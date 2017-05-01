Последний рубеж и общее дело

Как освобождали Севастополь и как в Симферополе примкнуть к всенародной акции

Для нашего полуострова 9 мая — двойной праздник. Ведь, кроме Дня Победы в Великой Отечественной войне, отмечается и день освобождения Севастополя от гитлеровских оккупантов. Освобождение полуострова произошло ровно на год раньше окончания войны — в 1944 году. И последним этапом стала битва за город-герой. Как это происходило, на основе исторических документов выяснял еженедельник «Крымский ТелеграфЪ». Также мы решили рассказать о нескольких героических эпизодах освобождения этого города. И о людях, сражавшихся за нашу свободу.

Накануне главного штурма

Чтобы овладеть Севастополем, советским войскам нужно было взять Сапун-гору — ключевую, превосходно укреплённую позицию врага. Старший сержант Фёдор Скорятин во время боёв за Севастополь исполнял обязанности комвзвода 57-го отдельного штурмового батальона 12-й Краснознамённой штурмовой инженерно-сапёрной Мелитопольской бригады. Он возглавлял группу, которой была поставлена задача обеспечить инженерное сопровождение наступления в районе Сапун-горы — блокировать огневые точки противника на пути наступающей пехоты. Вечером 6 мая штурмовые отряды заняли окопы под Сапун-горой. Все с нетерпением ждали начала атаки. Под прикрытием ночи группа Скорятина ползком подобралась к проволочным заграждениям. Когда до передовых траншей оставалось около 20 метров, немцы обнаружили их и открыли огонь. Старший сержант Скорятин разделил свою группу на четыре подгруппы и каждой определил задачу. Сам он с двумя бойцами, скрываясь за камнями, пополз на высоту к доту, железный колпак которого прикрывал крупнокалиберный пулемёт, ведущий огонь по нашим бойцам. Пуля попала в плечо, но сержант продолжал продвигаться к доту со связками противотанковых гранат. Извергающая огонь амбразура уже была над его головой. Собрав последние силы, истекающий кровью, сержант метнул одну за другой связки в амбразуру. В этот момент его прошила очередь из вражеского пулемёта. Но дот замолчал — наша пехота пошла в атаку. Скорятин был представлен к званию Героя Советского Союза посмертно. Его похоронили у подножия Сапуна.

Однофамилец Маршала Победы

В рядах гвардейцев штурмовал Сапун-гору и освобождал Севастополь гвардии старший лейтенант Василий Жуков. Утром 7 мая рота Жукова подошла к Сапун-горе. Началась сокрушительная артподготовка, а около 11 часов прозвучал сигнал к атаке. С жестокими боями, метр за метром наши продвигались к вершине. Но, кроме, собственно, захвата позиций, у группы Жукова было и ещё одно задание — водрузить на вершине горы Красное знамя. И Василий Жуков сделал это, первым из своего полка достигнув заветного рубежа. Гитлеровцы яростно обстреливали наших воинов из всех калибров, пытались добраться до знамён, бросаясь в контратаки. На вершине царил жестокий бой. И преимущество медленно, но верно переходило на нашу сторону. Враг не смог удержать за собой гору. На следующий день рота старшего лейтенанта Жукова глубоко вклинилась в оборону противника и ворвалась на окраину города. Увы, день освобождения Севастополя стал последним в жизни Василия Жукова. В уличном бою он с двумя бойцами вступил в неравный бой с пятнадцатью гитлеровцами. Уничтожив в рукопашной схватке семерых, старший лейтенант был убит. 29 мая 1944 года Василию Фроловичу Жукову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Хроника великих событий

9 мая, в 8 часов утра, начался общий штурм Севастополя. Части 13-го гвардейского стрелкового корпуса начали форсирование Северной бухты. Наступательный порыв был настолько высок, что при нехватке плавательных средств бойцы начали переправу через бухту на подручных средствах. В ход пошли даже гробы, запасённые немецкими интендантами. Два корпуса, 55-й и 51-й, обогнув бухту с северо-востока, за несколько часов очистили Корабельную сторону, 63-й, 10-й и 11-й стрелковые корпуса ворвались в город с юго-запада. К вечеру 9 мая Севастополь был полностью освобождён. Остатки немецко-фашистских войск отошли к Камышовой и Казачьей бухтам и на мыс Херсонес, где соединениями 51-й армии и 19-го танкового корпуса были прижаты к морю. Попытки эвакуации противника были сорваны авиацией и кораблями Черноморского флота. На отдельных участках гитлеровцам удалось задержаться, но наши подразделения, не задерживаясь, обходили вражеские опорные пункты и шли дальше. С окружёнными немцами разделывались артиллеристы. Многие сдавались, понимая бессмысленность сопротивления. Не сложившие оружия были уничтожены.

Жители Севастополя вспоминали, какой ужас творился тогда на мысе Херсонес — на 100 метров от берега не было видно воды — всё было завалено трупами солдат противника, лошадей, машинами, боевой техникой. Немцы, особенно эсэсовцы, а также предатели Родины (среди оказавшихся на Херсонесе войск противника было очень много власовцев, полицаев) предпочитали гибель в море неотвратимому возмездию за свои преступления. По воспоминаниям жителей города, переживших оккупацию, боялись они не НКВД, а простых солдат, горожан, так как знали: за их дела им пощады не будет. В страшных снах не могло привидеться оккупантам и их прихвостням, что им придётся повторить трагическую судьбу защитников города в тяжёлом 1942 году. На мысе Херсонес погибло немало мирных жителей, которых немцы гнали с отступающими частями, надеясь прикрыться ими как живым щитом. Некоторых заложников нацисты гнали даже с Кубани...

До начала Крымской операции фашисты имели на полуострове 204 тысячи солдат и офицеров (семь румынских и пять немецких дивизий), до 3600 орудий и миномётов, более 200 танков и штурмовых орудий, 150 самолётов. За время освобождения Крыма и Севастополя 61 тысяча военнослужащих противника была взята в плен, около 50 тысяч вражеских солдат и офицеров было убито, только в Севастополе фашисты потеряли убитыми более 20 тысяч человек и 24 тысячи было взято в плен. Всё оружие, боевая техника, снаряжение остались на мысе Херсонес. Более того, как свидетельствовал румынский главный морской штаб, тоннаж судов, потопленных и повреждённых за время эвакуации из Крыма, составил 82,8 процента общего тоннажа немецких, румынских и венгерских судов, находившихся к тому времени на Чёрном море. С ними на дно моря ушло 42 тысячи человек. Поражение в Крыму для гитлеровских войск было катастрофой, равной по масштабам Сталинградской. 17-й немецкой армии не стало.

Добивали врага — отдельные очаги сопротивления — вплоть до 12 мая, поэтому датой окончания Крымской операции и считается этот день. Но, по сути, на крымской земле враг был разбит 9 мая. Ровно за год до окончания войны.

Из сводки Совинформбюро от 9 мая 1944 года

«В течение 9 мая в Крыму войска 4—го Украинского фронта при поддержке массированных ударов авиации и артиллерии продолжали наступательные бои против немецко—фашистских войск в районе Севастополя. Сломив упорное сопротивление противника, наши войска ночью, несколько часов тому назад, штурмом овладели крепостью и важнейшей военно—морской базой на Чёрном море — городом Севасто—поль. Тем самым ликвидирован последний очаг сопротивления немцев в Крыму, и Крым полностью очищен от немецко—фашистских захватчиков».

Правила Бессмертного полка

В День Победы симферопольцы по традиции могут отдать дань памяти родственникам, ковавшим Великую Победу на фронтах Великой Отечественной.

Как это будет?

• Дата шествия Бессмертного полка в Симферополе — 9 мая 2017 года.

• Формирование колонны будет проходить c 8:45 до 11:00 от пересечения улиц Севастопольской и Чехова до пересечения улиц Севастопольской и Козлова.

• Вход в колонну через рамки будет осуществляться с улиц: Чехова, Крылова и Козлова.

• Шествие колонны начинается в 11:00–11:30.

• Маршрут колонны: ул. Севастопольская — просп. Кирова — ул. Карла Маркса — ул. Павленко — Гагаринский парк, Вечный огонь.

Что важно знать?

1. В колонне Бессмертного полка недопустимы любая политическая, корпоративная, национальная символика, лозунги. Над колонной могут реять флаги России, Республики Крым, копии боевых знамён частей, освобождавших Крым, георгиевская лента. Тем не менее организаторы просят не использовать флаги, поскольку они закрывают портреты. Все желающие продемонстрировать портреты политических деятелей, любую символику на одежде, значки, флаги, несущие транспаранты, будут удаляться из колонны. Также просим не входить в колонну с портретами людей, не являющихся вашими родственниками, даже если это известные военачальники Великой Отечественной войны.

2. Никто не вправе запретить вам встать в строй Бессмертного полка или, наоборот, заставить участвовать. Регистрироваться нигде не надо. В решении большинства вопросов на всём маршруте движения полка вам помогут наши волонтёры, одетые в форму, с бейджами «волонтёр» и «организатор».

3. Если у вас нет портрета вашего родственника, вы можете идти со штендером, на котором просто написаны фамилия, имя, отчество, воинское звание. Также можно прикреплять на штендер или изображать на нём награды.

4. В головной части полка традиционно идут дети. Если вы пришли с детьми — идите в начало колонны, вас обязательно пропустят. Будьте внимательны и вежливы друг с другом. От момента формирования колонны до конца прохождения маршрута может пройти около трёх часов. Наберитесь терпения и приготовьте всё, что может вам понадобиться: головные уборы, воду, удобную обувь, необходимые вам лекарства.

5. Убедительная просьба до начала движения колонны оставлять СПРАВА по ходу движения коридор шириной 0,5 метра до края дороги. Он необходим для перемещения координаторов, родителей с детскими колясками, медицинских работников и представителей СМИ и полиции.

6. Во время возложения цветов к Вечному огню движение будет организовано ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. Пожалуйста, не задерживайтесь возле Вечного огня более 15–20 секунд, не заставляйте ждать тех, кто идёт в конце колонны.

Кому задавать вопросы?

По всем общим вопросам, касающимся формирования колонны, изготовления штендеров, места сбора и т. д., можно обращаться по телефону горячей линии «Бессмертный полк Крым» +7 978 098-46-37.