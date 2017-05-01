Екатерининские дни

«Императрицы» прошествовали по курортным городам Крыма

Открытие курортного сезона в этом году запомнится многочисленными «Екатеринами» — почти каждый крымский город посчитал своим долгом провести театрализованное представление с участием великой императрицы.

Единая концепция

В Крыму до сих пор по каким-то причинам не было традиции официального открытия высокого курортного сезона. Отдельные посёлки, конечно, и раньше проводили такие мероприятия, но никто не задумывался о необходимости масштабного подхода, хотя для полуострова, где туристическая составляющая является одной из основных, это вообще должно быть главным праздником.

Видимо, даже к местным чиновникам пришло понимание этого, так что в нынешнем году открытие курортного сезона стало более осмысленным. Во-первых, праздник решили делать почти во всех городах Крыма в один день — 29 апреля (в отдельных местах он состоялся 28 и 30 апреля).

Во-вторых, все мероприятия проходили под единым названием «Екатерининская миля». Так удалось отметить не только старт сезона, но и вспомнить о посещении Екатериной Великой полуострова в 1787 году, то есть 230 лет назад.

Евпатория: канатоходцы и Первомай

В последнее время Евпатория представляет себя как образцово-показательный курорт. Здесь действительно занимаются благоустройством города — разбивают клумбы и потом тщательно ухаживают за ними, на улицах появились новые красивые лавочки, аккуратные урны. Пляжи тоже приведены в порядок, так что даже сами крымчане с удовольствием едут сюда отдохнуть на выходные и просто погулять по городу. Поэтому не удивительно, что и открытие курортного сезона здесь должно было пройти на должном уровне.

Правда началось мероприятие не с самого изящного момента — высадки Посейдона на берег. Эту часть праздника в городе явно не продумали: владыка морей со своей свитой приплыл на грязном, ржавом и никак не украшенном катере почему-то не на набережную, а к яхтенной стоянке, куда туристы сами не заходят, так что посмотреть на это могли только журналисты и родственники и знакомые артистов.

Несмотря на такое невнятное начало, дальше праздник развернулся в полную мощь — на перекрытой даже для трамваев (беспрецедентный для Евпатории случай!) Театральной площади перед гостями и жителями города выступил блистательный театр на ходулях. Однако самой важной частью праздничной программы стало прибытие Екатерины II на праздник, что было разыграно действительно с размахом и даже, в хорошем смысле слова, пафосом.

Интересно, что в курортном городе решили совместить старт сезона и первомайское шествие, поэтому по перекрытой площади проследовала колонна евпаторийских коллективов: муниципальных предприятий, колледжей, школ, детских садов и так далее. По информации местной власти, в параде приняло участие около семи тысяч человек.

В честь праздника Евпаторийский краеведческий музей открыл три выставки на улице Дувановской: «Улицы Евпатории», «Евпатория — город 25 веков» и «Наследие Керкинитиды».

Празднование не ограничилось одним днём — мероприятия также проходили 30 апреля, когда на площади выступили дагестанские канатоходцы, а также состоялся юбилейный, 10-й чемпионат живых статуй.

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов на празднике, в частности, отметил, что сейчас у города есть возможность вернуть курорту статус всероссийской детской здравницы.

Андрей Филонов, глава администрации Евпатории:

«Курортная сфера для нашего города является главной. Она уже подтягивает за собой всё остальное — сферу развлечений, торговли и так далее. Сегодня благодаря поручению президента ведётся большая работа по модернизации курортной сферы нашего города и по приданию Евпатории статуса всероссийской детской здравницы. Поэтому наша главная задача — достойно встретить гостей города. Для этого каждый должен работать на своём месте много и продуктивно».

Саки: тайский бокс и кавер-группы

В Саках открытие курортного сезона также растянулось на два дня — 28 и 29 апреля. Здесь решили подойти к празднику нестандартно и провели на базе школы № 1 открытый чемпионат по тайскому боксу (правда остаётся загадкой, как это связано с пляжным сезоном). Второе местное мероприятие получилось более тематическим — фестиваль национальных блюд народов мира.

Накануне праздника — 28 апреля — здесь чествовали ветеранов санаторно-курортной отрасли. В этот же день в городе состоялось шествие героев эпохи Екатерины Второй.

Также в рамках гуляний местные власти организовали концерт кавер-групп санаториев города, а гости курорта смогли участвовать в бесплатной экскурсии по местным достопримечательностям «История древнего курорта города Саки».

К слову, в Саки на празднование приехали побратимы из городов Ливны (Орловская область), Щигры (Курская область) и Грозного (Чечня).

Феодосия и Судак: шествие и этнофольклор

В Феодосии открытие курортного сезона отмечали с 29 апреля по 2 мая. В эти дни в городе прошли десятки праздничных мероприятий, однако изюминкой программы стали костюмированное шествие «На балу у Екатерины» и театральный перформанс. Сразу стоит оговориться, что шествие было довольно малочисленное — всего несколько человек прошлись по набережной в костюмах той эпохи. Это является главным минусом праздничных мероприятий во всех крымских городах — открытие курортного сезона уже стали отмечать, но действительно грандиозных праздников по этому случаю ожидать ещё не стоит, муниципалитеты в основном обходятся скромными гуляньями, зачастую организованными достаточно формально.

Среди второстепенных мероприятий значатся выставки ручных поделок, книжные экспозиции и так далее.

В Судаке праздник прошёл в этнофольклорном стиле. На фоне визитной карточки города — Судакской крепости — выступили различные танцевальные и песенные коллективы города, представившие стандартную развлекательную программу.

Ялта: «Белый цветок» и парад Екатерины

Естественно, в Ялте с большим трепетом относятся к главной доходной статье региона — туризму. Здесь к празднику действительно подготовились и запланировали проведение около пятидесяти различных мероприятий. Правда старт сезона здесь объединили с майскими праздниками, так что вся программа растянулась с 30 апреля до 8 мая.

В частности, гостей города порадовали фестивалем творчества народов Крыма и праздничными концертами.

Также в рамках праздника состоялось благотворительное мероприятие «Белый цветок», на котором гости смогли приобрести сувениры и поделки.

Само открытие сезона ознаменовалось шествием Екатерины Великой, а в театрализованнном представлении приняло участие около тысячи человек.

Официально

Сергей Стрельбицкий, министр курортов и туризма РК:

«В этом году открытие высокого курортного сезона мы празднуем под девизом 230-летия начала туризма в Крыму. Действительно, 230 лет назад, в мае, Екатерина Великая посетила наш полуостров, и мы по праву можем считать, что это начало развития нашей курортной отрасли. Она развивается с каждым годом — количество туристов увеличивается, количество объектов также растёт. И мы верим, что Крым был, есть и будет туристической столицей России».