Альтернатива Евровидению и бизнес-решения

Западные СМИ обратили внимание на энергетику полуострова

На этой неделе зарубежные издания рассказывали о Крыме в связи со скандалом на Евровидении и очередными санкциями и антисанкциями.

Ход Самойловой

Неожиданная альтернатива! Российская певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на Евровидении-2017, выступит в Севастополе на праздновании Дня Победы 9 мая. «Эта исполнительница, как планировалось, должна была представить Россию на Евровидении. В качестве альтернативы она будет выступать у нас», — заявили чиновники, руководящие этим городом. «Как известно, Россия в этом году не будет участвовать в конкурсе, так как Служба безопасности Украины запретила участнице от этой страны — Юлии Самойловой въезд на территорию Украины. Ей вменяется несогласованное с украинскими властями посещение Крыма в 2015 году», — пишет издание.

Гугл возвращается

Корпорация Google должна будет снять «санкции» с Крыма, возобновив работу магазина приложений Google Play на территории всей России. Иначе она не сможет выполнить условия мирового соглашения, подписанного с Федеральной антимонопольной службой России. Эту информацию подтвердили в ФАС. По условиям соглашения с ФАС (о его подписании стало известно 17 апреля, полный текст не разглашался) корпорация должна дать пользователям системы Android возможность выбора поисковой системы на всей территории России. В случае неисполнения условий соглашения последует прямое понуждение через суд. Однако после введения санкций США на Крымском полуострове в начале 2015 года прекращена работа магазина приложений Google Play и ряда других сервисов. Пользователям выводится сообщение: «Покупки не поддерживаются».

Но непонятно, как это будет работать на практике. В Google не прокомментировали ситуацию.

Продолжают поощрять визиты на полуостров

Субсидируемые авиаперевозки в Симферополь и обратно начнутся 15 мая, сообщил журналистам руководитель Росавиации Александр Нерадько. Это на полмесяца раньше, чем в 2016 году. Также в программу будут включены три новых маршрута. При этом объем финансирования программы субсидирования планируется увеличить с 453 млн рублей до 475 млн рублей. Полеты в Крым планируется начать не 1 июня, как в предыдущие годы, а с 15 мая, и они продлятся до 1 ноября. Маршрутная сеть увеличится на 3 направления — до 61 направления. Среди новых городов: Сочи, Орск и Сыктывкар. Между тем, программа субсидирования авиаперевозок в масштабах всей Российской Федерации в 2017 году сокращена с 8,76 млрд рублей до 7,3 млрд рублей.

Каким будет русский ток?

Российский план строительства двух новых электростанций в Крыму общей стоимостью 1,3 миллиарда долларов призван был продемонстрировать, что, несмотря на западные технологические санкции, Москва способна осуществить высокотехнологичные проекты на полуострове. Однако, как сообщает Reuters, два года спустя этот план, который должен был обеспечить жителей Крыма электроэнергией, прежде поставлявшейся с Украины, всё же был нарушен из-за препятствий, связанных с западными санкциями. Проектом предусматривалось, что на электростанциях будут установлены турбины производства Siemens. Однако в этом случае немецкая машиностроительная компания рискует нарушить санкционный режим. Источники утверждают, что в отсутствие турбин проект сталкивается с серьёзными задержками. Официальные представители Siemens всегда говорили, что не намерены осуществлять поставку оборудования. Россия изучала возможность приобретения турбин у Ирана, внесения изменений в проект для установки турбин российского производства, а также использования западных турбин, ранее приобретённых Россией и уже находящихся на её территории. Каждая из этих альтернатив связана с определёнными проблемами.