оружия и в состав сборной страны впервые были включены два Владислава из Симферополя — неоднократный чемпион мира и Европы заслуженный мастер спорта Прянишников и 20-летний мастер спорта международного класса Щепоткин, то они «перестреляли» всех ведущих «кабанистов» нашего континента. Влад-младший вернулся в родной Крым трёхкратным, а Влад-старший — двукратным чемпионом Европы. Теперь можно не сомневаться, что на чемпионате мира страна уже не сможет обойтись без этих выдающихся мастеров своего дела. Правда, в зависимости от того, в какой стране состоится мировое первенство. Ведь одним из первых среди российских легкоатлетов получил от IAAF допуск на участие во всех международных состязаниях призёр чемпионатов России в метании молота мастер спорта международного класса Алексей Сокирский. Но для того, чтобы ему полететь, например, на турнир в Берлин, нужна шенгенская виза, которую крымчанину весьма трудно получить. И это атлету высокого международного уровня!

А теперь представьте, что такое получить визы в далёкую Новую Зеландию для крымских ветеранов «КСХИ», которые автоматом заслужили приглашение на IX Всемирные игры

ветеранов, так как на Всемирных играх в Турине-2013 наши мужики стали олимпийскими чемпионами среди 35-летних мастеров. Пришлось самым внимательным образом проштудировать списки всех победителей Игр ветеранов в разных возрастных категориях, чтобы убедиться, что ни одной команде в мире ещё не удавалось дважды подряд выигрывать эти турниры, по праву считающиеся олимпийскими среди мастеров футбола, достигших ветеранского возраста.

За второй победой

Мы уже рассказывали о том, как мастер спорта по боксу, заслуженный тренер Украины пламенный поклонник футбола Александр Мельник сумел объединить в команду «КСХИ» почти всех лучших мастеров футбола, завершивших выступления в известных наших клубах, создав, по сути, сборную ветеранов Республики Крым. Ведомые в бой своим играющим тренером, удачливым центральным нападающим Александром Мельником симферопольцы Сергей Величко, Дмитрий Назаров, Владимир Мартынов, Алексей Храмцов, Сергей Ветренников, Андрей Опарин, Алексей Антюхин, Игорь Оберемченко, Юрий Волков, Александр Шеметев, Юрий Сицинский, керчанин Сергей Снытко, евпаториец Эльдар Ибрагимов, сакчанин Владимир Луценко без поражений провели четыре года назад турнир в Турине-2013, вернувшись в родной Крым олимпийскими чемпионами среди 35-летних игроков. Минуло четыре года — и теперь вместе с вратарём Борисом Белошапкой, став старше на четыре года, они готовились к поездке в Океанию, где в столице Новой Зеландии, Окленде, их поджидали встречи с девятью 40-летними соперниками, которые представляли ветеранские сборные Новой Зеландии, Австралии, Японии, США, распределённые на две предварительные группы. Но только благодаря титаническим усилиям депутатов Госдумы России симферопольца Константина Бахарева и председателя Комитета по внешним связям Госдумы Леонида Слуцкого наши земляки в канун открытия игр получили визы и, совершив двадцатичетырёхчасовой перелёт из Симферополя в Окленд, как мы рассказывали в предыдущем номере «КТ», опоздали на первый матч с новозеладцами, разумеется, не по своей вине... Но, оказывается, их уже не ждали и просто не встречали. Но тем не менее засчитали техническое поражение (0:2). Однако, посеяв ветер, организаторы отлично проведённого турнира в ответ получили бурю от крымчан¸ переигравших австралийцев — 3:2 (голы забили Ибрагимов, Снытко, Антюхин), японцев — 3:0 (Мельник — дважды, Антюхин), завершивших вничью поединок с первой сборной Новой Зеландии — 0:0. Вместе с новозеландцами они вышли в полуфинал. Там нашу команду ждал поединок с сильной сборной ЮАР, которая была повержена со счётом 4:0 (Ветренников — дважды, Антюхин, Назаров).

Финал проходил на прекрасном тридцатипятитысячном стадионе. На нём судьба вновь свела сборную первую хозяев турнира и крымчан, которым они не хотели уступать красивый приз и золотые медали новозеландской чеканки, причём не без помощи американских арбитров. Наши футболисты Ибрагимов и Мартынов забили два мяча, на что хозяева поля отыграли один — 2:1. И тут арбитр, как говорится, высосал пенальти из пальца в ворота Сергея Величко. Вратарь парировал удар. Но судья на этом не успокоился. Дал перебить пенальти. Величко опять достал мяч в изумительном броске. И опять арбитр установил мяч на «точку». В третий раз наш страж ворот оказался снова на высоте. Можете представить, как после этой экзекуции крымчане рванулись в атаку, чтобы избежать всяких случайностей, и невозмутимый Лёша Антюхин установил окончательный счёт — 3:1. А затем под приветственные крики россиян, живущих в этой стране, нашим парням, ставшим двукратными олимпийскими чемпионами среди мастеров, были вручены приз за победу, золотые медали и два особых приза. Лучшим вратарём турнира был назван Сергей Величко¸а лучшим защитником — Дмитрий Назаров.

В очередной раз подбрасывая на радостях в воздух Александра Мельника и опустив своего друга и наставника на землю, кто-то из парней воскликнул: «Братцы, а через четыре года многим из нас стукнет по пятьдесят!». И тут же все повернулись к Александру Иосифовичу, и прозвучал вопрос: «Капитан, когда начинаем готовиться к полёту в Японию—2021, где примут старт юбилейные X Всемирные игры ветеранов?»