Помощь на пользу

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Материнский капитал на приобретение (строительство) жилья

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем о материнском капитале на приобретение жилья. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Особые условия

В соответствии с действующим законодательством, право на дополнительные меры государственной поддержки (материнский капитал) возникает при рождении (усыновлении) ребёнка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации, независимо от места их жительства:

- женщин, родивших (усыновивших) второго или последующих детей начиная с 1 января 2007 года;

- мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребёнка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года;

- женщин, родивших (усыновивших) третьего ребёнка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

- отца (усыновителя) ребёнка, независимо от наличия гражданства РФ в случае прекращения права на дополнительные меры государственной поддержки женщины, родившей (усыновившей) детей, вследствие, например, смерти, лишения родительских прав в отношении ребёнка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение материнского капитала, совершения в отношении ребёнка (детей) умышленного преступления;

- несовершеннолетнего ребёнка (детей в равных долях) или учащегося по очной форме обучения ребёнка до достижения им 23-летнего возраста, при прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки отца (усыновителя) или женщины, являющейся единственным родителем (усыновителем).

В подтверждение права на получение средств материнского капитала выдаётся сертификат государственного образца. Размер материнского капитала на 1 января 2017 года составляет 453 026,00 рублей.

Внимание: исключения

Важно знать, что заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трёх лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребёнка или последующих детей. Но есть и исключения, при которых заявление может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребёнка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключённому с организацией, в том числе кредитной.

Средства (часть средств) материнского капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться:

1) на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путём безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели;

2) на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путём перечисления указанных средств на банковский счёт лица, получившего сертификат.

Часть средств материнского капитала в сумме, не превышающей 50 процентов размера средств материнского капитала, полагающихся лицу, получившему сертификат, на дату подачи им заявления о распоряжении, может быть выдана указанному лицу на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства при представлении определённых законом и засвидетельствованных в установленном законом порядке документов.

 

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Артём Шабанов
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 428 от 5 мая 2017 года

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Просмотров: 189 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:09

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