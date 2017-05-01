Суд? Нет, не слышали

Мэр Доброго, несмотря на судебное решение, продолжает ходить на работу и проводить совещания

Глава администрации и председатель Добровского сельсовета Олег Кирпиченко, несмотря на отстранение по суду от выполнения своих должностных обязанностей, ходит на работу и проводит рабочие совещания. Но общаться с журналистами мэр не желает.

Проблемное Доброе

Село Доброе не единожды становилось «героем» наших публикаций. Местные жители устали жаловаться на тот беспредел, который творится в муниципалитете: и дороги здесь делаются кое-как, и канализация рядом со школой течёт, и тропинку к трассе сделать не могут. На всё это в сельском совете всегда находятся оправдания, из года в год мешающие благоустроить территорию и решить социальные проблемы населения.

Впрочем, видимо, не только «Крымский ТелеграфЪ» пристально следит за жизнью Добровского сельского поселения. Наконец заинтересовались происходящим здесь и правоохранительные органы.

Причиной для повышенного внимания к деятельности председателя Добровского сельского совета — главы администрации Добровского сельского поселения Олега Кирпиченко стала история с очисткой свалок и защитных полос реки Салгир от мусора. В частности, господина Кирпиченко подозревают в превышении должностных полномочий.

Дело в том, что глава сельсовета ещё в 2015 году заключил муниципальный контракт с ООО «Крымстройинвест», которое и должно было осуществить данный вид работ на общую сумму 2,65 миллиона рублей. В то же время в договор были включены отдельные пункты по специальным и строительным работам на реке, которые по факту не выполнялись, но недобросовестные предприниматели всё равно получили за них лишних 1,8 миллиона рублей от заказчика. Более того, глава поселения даже отчитался о благополучно проделанной предприятием работе.

Самое забавное, что Олег Кирпиченко даже получил премию за полное и своевременное освоение бюджетных средств в 2015 году.

Между тем жители Добровской долины вообще уверены, что местный голова лишь создаёт видимость успешной деятельности, а на самом деле обещания, щедро раздаваемые людям, по факту не выполняются.

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В ситуации с выплатой бюджетных денег Крымстройинвесту сейчас разбираются правоохранительные органы, считая её незаконной. Причём на период предварительного расследования уголовного дела 22 апреля этого года Симферопольский районный суд отстранил господина Кирпиченко от исполнения должностных обязанностей. Если вина главы администрации будет доказана, его оштрафуют на сумму от ста до трёхсот тысяч рублей, либо в размере заработной платы за период от одного года до двух лет. Также чиновника могут приговорить к принудительным работам до пяти лет. Максимальным наказанием по этой статье считается лишение свободы сроком до семи лет.

Между тем суд даже постановил выплачивать подозреваемому Кирпиченко ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума, пока правоохранители разбираются в деле.

Важно понимать, что отстранение от должностных обязанностей имеет определённую цель: помешать потенциальному нарушителю закона уничтожить доказательства на своём рабочем месте и оказать давление на сотрудников.

Казалось бы, всё просто. Однако стоит зайти в сельсовет, как становится понятно, что здесь не очень-то обратили внимание на судебное решение. Так, 2 мая Олег Кирпиченко как ни в чём не бывало занимал своё рабочее место, в чём могли лично убедиться корреспонденты «Крымского Телеграфа». Более того, глава администрации в своём кабинете был не один, а с подчинёнными. На вопрос «Что же здесь происходит?» корреспондентам объяснили, что идёт рабочая планёрка, правда журналистов на ней не рады были видеть и на всякий случай даже закрыли дверь на ключ (!), видимо, для посторонних ушей (читай: общественности) обсуждаемые вопросы не предназначались.

После планёрки Олег Кирпиченко также не стал общаться с журналистами, объяснив это рабочей поездкой на традиционное мероприятие на местном памятнике «Партизанская шапка». Однако мэр любезно согласился пообщаться с корреспондентом по телефону после чествования ветеранов. Но только вот незадача! Оказалось, что дозвониться до администрации ни по одному рабочему телефону, указанному на сайте муниципалитета, невозможно — все номера постоянно заняты. И номер мобильного телефона чиновник также поменял, так что стал совсем недоступен.

Дела былые

Местные жители утверждают, что не любят своего голову не только за бардак и разруху в Добром, но и за его прошлые «подвиги». Известно, что до своего назначения в администрацию сельсовета он был одним из учредителей скандального

ООО «Рестайл-Плюс», которое, если судить по публикациям в СМИ, участвовало в рейдерском захвате птицефабрики «Южная» в селе Перово Симферопольского района.

Кроме этого, как говорят люди, мэр сыграл свою роль и в скандальной истории с садоводческим товариществом «Мраморное», члены которого даже писали письмо президенту России, надеясь на справедливое разрешение конфликта.

Поэтому сейчас жителей особенно интересует, будет ли чиновник привлечён к ответственности.

Мнение

Ирина Бойко, глава администрации Симферопольского района:

«Как известно, согласно презумпции невиновности, виновность человека в совершении преступления определяется судом. Пока комментировать сложившуюся ситуацию с главой Добровского сельского поселения преждевременно. Нам действительно известно, что Олег Валерьевич Кирпиченко отстранён от выполнения возложенных на него должностных обязанностей. Работой совета на данном этапе руководит назначенный заместитель, и на постоянной основе Олег Валерьевич рабочие совещания не проводит. В то же время от общественной работы, как и от взятых на себя обязательств перед избирателями он отстранён не был. В частности, речь идёт о совещаниях накануне майских праздников, в организации которых в том числе участвовал и Олег Валерьевич».

P. S. Редакция готова выслушать точку зрения самого Олега Кирпиченко по поводу обвинений в его адрес и неожиданного появления на рабочем месте. Возможно, после выхода публикации глава Доброго всё-таки даст комментарий.