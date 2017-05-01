Новая старая кенаса

В Симферополе продолжается восстановление одного из наиболее примечательных старинных зданий

Молитвенный дом караимского народа, расположенный в Симферополе, на улице Караимской, долго ждал своего часа. Много лет шёл процесс возврата этого здания общине. И вот теперь реставрация его идёт полным ходом. Выяснились и некоторые любопытные детали, делающие этот объект ещё более интересным как для горожан, так и для туристов.

Изучают с помощью 3D

Культовое сооружение в Симферополе спустя десятилетия реставрируют. Теперь здание XIX века станет одним из главных духовных и культурных центров не только для караимов, но и для всех жителей полуострова.

Кенаса была возведена ещё в конце позапрошлого столетия, в 1886 году. Строилась она на средства, которые жертвовали сами верующие. Это здание, расположенное на улице Караимской, привлекает взгляд своим необычным обликом — смешением византийского, готического и мавританского архитектурных стилей.

Как рассказали реставраторы, «им достались ограниченная, скупая историческая справка и несколько архивных фотографий и открыток». Проектировщики проходили все стадии изучения объекта с нуля. Были использованы все современные технологии: и 3D-лазерное сканирование, и создание 3D-модели.

Сегодня специалистам приходится в буквальном смысле слова просто по кусочкам собирать историческую справку здания, которое, как оказалось, хранит в себе не одну тайну. Это стало понятно уже на начальной стадии реставрации, при отбитии штукатурки.

«Мы увидели на боковых фасадах, возле окон, колонны с потрясающим обрамлением, — говорят реставраторы. — Это были такие же стрельчатые окна, как мы можем видеть на главном фасаде здания. Ранее это всё было скрыто под толстым слоем штукатурки».

Сегодня, чтобы хотя бы как-то воссоздать оригинальный облик здания, специалисты прибегают к аналогам. Кроме того, конечно, восстанавливают инфраструктуру, без которой невозможна дальнейшая эксплуатация здания, как бы красиво его ни отреставрировали.

Аварийная ситуация была на крыше здания. Там было заменено кровельное покрытие, были воссозданы утраченные элементы в конструктиве крыши. Также было упорядочено водоотведение с территории. С этого реставраторы и начали, провели основные мероприятия по устранению аварийной ситуации.

Всё идёт по плану

За всё время своего существования молитвенный центр испытывал кардинальные изменения. Здание было то в один этаж, то поделено на целых три. На территории двора располагались железная беседка, в которой проводились обряды, и караимская начальная приходская школа. Прежде здание было украшено и соответствующей религиозной символикой, о которой, увы, теперь и речи быть не может — она была утеряна давно.

Мы входим в главный зал, освобождённый от всех конструкций, которые прежде изменили его до неузнаваемости. Сейчас это одно огромное помещение. Раньше, когда кенаса работала, чтобы зайти сюда, надо было тщательным образом вымыть руки и ноги, и только после этого, оставив обувь у входа, переступить порог. По традиции только мужчины могли молиться на первом этаже. Женщины же поднимались по отдельной лестнице на этаж выше, где были расположены балконы, и возносили молитву оттуда.

Сегодня на восстановление молитвенного дома караимов выделено 115 миллионов рублей. Согласно социально-экономической программе развития полуострова, здание будет готово к 2020 году.

В целом противоаварийные работы в здании караимской кенасы в Симферополе планируется завершить к 1 июня этого года. Об этом сообщил глава караимской религиозной общины «Чолпан» Дмитрий Полканов.

«Сегодня в кенасе идут противоаварийные работы. В частности, сделаны замена части кровельных балок, ремонт водосточных труб, отвод воды от здания. Внутри уже демонтированы перегородки и межэтажное перекрытие. Также идёт замена элементов, которые грозят обрушением. Это первый этап работ, который, по нашим данным, планируется завершить к 1 июня. Пока работы идут в графике», — уточнил Полканов.

Второй этап предусматривает комплекс работ внутри самой кенасы. Третий этап включает реставрацию фасада здания — придание ему первоначального вида. По словам Полканова, руководство общины удовлетворено ходом работ в кенасе.

«Руководство Госкомитета по охране культурного наследия относится к нашему объекту с большим вниманием, прислушивается к нам и чётко контролирует работу проектировщиков и подрядчиков. То, что мы видим сегодня, нам нравится», — подчеркнул он.

Сегодня караимов в Крыму насчитывается примерно две тысячи. Первое упоминание о них появилось в IX веке.