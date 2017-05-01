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СпецпроектИстория

Бриллианты графини

Окраина города Старый Крым, где жила загадочная графиня

Какие королевские тайны оказались погребены в крымской глуши?

Весной 1989 года в Крымский краеведческий музей доставили письмо — распоряжения от КГБ и Председателя Совета Министров СССР Николая Рыжкова разобраться в вопросе бриллиантов, якобы спрятанных в могиле некой графини де Гаше или де ла Мотт где-то в Крыму. Причиной распоряжений стало письмо, присланное в правительство одним краеведом. Составить соответствующую справку поручили и крымским специалистам. Ведь драгоценностей ожидалось найти на десятки миллионов долларов, так необходимых Перестройке. И каково было разочарование спецслужб, когда выяснилось: бриллианты графини — история, больше похожая на старую местную легенду....

Дело об ожерелье королевы

С момента смерти в 1826 году той, которую называют знаменитой авантюристкой Жанной де ла Мотт, о ее персоне родилось немало легенд. Вроде канонического артековского фольклора о появляющемся периодически на аллеях международного центра призраке Белой леди, прототипа Миледи, увековеченной в романе Дюма «Три мушкетера» и закончившей свой земной путь отшельницей в домике на территории нынешнего «Артека». Этот домик сохранился, и его охотно показывают. Впрочем, к Миледи из «Трех мушкетеров» история Жанны де ла Мотт не имеет отношения, ведь она упоминается в другом романе Александра Дюма — «Ожерелье королевы» — второй часть тетралогии, объединённой похождениями известного мага Калиостро.

Пожалуй, единственное, что можно утверждать наверняка, рассказывая о Жанне де ла Мотт, это то, что она была весьма хороших кровей. Ее отец был незаконнорожденным сыном французского короля Генриха II, и родившаяся в 1756 году девочка носила имя Жанна де Люз де Сен-Реми де Валуа. После смерти отца она, семилетняя, жила милостыней, потом оказалась на воспитании у сердобольной баронессы Буленвилье и до женитьбы жила у нее. Замуж Жанна вышла за молодого графа де ла Мотт и вместе с ним поехала в 1781 году в Париж, чтобы попытаться получить место при дворе королевы Марии Антуанетты. Однако отношения при дворе складывались сложно и тогда Жанна, и ее муж задумали авантюру — решили заполучить ожерелье, которое предыдущий король Людовик XV в 1774 году заказал для своей фаворитки мадам Дюбарри.

Ожерелье из 629 бриллиантов, оправленных в золото, изготовили парижские ювелиры Бемер и Боссанж. Но Людовик XV скончался, не успев выкупить заказ. Ювелиры предложили его вступившей на престол Марии Антуанетте, но королева отказалась. Так ожерелье осталось у изготовителей, ведь его мог только сверхбогатый человек.

Что же задумали супруги де ла Мотт? Взять в подельники некого Рето де Силетта, искусно подделывавшего почерк и завязать близкое знакомство со страсбургским кардиналом Луи де Роганом, убедив его в том, что он, имеющий безукоризненную репутацию, может занять высокое положение при королеве, если выступит посредником и гарантом при покупке Марией Антуанеттой дорогостоящего ожерелья. Кардиналу вручили поддельное письмо от королевы, в котором она просит осуществить сделку в рассрочку и передать кардиналу ожерелье. Эту расписку он вручил ювелирам, получил от них изделие и отдал де ла Мотт. Ожерелье с тех пор больше никто никогда не видел.

Когда пришел срок первого платежа, ювелиры явившиеся к королеве, устроили грандиозный скандал. Жанна была бита кнутами и клеймена. Затем ей кто-то устроил побег из тюрьмы, она отправилась в Лондон, написала скандальную книгу, обличающую нравы королевского двора, а в 1791 году выпала из окна и разбилась. Но появились слухи, опровергающие смерть Жанны, дескать, она подстроила несчастный случай, чтобы скрыться.

Появление в Крыму

А в 1824 году имя ее неожиданно зазвучало на берегах Невы, в Санкт-Петербурге. В то время из Петербурга в Крым как раз собиралась отправляться колония мистиков во главе с княгиней Голицыной и баронессой Крюденер. К их каравану пристала и графиня де Гаше. В Крыму вначале Жанна поселилась в Кореизе у Голицыной, вместе с мистиками-колонистами. Затем перебралась в Старый Крым, подальше от всех. А всем хотелось считать ее знаменитой аферисткой де ла Мотт, многие перешептывались и намекали на тайну ее жизни. Она же хранила свой секрет, не отвергая и не подтверждая домыслы.

Де Гаше жила в Старом Крыму в маленьком домике, почти без слуг, затворницей и в апреле 1826 тихо скончалась. Женщины, обряжавшие ее в последний путь, обнаружили на плече усопшей два ясных следа от раскаленного железа — знаки палача, указывающие на криминальное прошлое графини и словно бы однозначно подтверждающие то, что де Гаше — это и есть де ла Мотт. По показаниям слуг, Жанна всю ночь перебирала и сжигала бумаги. Также сказала, что, возможно, произойдет ее перезахоронение, что вокруг ее погребения будет много споров и разногласий.

Тело было предано земле и могилу накрыли необычной плитой, которую графиня приготовила заранее. Без надгробной надписи...

Игорь ШИЛОВ
Фото Д. Смирнов
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 428 от 5 мая 2017 года

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Просмотров: 269 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 14:48

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