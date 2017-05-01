Не винная судьба

В годы Великой Отечественной войны крымское вино сочли стратегически важным

В 1941-м, когда советские войска заняли оборону на Перекопском перешейке, в Москве было принято решение об эвакуации в глубокий тыл рабочих и специалистов винкомбината «Массандра» и народного достояния — массандровской коллекции вин.

Спасти народное достояние

Анастас Иванович Микоян, бывший наркомом пищевой промышленности в те годы, поручил Александру Александровичу Егорову, главному виноделу «Массандры», приготовить коллекцию к эвакуации. Рассказывают, что особое отношение Микояна к крымским винам объясняется одним весьма курьёзным случаем. Однажды его принимали в «Массандре». Попробовав многочисленные образцы, Анастас Иванович в знак благодарности поцеловал руку виноделу Екатерине Зайцевой. Эта женщина была очень крупной, на голову выше Микояна. Она растерялась, обхватила Анастаса Ивановича и поцеловала его в лоб. Охрана Микояна не на шутку всполошилась. Но Околелов, проводивший дегустацию для высокопоставленного гостя, удачно и, главное, вовремя пошутил. На этом инцидент сочли исчерпанным...

Так это или нет, на самом деле не важно. Когда началась война, стало не до шуток. Пришло время действовать, причём действовать очень быстро. На основании полученной из центра телеграммы на комбинате «Массандра» был создан оперативный штаб по эвакуации. Во главе его встал директор «Массандры» Николай Константинович Соболев.

Для вывоза бочек с вином в Ялте мобилизовали весь гужевой транспорт и автомашины. Но куда труднее было эвакуировать бутылочное коллекционное вино. Каждую бутылку следовало взять на учёт и тщательно упаковать. На комбинате не хватало упаковочного материала и досок для изготовления ящиков. Но люди делали всё возможное и невозможное.

Круглые сутки на заводах «Массандры» не прекращалась работа. Днём и ночью грузы с драгоценным вином доставляли в порт. В четвёртом туннеле — сердце массандровской коллекции — работами по упаковке и оформлению старинных вин руководил сам Александр Александрович Егоров. Он лично осматривал каждую бутылку, указывая, как лучше её уложить, и уделяя особое внимание состоянию пробок.

Эвакуация проходила в исключительно сложных условиях — транспортные коммуникации города бомбили фашисты. Люди, отплывавшие из ялтинского порта среди бочек с вином, запомнили зловещий гул немецких бомбардировщиков над своей головой. С берега, который с каждой минутой становился всё дальше, раздавались оглушительные взрывы. Языки пламени бушевали над нефтехранилищем. Набережная насквозь пропахла бензиновой гарью...

Замурованное сокровище

Пятьдесят семь тысяч бутылок коллекционных вин отправили из Ялты по морю в Новороссийск и Анапу, откуда по железной дороге бесценный груз переместился в далёкие от военной тревоги Тбилиси, Баку, Куйбышев. Была спасена лучшая, элитная часть массандровского вина: мускат, токай, пино-гри, мадера «Массандра», портвейны.

Ту часть энотеки, которую, несмотря на все усилия, вывезти всё-таки не успели, решили замуровать в горе. В подземелье спрятали семьдесят тысяч бутылок. В нишу положили знамя комбината и экземпляр приказа по управлению, в котором перечислялись поимённо все лица, участвовавшие в эвакуации раритетов. Уникальный документ заканчивался словами: «Мы непременно вернёмся, достанем замурованные вина и первый бокал поднимем за мужество советских воинов»...

Багровые реки

В начале ноября 1941 года, когда фашисты уже ворвались в Крым, управление «Массандры» получило распоряжение немедленно начать уничтожение оставшихся в Крыму молодых вин на 1-м и 2-м заводах. Приказ есть приказ. Рабочие выбивали у бочек донья, отвинчивали люки в купажных железобетонных бассейнах и... выливали вино. Старожилы помнят, как оно, миновав цементированные каналы, наполнило окрестные реки, окрасив воду в насыщенный розовый цвет. Говорят, содержание спирта в воде этих речушек достигло тогда шести процентов.

8 ноября 1941 года фашисты вторглись на Южный берег Крыма...

Другая сторона

Были среди массандровцев и виноделы, кто, так случилось, остался в оккупированном фашистами Крыму. Среди них называют имя Павла Алексеевича Новичкова. Он продолжал работать на винкомбинате. Но главной его задачей теперь было не создание новых вин и не возрождение коллекции. Он помогал партизанам. Однако после войны по доносу был обвинён в содействии немцам и арестован. Спасло его, конечно же, вино. Когда Ворошилов присутствовал на дегустации в «Массандре», он поинтересовался: мол, где ваш знатный винодел Новичков. Все замялись, но всё же сообщили, что он арестован. И Ворошилов приказал своему адъютанту разобраться в произошедшем. Сообщения о сотрудничестве с оккупационными властями, на основании которых Новичкова арестовали, не подтвердились.Человек и его репутация были спасены...

Послевоенный подвиг

Когда в апреле 1944-го фашистам пришлось отступать к Севастополю, над будущим крымского виноделия нависла новая опасность — головной завод «Массандры» собирались взорвать. К счастью, этим планам не суждено было сбыться — слишком уж неожиданным и ошеломляющим для врага оказался удар частей Отдельной Приморской армии.

После освобождения Крыма, когда опасность окончательно миновала, коллекционные вина вернулись из эвакуации. Миллионная галерея, где им должно покоиться, ещё была затоплена водой. Вино размещали в трёх туннелях. Специалисты «Массандры» довольствовались довоенным оборудованием. Мирились с почти полным отсутствием освещения (гирлянду лампочек носили с собой из одного туннеля в другой). Вино разливали в бочки и укупоривали корковой пробкой на машине времён князя Голицына. Этикетки наклеивали вручную.

Практиканты Крымского сельхозинститута в рваных мокрых сапогах пропаривали бочки, подобно бурлакам, впрягались в шланги при переливе вина из одной бочки в другую, самозабвенно взбивали для оклеек (операций осветления вина) яичные белки.

И спустя пять лет, в 1950 году, работы с реэвакуированными винами ещё шли полным ходом...