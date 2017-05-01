Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
И сам не ам, и другому не дам
Полетели головы
Реклама в опасности
«Новый свет» уйдёт с молотка
400 миллионов на комфортную среду
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
ПолитикаВласть

Псевдожилые дома и забытые ветераны

Когда достроят объездную Симферополя?

В Крыму считают незаконные объекты и внедряют новый контроль

На повестке дня в Крыму — программа по обеспечению ветеранов войны жильём, выстроенные самовольно жилые дома, освоение бюджетных средств и контроль за выполнением работ по ФЦП.

Не до ветеранов

Чиновники крымских муниципалитетов не удосуживаются поставить ветеранов в известность об их участии в программе по выделению жилья. Об этом стало известно во время совещания главы правительства с руководителями крымских администраций.

В частности, министр строительства и архитектуры РК Сергей Кононов напомнил, что в соответствии с указом президента об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны в России определено право на получение мер социальной поддержки. При этом в Крыму жилыми помещениями уже обеспечили более ста ветеранов.

В этом году список нуждающихся крымчан доформировали — туда вошли дополнительно ещё 22 ветерана из тринадцати муниципалитетов.

Сергей Кононов, министр строительства и архитектуры РК:

«Я своим письмом направил обращение органам местного самоуправления муниципальных образований РК в срок до 28 апреля вручить уведомление ветеранам, то есть, по сути, просто поставить их в известность о том, что они включены в такой список, о том, что они имеют право на улучшение жилищных условий. Однако шесть муниципальных образований до настоящего времени не смогли выполнить эту работу. Я просто возмущён таким отношением муниципальных образований!»

Речь идёт о том, что муниципалитеты не то что не в состоянии улучшить жилищные условия ветеранов, но даже не могут просто уведомить их о том, что они имеют право на такую социальную поддержку от государства. И это притом что дальше им придётся всё-таки реализовывать эту программу и находить необходимое жильё для ветеранов.

Если говорить конкретно по муниципалитетам, то в Алуште информировать нужно одного человека, в Армянске — одного, Симферополе — пять, Феодосии — двух, Ялте — двух и Бахчисарайском районе — одного.

Посчитали

В Крыму наконец посчитали количество частного жилья, самовольно выстроенного физическими лицами. По информации, собранной муниципалитетами, по состоянию на 2 мая у нас 3220 самовольно возведённых построек. В настоящее время руководство регионов должно принять решение о том, какие из этих жилых домов узаконить и выдать на них разрешительные документы, а какие снести.

Между тем в Министерстве имущественных и земельных отношений РК уверены, что полученная в ходе мониторинга цифра не совсем соответствует действительности.

Валерий Драч, заместитель министра имущественных и земельных отношений РК:

«Проверяя данную информацию, мы обнаружили, что в списке есть объекты, которые не соответствуют жилым домам. То есть если указана площадь три тысячи квадратных метров, то мы понимаем, что это не жилой дом».

В связи с этим глава правительства в очередной раз вспомнил о деятельности крымских архитекторов.

Сергей Аксёнов, председатель Совета министров Крыма:

«Что ни архитектор, у всех КПД — 0,0. Тот же Кузнецов (бывший главный архитектор Крыма Александр Кузнецов. — Ред.) приехал — непонятно, что в глазах. По конкурсу все выиграли свои должности архитекторов. Пробовали объяснить, что архитектор должен знать, что с каждым объектом происходит...»

В связи с этим принято решение проверить всю информацию по спискам и получить реальные цифры незаконно выстроенных жилых домов в республике.

Красноперекопск в передовиках

По итогам четырёх месяцев текущего года освоение бюджетных денег по Крыму в среднем составило 27,6 процента от заложенных на год средств, или 12,9 миллиарда рублей.

Средний показатель освоения по крымским городам составляет 26,2 процента. При этом в лидерах значится Красноперекопск — 33 процента. Немного уступает Джанкой, где этот показатель составил 31,4 процента. Также пока успешно тратит бюджетные деньги Судак — 29,5 процента.

Хуже всех с этим справляются Армянск (22,3 %), Евпатория (20,3 %) и Саки (всего 13,1 %).

Если говорить о ситуации в районах, то здесь средний показатель освоения денег составил 29,5 процента. Наилучшие показатели у Бахчисарайского (31,5 %), Сакского (31 %) и Советского (31 %) районов. Самые плохие показатели у Ленинского (25,3 %), Первомайского (27,4 %) и Белогорского (28,2 %).

Многоуровневый контроль

Повышенное внимание в республике стали уделять реализации проектов по федеральной целевой программе развития Крыма. Так, стало известно, что начиная с 10 мая будет введена новая многоуровневая система контроля выполнения работ на объектах ФЦП. В частности, система включает пять уровней контроля.

В рамках нового подхода к мониторингу каждую пятницу будет формироваться обязательный отчёт о проделанной за текущую неделю работе с графиком, который и будет поступать главе Республики Крым.

Помимо этого, один раз в месяц независимая экспертиза будет составлять свой отчёт без участия исполнительных органов, чтобы была более объективная картина происходящих процессов.

В текущем году ожидается ввод в эксплуатацию 115 объектов по ФЦП. За каждым из этих объектов (или группой) планируется закрепить ответственного чиновника, который получит форму, по которой подрядчики на объектах и сами закреплённые должностные лица будут работать.

Такие ужесточённые меры внедряются не случайно. Дело в том, что в апреле Крым недоосвоил более двух миллиардов рублей, а в мае планируется освоить всего 2,6 миллиарда рублей.

Виталий Нахлупин, вице-премьер Крыма:

«Как негативный пример могу привести Службу автомобильных дорог. Нерасторопность Службы автомобильных дорог и Министерства транспорта не позволяет нам заплатить деньги подрядчикам, которые ещё в апреле фактически выполнили свои работы. До сих пор идёт корректировка, до сих пор не согласованы регламенты, до сих пор предъявляются претензии этих двух органов исполнительной власти в отношении друг друга».

К слову, несколько недель назад в республике был введён критерий эффективности работ, который, по мнению Виталия Нахлупина, станет залогом успешного освоения средств и выполнения ФЦП.

При этом заместитель председателя правительства напомнил, что на сегодняшний день ни один муниципалитет не может похвастаться хотя бы 50-процентным исполнением программы.

Макс КОТОВ
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 428 от 5 мая 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 197 |   Комментарии (1) Дата публикации: Сегодня, 08:08

:: Комментарий #1 написал: ррр   |   Сегодня, 10:56   |  



Группа: Гости
Публикаций: 0
Комментариев: 0
Аксенов отменил свой мораторий на капстроительство в Крыму. Наверняка относительно консоЕРа. Когда он нажрётся. Санкции не снимут НИКОГДА. КРЫМНАШ навеки и куда он своё бабло пристроит, всё равно сдохнет как все. Ссобой хочет унести. ПОДАРИ ДЕТЯМ УРОД!!!

Зарегистрирован: --   |   ICQ: --   |   ЦИТИРОВАТЬ    


:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Май 2017 (14)
Апрель 2017 (92)
Март 2017 (92)
Февраль 2017 (81)
Январь 2017 (68)
Декабрь 2016 (97)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru