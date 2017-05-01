Подвиг чекиста

Перед гибелью в мае 42-го контрразведчик Александр Галушкин успел передать данные об открытии в Евпатории немецкой разведшколы

«Крымский ТелегафЪ» впервые публикует секретные материалы, ставшие доступными накануне 75-летия со дня трагической гибели батальонного комиссара, сотрудника особого отдела НКВД Черноморского флота Александра Галушкина, а также подвига крымских контрразведчиков евпаторийского десанта. К этой дате в Евпатории на улице чекиста Галушкина была открыта мемориальная доска, отныне став напоминанием о доблести и отваге людей, вставших на защиту своей Родины в самом начале кровопролитной войны.

Увековечили в камне

От трогательного рассказа внука погибшего в Евпатории в 1942 году Александра Галушкина у ветеранов и гостей мероприятия проступают слезы. Роман Викторович перед сотрудниками ФСБ, ветеранами и евпаторийцами, собравшимися посмотреть на торжественное открытие мемориальной доски, зачитывает письма — товарищей, сослуживцев и его самого, домой с фронта. Все они сохранились в семейном архиве семьи Галушкиных. Слова батальонного комиссара, сотрудника особого отдела Черноморского флота пропитаны боевым духом, патриотизмом и верой в победу, несмотря на тяжелое время, в условиях которого приходилось противостоять немецко-фашистским захватчикам в самом начале войны...

Как все происходило? В ночь на 5 января 1942 года советские бойцы должны были занять Евпаторию, создать плацдарм для высадки основных сил, а оперативная группа особого отдела НКВД, — зачистить город и захватить секретные документы в зданиях немецких спецслужб.

Павел Деркач, капитан 2-го ранга в отставке, ветеран органов госбезопасности:

«Одним из подвигов не только чекистов, но и моряков-черноморцев, это были события начала января и февраля 1942 года. А мы знаем, что это было тяжелое время в Крыму, враг подбирался к Севастополю, потому что Севастополь он занял только 4 июля 1942 года, поэтому шла ожесточенная борьба».

С уверенностью в успехе операции 740 человек стали с боем пробиваться вглубь Евпатории, захватывая одно здание за другим. Никто не мог и допустить мысли о том, что, когда будет взята под контроль значительная часть города, обещанное подкрепление не подойдёт и дальнейшее наступление будет сорвано. Помощи с моря десант так и не дождется.

Чтобы разобраться в этой истории, внук военного контрразведчика Галушкина, Роман Галушкин, начал собственное расследование, поиск и изучение документов, которые, в частности, хранятся в архиве Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Семья погибшего в Евпатории сотрудника Особого отдела Черноморского флота многие годы по крупицам собирает информацию о своём предке. И главное — о том, что произошло во время событий 1942 года.

Роман Галушкин, внук контрразведчика:

«Командование решило, что настал момент для освобождения Крыма, и была разработана сложная операция по освобождению Крыма с двух сторон — со стороны Керчи Кавказским фронтом, со стороны Севастополя Приморской армией с высадкой двух десантов — в Евпатории и Алуште».

Десант занял полгорода, но не дождался подкрепления

В Евпатории десант должен был создать плацдарм для высадки второго, основного, отряда, с дальнейшим развитием наступления на Симферополь.

«Александр Иванович в составе десанта был определен как руководитель группы, которая имеет задачу по захвату особых объектов: гестапо, СД, полиции и изъятию всех документов, — рассказывает Роман Галушкин. — Это одна задача и вторая задача — по захвату всех предателей, которые работали на фашистов. Там был целый список из десятка фамилий».

В ночь на 5 января 1942 года корабли вышли из Стрелецкой бухты Севастополя. В 2 часа 40 минут корабли подошли к евпаторийскому берегу. Десантники вышли на берег и начали продвижение по набережной, вспыхнули немецкие прожектора, взлетели осветительные ракеты. Открыла огонь вражеская артиллерия, ударили пулеметы. Продвигаясь вперед, и моряки, и члены группы Галушкина встречали сопротивление врага, которое с каждым кварталом становилось всё ожесточённее. А противника становилось всё больше.

Татьяна Анохина, заведующая сектором Евпаторийского краеведческого музея:

«Примерно к 10 часам утра гитлеровцы подтянули к городу крупные силы, сюда были подтянуты 22-й разведывательный и 70-й саперный батальон из Симферополя, и 105-й полк был переброшен на машинах из-под Балаклавы. И уже примерно к 12 часам дня противник имел более чем 5-кратное превосходство в живой силе и технике».

В то же время плацдарм для наступления на Симферополь был завоеван. Захвачен морской порт. Захвачены артиллерийские батареи румынского артполка. Перехвачены и заминированы саперами дороги на Симферополь, Ак-Мечеть и Фрайдорф. Сообщение об этом было передано в Севастополь.

Роман Галушкин:

«К этому времени уже была очищена от фашистов большая часть города, и бои шли уже в новом городе, то была отправлена радиограмма о том, что необходимо подкрепление, что оборона фашистов более глубокая, чем ожидалось».

Когда от немецко-фашистских захватчиков была освобождена значительная часть города, но становилось понятно, что преимущество в численности на стороне фашистов, десантники отправили радиограмму с просьбой прислать подкрепление. Потери становились все больше, но на помощь никто не шел. Почему? На этот вопрос в разное время давали разные ответы. Одной из причин называют ужасные погодные условия. Ко второй половине дня разбушевался шторм с 10-бальным ветром, дождем и снегом. Другая причина, по мнению историков, заключалась в ошибках командования фронта.

Олег Романько, доктор исторических наук, профессор КФУ им. В.И.Вернадского:

«Почему десант потерпел поражение? Есть все основания утверждать, что это из-за несогласованных действий командования будущего Крымского фронта и командования севастопольского оборонительного района. Плюс, конечно же, плохие погодные условия, недооценка немцев как противника, эйфория от побед зимы конца декабря 41-го — начала 42 годов».

В итоге из 740 человек не выжил почти никто. Четверым чекистам удастся дойти до Севастополя. Еще несколько будет партизанить в западном районе Крыма. Чекист Кашунин героически погибнет в бою у Донузлава. Остальных, раненых и захваченных в плен десантников немцы расстреляют.

Данные о разведшколе переправили в штаб

А что же случилось с Александром Галушкиным? После поражения десанта его и еще нескольких оставшихся в живых десантников будут скрывать у себя неравнодушные жители города, рискуя своими жизнями.

В итоге Александр Галушкин создаст в Евпатории крупнейшую подпольную группу, которая будет действовать до 7 мая 1942 года, и передаст в штаб секретную информацию.

Роман Галушкин:

«Александр Иванович остался в Евпатории, поскольку получил еще при постановке задачи такое распоряжение — в случае неудачи десанта остаться в городе и организовать разведывательную и диверсионную деятельность».

Начинать пришлось с чистого листа, без связи с центром и необходимой подготовки. Пришлось создавать группу из людей, которых никто заранее не готовил. Реальную опору он искал среди комсомольцев, рабочих и бывших солдат, уцелевших после массовых расстрелов.

Нужно было выявлять фамилии и адреса предателей, пособников оккупантов, их связи и преступления. А для того, чтобы укрепить в евпаторийцах веру и надежду на скорое освобождение от захватчиков, подпольщики стали расклеивать на стенах домов листовки со сводками информбюро о решениях Москвы и положении на фронтах. Об этом они узнавали благодаря собранному ими радиоприемнику. Но основной целью группы был сбор разведывательных сведений о противнике, о немцах с тем, чтобы в случае повторения десанта у десантников были самые свежие сведения о расположении фашистов.

В архивах крымского Управления ФСБ нам удалось найти сведения, что особо важной задачей стал сбор информации об открытой в Евпатории немецкой разведшколе.

Татьяна Анохина:

«Разведшкола была создана в Евпатории предприятием „Цепеллин“ в конце апреля-начале мая 1942 года, действовала она здесь до конца сентября 1942 года. Она выпустила до 200 человек, у нее была Кавказское направление, здесь в основном отбирались в концлагерях и готовились агенты Кавказской национальности и потом они забрасывались в этот регион с разведывательно-диверсионными целями и также для вербовки других агентов и по работе в тылу».

Эту информацию и данные предателей руководитель подпольной группы успел переправить в Севастополь, отправив туда одного из своих помощников. И евпаторийский подпольщик пробрался в осаждённый город. Почти пробрался... В первых числах мая 1942 года разведчики-черноморцы, возвращаясь в расположение своей части, нашли в районе Мекензиевых гор тело юноши, подорвавшегося на мине. При нём и были найдены соответствующие документы.

Хотя буквально каждый шаг подпольщиков сопровождался риском, три с лишним месяца им удавалось действовать успешно. Но однажды в круг подпольщиков проник предатель. Кто-то из окружения выдал контрразведчика сотрудникам гестапо.

Роман Галушкин:

«Гестаповка Ева Босс-Жуковская, ускользнувшая от особистов во время боевых действий десанта в январе, привела фашистов к дому. Каратели искали Галушкина и хотели взять его живым. В ответ по немцам и полицаям раздались выстрелы. Нескольких удалось убить. Александр Иванович стрелял, пока были патроны, а последний оставил себе, как того требовал долг и негласное правило чекистов».

Тело погибшего контрразведчика так и осталось лежать посреди двора. Босс-Жуковская запретила его хоронить.

«Тело Александра Ивановича 10 дней лежало во дворе дома, где он погиб, — говорит Роман Галушкин. — Фашисты там поставили пост, рассчитывая, что кто-нибудь придет, но все напрасно, никто не пришел. Где его похоронили, неизвестно, может быть на Красной горке, может быть еще где-то. Не знаем, где находится его могила».

В этот и последующие дни были также арестованы и доставлены в СД другие подпольщики из группы Галушкина. 13 мая все они были расстреляны после страшных пыток. За помощь десантникам немцы расстреляли расстреляно 1184 мирных жителя, а всего за время оккупации Евпатории казнили на окраине города, на так называемой Красной горке, более 12 тысяч человек.

Рубежи под контролем

7 мая исполняется 75 лет с момента гибели батальонного комиссара, сотрудника особого отдела НКВД Александра Галушкина. Именно к этой дате и приурочено открытие мемориальной доски на улице, названной в его честь.

Виталий Уткин, начальник управления Федеральной службы безопасности РФ по Черноморскому флоту, контр-адмирал:

«Так сложилось исторически, и это очень здорово, что память о нем постоянно живет в наших сердцах, она культивируется, на этом примере мы воспитываем поколение новых чекистов. И в рамках мероприятий, посвященных празднованию 100-летия создания органов безопасности, которое состоится в декабре месяце этого года, было принято решение, согласовано с администрацией города Евпатория, с офицерским собранием управления, на улице, названной именем чекиста Галушкина, открыть мемориальную доску в честь его имени. Знаковое ли это событие или не очень? С одной стороны, конечно же, да. С другой стороны, как вы прекрасно понимаете, это лишь малая дань памяти и толики уважения, которые мы можем уделить тем героям, которые прошли через горнило и победили в этой страшной войне».

Этим трагическим событиям и подвигу контрразведчиков посвящен фильм, снятый телерадиокомпанией «ИТВ» на основе писем и архивных данных. Картина выйдет в эфир 7 мая в 21:30.

«На основе исторической реконструкции Евпаторийского десанта многоуважаемый канал ИТВ снял великолепный фильм Черные бушлаты, который, мы так надеемся, в самое ближайшее время выйдет в эфир, — отметил Виталий Евгеньевич. — Управление по Черноморскому флоту вместе с управлением по Республике Крым и г. Севастополю приняло участие в исторической реконструкции евпаторийского десанта, в исторической реконструкции событий подвига, который совершил Александр Галушкин».

Виталий Уткин заверил, что «наши рубежи находятся под постоянным контролем, а нынешние чекисты надежно обеспечивают безопасность Российской Федерации и ее вооруженных сил».