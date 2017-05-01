Псевдожилые дома и забытые ветераны

В Крыму считают незаконные объекты и внедряют новый контроль

На повестке дня в Крыму — программа по обеспечению ветеранов войны жильём, выстроенные самовольно жилые дома, освоение бюджетных средств и контроль за выполнением работ по ФЦП.

Не до ветеранов

Чиновники крымских муниципалитетов не удосуживаются поставить ветеранов в известность об их участии в программе по выделению жилья. Об этом стало известно во время совещания главы правительства с руководителями крымских администраций.

В частности, министр строительства и архитектуры РК Сергей Кононов напомнил, что в соответствии с указом президента об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны в России определено право на получение мер социальной поддержки. При этом в Крыму жилыми помещениями уже обеспечили более ста ветеранов.

В этом году список нуждающихся крымчан доформировали — туда вошли дополнительно ещё 22 ветерана из тринадцати муниципалитетов.

Сергей Кононов, министр строительства и архитектуры РК:

«Я своим письмом направил обращение органам местного самоуправления муниципальных образований РК в срок до 28 апреля вручить уведомление ветеранам, то есть, по сути, просто поставить их в известность о том, что они включены в такой список, о том, что они имеют право на улучшение жилищных условий. Однако шесть муниципальных образований до настоящего времени не смогли выполнить эту работу. Я просто возмущён таким отношением муниципальных образований!»

Речь идёт о том, что муниципалитеты не то что не в состоянии улучшить жилищные условия ветеранов, но даже не могут просто уведомить их о том, что они имеют право на такую социальную поддержку от государства. И это притом что дальше им придётся всё-таки реализовывать эту программу и находить необходимое жильё для ветеранов.

Если говорить конкретно по муниципалитетам, то в Алуште информировать нужно одного человека, в Армянске — одного, Симферополе — пять, Феодосии — двух, Ялте — двух и Бахчисарайском районе — одного.

Посчитали

В Крыму наконец посчитали количество частного жилья, самовольно выстроенного физическими лицами. По информации, собранной муниципалитетами, по состоянию на 2 мая у нас 3220 самовольно возведённых построек. В настоящее время руководство регионов должно принять решение о том, какие из этих жилых домов узаконить и выдать на них разрешительные документы, а какие снести.

Между тем в Министерстве имущественных и земельных отношений РК уверены, что полученная в ходе мониторинга цифра не совсем соответствует действительности.

Валерий Драч, заместитель министра имущественных и земельных отношений РК:

«Проверяя данную информацию, мы обнаружили, что в списке есть объекты, которые не соответствуют жилым домам. То есть если указана площадь три тысячи квадратных метров, то мы понимаем, что это не жилой дом».

В связи с этим глава правительства в очередной раз вспомнил о деятельности крымских архитекторов.

Сергей Аксёнов, председатель Совета министров Крыма:

«Что ни архитектор, у всех КПД — 0,0. Тот же Кузнецов (бывший главный архитектор Крыма Александр Кузнецов. — Ред.) приехал — непонятно, что в глазах. По конкурсу все выиграли свои должности архитекторов. Пробовали объяснить, что архитектор должен знать, что с каждым объектом происходит...»

В связи с этим принято решение проверить всю информацию по спискам и получить реальные цифры незаконно выстроенных жилых домов в республике.

Красноперекопск в передовиках

По итогам четырёх месяцев текущего года освоение бюджетных денег по Крыму в среднем составило 27,6 процента от заложенных на год средств, или 12,9 миллиарда рублей.

Средний показатель освоения по крымским городам составляет 26,2 процента. При этом в лидерах значится Красноперекопск — 33 процента. Немного уступает Джанкой, где этот показатель составил 31,4 процента. Также пока успешно тратит бюджетные деньги Судак — 29,5 процента.

Хуже всех с этим справляются Армянск (22,3 %), Евпатория (20,3 %) и Саки (всего 13,1 %).

Если говорить о ситуации в районах, то здесь средний показатель освоения денег составил 29,5 процента. Наилучшие показатели у Бахчисарайского (31,5 %), Сакского (31 %) и Советского (31 %) районов. Самые плохие показатели у Ленинского (25,3 %), Первомайского (27,4 %) и Белогорского (28,2 %).

Многоуровневый контроль

Повышенное внимание в республике стали уделять реализации проектов по федеральной целевой программе развития Крыма. Так, стало известно, что начиная с 10 мая будет введена новая многоуровневая система контроля выполнения работ на объектах ФЦП. В частности, система включает пять уровней контроля.

В рамках нового подхода к мониторингу каждую пятницу будет формироваться обязательный отчёт о проделанной за текущую неделю работе с графиком, который и будет поступать главе Республики Крым.

Помимо этого, один раз в месяц независимая экспертиза будет составлять свой отчёт без участия исполнительных органов, чтобы была более объективная картина происходящих процессов.

В текущем году ожидается ввод в эксплуатацию 115 объектов по ФЦП. За каждым из этих объектов (или группой) планируется закрепить ответственного чиновника, который получит форму, по которой подрядчики на объектах и сами закреплённые должностные лица будут работать.

Такие ужесточённые меры внедряются не случайно. Дело в том, что в апреле Крым недоосвоил более двух миллиардов рублей, а в мае планируется освоить всего 2,6 миллиарда рублей.

Виталий Нахлупин, вице-премьер Крыма:

«Как негативный пример могу привести Службу автомобильных дорог. Нерасторопность Службы автомобильных дорог и Министерства транспорта не позволяет нам заплатить деньги подрядчикам, которые ещё в апреле фактически выполнили свои работы. До сих пор идёт корректировка, до сих пор не согласованы регламенты, до сих пор предъявляются претензии этих двух органов исполнительной власти в отношении друг друга».

К слову, несколько недель назад в республике был введён критерий эффективности работ, который, по мнению Виталия Нахлупина, станет залогом успешного освоения средств и выполнения ФЦП.

При этом заместитель председателя правительства напомнил, что на сегодняшний день ни один муниципалитет не может похвастаться хотя бы 50-процентным исполнением программы.