Крымские сокровища на немецком корабле

В июне дайверы поищут в трюмах затонувшего судна груз, который охраняли восемь боевых кораблей

Почти на 100-метровой глубине в 15 милях от евпаторийского берега российские дайверы обнаружили немецкий корабль Boy Feddersen, торпедированный советскими самолётами в августе 1943 года. По легенде, он перевозил награбленные в Крыму сокровища. Однако пока учёные придерживаются мнения о некоем ценном оружии на борту. Впрочем, точки над «и» расставит запланированная на ближайшее время масштабная экспедиция по обследованию судна. «Крымскому Телеграфу» удалось выяснить подробности этой истории.

Атака на конвой

Построенный в 1914 году в Германии пароход Anhalt несколько раз менял хозяев. Его выкупали то англичане, то испанцы, и в конце концов в 1931 году он перешёл в собственность Советского Союза. Наши назвали его «Харьков». В годы Великой Отечественной войны команда судна, пытаясь выйти из захваченного гитлеровцами порта Николаев, повредила его и решила оставить на рейде. Немцы пароход восстановили и переименовали в Boy Feddersen.

Конвой кораблей, состоящий из парохода и болгарского судна Varna и охраняемый румынскими военными кораблями, 10 августа 1942 года вышел из Севастополя в Констанцу. Вечером на конвой было совершено нападение: с воздуха корабли атаковали советские торпедоносцы Ил-4 и бомбардировщик А-20, а с моря поддержала огнём подводная лодка Д-4. Boy Feddersen был подбит. А теплоход Varna гибели избежал. Он потонет через 10 дней недалеко от Тарханкута, транспортируя боеприпасы и получив пробоины от советских торпед с подлодки.

Boy Feddersen ищут уже давно. Команда исследователей, нашедшая судно, в течение последних двух лет обследовала предполагаемый район гибели парохода. И, наконец, удача улыбнулась.

Роман Дунаев, руководитель подводно-исследовательской экспедиции:

«Мы работали по районам подводной лодки Д-4, которая, по истории, атаковала его. Мы искали и подводную лодку, и Boy Feddersen, для начала нашли минное поле, которое было поставлено румынами. Мы нашли на этом поле Д-4, но и обнаружили ту цель, которую она торпедировала. „Харьков“ — это самый большой транспорт на Чёрном море, много легенд ходило об этом судне, о том, что на нём вывозили ценности из Крыма. Конечно, нам было интересно его найти».

Золотые слитки или секретное оружие?

По сообщению дайверов, нашедших судно, с помощью телеуправляемого подводного робота удалось идентифицировать его на 100 процентов.

«Если раньше это была догадка, что, возможно, это Boy Feddersen, то теперь мы можем точно сказать, что это он, — говорит Роман Дунаев. — Мы уже спускались на него, посмотрели, что внутри. Сокровищ не нашли, но мы их найдём, и всё это будет, скорее всего, в ближайшее время. Но нужно сначала поставить охрану в этом районе».

По легенде, на борту судна могут находиться золотые слитки и антиквариат, которые фашисты собирались вывезти из Крыма. Хотя историки сомневаются, что это возможно. По крайней мере, по их убеждению, не было никакого смысла в августе 1943 года вывозить ценности с оккупированного полуострова.

Виктор Вахонеев, заместитель директора по научной работе Черноморского центра подводных исследований:

«Я не верю, что какие-то сокровища вывозили из музеев. Это 43-й год. Всё, что могли вывезти, уже вывезли в 41-м или ещё не вывезли — в 44-м это последует. В 43-м немцы вальяжно себя тут чувствовали. Техника, скорее всего. Точно об этом скажут результаты следующих экспедиций».

Если техника, то наверняка непростая, если корабли были взяты в такое надёжное оцепление. Возможно, некое секретное оружие?

«Ну подумайте: два судна идут грузовых — Varna и Boy Feddersen. А охранение у них — восемь кораблей!.. — рассуждает Виктор Вахонеев. — Два судна в таком серьёзном боевом охранении!»

Возможно, уже в июне, когда в очередной раз дайверы спустятся к судну на глубину более 90 метров и проникнут в трюмы, прольётся свет на характер перевозимого груза. В запланированной экспедиции примут участие как Департамент подводной археологии Крыма, так и Министерство обороны. Остаётся надеяться, что ценности, если таковые имеются на борту, обязательно попадут в экспозиции и запасники крымских музеев.