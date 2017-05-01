«Черноморец» без шуб

Крымская филармония зажгла очаг культуры в Симеизе

Ранее крымчане, проживающие в посёлках от Фороса до Ялты, были лишены культурной жизни. Например, для того чтобы посетить кинопремьеру или концерт любимой звезды, приходилось ехать в Севастополь или Ялту, что, конечно, не каждому с руки. Теперь, с открытием в Симеизе нового киноконцертного зала «Черноморец», ситуация должна поменяться в лучшую сторону.

По назначению, спустя много лет

Киноконцертный зал «Черноморец» в южнобережном Симеизе открылся на базе уже существующего одноимённого кинотеатра, который много лет не эксплуатировался по назначению. Кинотеатр «Черноморец» для жителей Симеиза всегда был центром культурной жизни. Многие помнят, как в юные годы прибегали сюда за билетиком на очередную премьеру, который, к слову, было достать очень трудно.

«Я с теплом вспоминаю годы, когда мальчишкой бегал в кинотеатр, — делится впечатлениями житель Симеиза Михаил Васильев. — И, конечно, было очень печально наблюдать, как он приходил в упадок. Здание ветшало, а вместо демонстрации фильмов мы ходили смотреть на шубы, которые там почему-то продавались. А когда узнал, что здание передаётся под руководство Олеси Костенко, которую все мы хорошо знаем, даже не сомневался — открытию быть».

Олеся Костенко, генеральный директор Крымской государственной филармонии:

«В крымскую филармонию поверили, прежде всего, глава администрации Ялты Андрей Ростенко и руководитель Симеиза Игорь Дышлевой. Они передали кинотеатр из муниципальной собственности в республиканскую, а затем права оперативного пользования были делегированы филармонии. Конечно, любое наше начинание зависит от поддержки министра культуры Крыма Арины Новосельской и главы республики Сергея Аксёнова. За это доверие и поддержку мы очень признательны, ведь новые площадки нам нужны как воздух — это залог развития старейшего культурного учреждения Крыма».

По словам Костенко, на ремонт киноконцертного зала было потрачено из средств учреждения 1,9 млн руб., а вот современное оборудование было закуплено на грант «Фонда кино» в размере 5 млн руб.

Олеся Костенко:

«Здание постепенно разрушалось. Оборудование устарело настолько, что его уже в принципе невозможно было использовать. Здание нам было передано летом 2016 года, и меньше чем за год мы провели процедуру участия в гранте, выиграли это грант, отремонтировали помещения и закупили современное цифровое оборудование».

Обещания обнадёживающие

Сегодня «Черноморец» представлен одним киноконцертным залом на 224 места, в котором также оборудована сцена, позволяющая вмещать симфонический оркестр.

Если не вдаваться в инженерные, специфические подробности, это однозальное строение с хорошей акустикой. Изначально оно было предназначено исключительно для показа фильмов. Но теперь здесь значительно увеличили сцену, ориентируясь на базовый коллектив Крымской государственной филармонии — академический симфонический оркестр. Кроме этого, за экраном появились две гримёрные комнаты, в здании организован санузел, чего раньше не было. Также при реконструкции зала закупили специальные комфортные кресла, предназначенные для кинотеатров. Привели в порядок холл и полностью поменяли пол. Сделано действительно немало и качественно. И, похоже, открытие этого нового киноконцертного зала вдохнёт жизнь не только в Симеиз, но и в окружающие посёлки.

«Для нас самое главное, что теперь дети этого региона смогут воспитываться на академической музыке. Сюда могут приезжать все наши крымские театры, приезжие труппы. И, конечно, кино, которое сегодня стало неотъемлемой частью культурной жизни, — обещает руководство крымской филармонии, уточняя, что все мировые и отечественные премьеры будут демонстрироваться на экране «Черноморца». Что ж, дело хорошее, обещания обнадёживающие.

«Мы поставили себе задачу открыться к первому мая, поскольку всё совпало: и наше общее дело, как первопроходцев, освоивших грант (грант „Фонда кино“ также получили ДК „Корабел“ в Керчи, и МБУК „Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания“ в посёлке Раздольное. — Ред.), и название премьеры „Время первых“, и дата. Считаю, что мы с этой задачей справились», — добавляет Олеся Костенко.