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Крымские сокровища на немецком корабле

В июне дайверы поищут в трюмах затонувшего судна груз, который охраняли восемь боевых кораблей

Почти на 100-метровой глубине в 15 милях от евпаторийского берега российские дайверы обнаружили немецкий корабль Boy Feddersen, торпедированный советскими самолётами в августе 1943 года. По легенде, он перевозил награбленные в Крыму сокровища. Однако пока учёные придерживаются мнения о некоем ценном оружии на борту. Впрочем, точки над «и» расставит запланированная на ближайшее время масштабная экспедиция по обследованию судна. «Крымскому Телеграфу» удалось выяснить подробности этой истории.

Так выглядит объект на мониторе эхалота

Атака на конвой

Построенный в 1914 году в Германии пароход Anhalt несколько раз менял хозяев. Его выкупали то англичане, то испанцы, и в конце концов в 1931 году он перешёл в собственность Советского Союза. Наши назвали его «Харьков». В годы Великой Отечественной войны команда судна, пытаясь выйти из захваченного гитлеровцами порта Николаев, повредила его и решила оставить на рейде. Немцы пароход восстановили и переименовали в Boy Feddersen.

Конвой кораблей, состоящий из парохода и болгарского судна Varna и охраняемый румынскими военными кораблями, 10 августа 1942 года вышел из Севастополя в Констанцу. Вечером на конвой было совершено нападение: с воздуха корабли атаковали советские торпедоносцы Ил-4 и бомбардировщик А-20, а с моря поддержала огнём подводная лодка Д-4. Boy Feddersen был подбит. А теплоход Varna гибели избежал. Он потонет через 10 дней недалеко от Тарханкута, транспортируя боеприпасы и получив пробоины от советских торпед с подлодки.

Boy Feddersen ищут уже давно. Команда исследователей, нашедшая судно, в течение последних двух лет обследовала предполагаемый район гибели парохода. И, наконец, удача улыбнулась.

Роман Дунаев, руководитель подводно-исследовательской экспедиции:

«Мы работали по районам подводной лодки Д-4, которая, по истории, атаковала его. Мы искали и подводную лодку, и Boy Feddersen, для начала нашли минное поле, которое было поставлено румынами. Мы нашли на этом поле Д-4, но и обнаружили ту цель, которую она торпедировала. „Харьков“ — это самый большой транспорт на Чёрном море, много легенд ходило об этом судне, о том, что на нём вывозили ценности из Крыма. Конечно, нам было интересно его найти».

Золотые слитки или секретное оружие?

По сообщению дайверов, нашедших судно, с помощью телеуправляемого подводного робота удалось идентифицировать его на 100 процентов.

«Если раньше это была догадка, что, возможно, это Boy Feddersen, то теперь мы можем точно сказать, что это он, — говорит Роман Дунаев. — Мы уже спускались на него, посмотрели, что внутри. Сокровищ не нашли, но мы их найдём, и всё это будет, скорее всего, в ближайшее время. Но нужно сначала поставить охрану в этом районе».

По легенде, на борту судна могут находиться золотые слитки и антиквариат, которые фашисты собирались вывезти из Крыма. Хотя историки сомневаются, что это возможно. По крайней мере, по их убеждению, не было никакого смысла в августе 1943 года вывозить ценности с оккупированного полуострова.

Виктор Вахонеев, заместитель директора по научной работе Черноморского центра подводных исследований:

«Я не верю, что какие-то сокровища вывозили из музеев. Это 43-й год. Всё, что могли вывезти, уже вывезли в 41-м или ещё не вывезли — в 44-м это последует. В 43-м немцы вальяжно себя тут чувствовали. Техника, скорее всего. Точно об этом скажут результаты следующих экспедиций».

Если техника, то наверняка непростая, если корабли были взяты в такое надёжное оцепление. Возможно, некое секретное оружие?

«Ну подумайте: два судна идут грузовых — Varna и Boy Feddersen. А охранение у них — восемь кораблей!.. — рассуждает Виктор Вахонеев. — Два судна в таком серьёзном боевом охранении!»

Возможно, уже в июне, когда в очередной раз дайверы спустятся к судну на глубину более 90 метров и проникнут в трюмы, прольётся свет на характер перевозимого груза. В запланированной экспедиции примут участие как Департамент подводной археологии Крыма, так и Министерство обороны. Остаётся надеяться, что ценности, если таковые имеются на борту, обязательно попадут в экспозиции и запасники крымских музеев.

Алексей ПРАВДИН
Фото архив «КТ», из архива Р. Дунаева
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 428 от 5 мая 2017 года

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Просмотров: 438 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:42

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