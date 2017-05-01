Майские без маяты

Как замариновать мясо, пожарить его без ущерба для кошелька и природы, и избежать нежеланных гостей

Лучшие маринады для мяса

Пряный маринад для свинины

Ингредиенты (на 500 г мяса): лук репчатый — 500 г, масло растительное — 1-2 ст.л., майонез — 1 ст.л., перец чёрный молотый — по вкусу, лавровый лист (молотый) — по вкусу, приправа хмели-сунели — по вкусу, перец красный молотый — по вкусу.

Способ приготовления: Лук нарезать кольцами, добавить растительное масло, майонез, перец, лавровый лист и хмели-сунели. Положить в получившийся маринад мясо, перемешать и оставить на 5-6 часов в прохладном месте.

Маринад «Городской» для свинины или телятины

Ингредиенты (на 500 г мяса): майонез — 150 г, лук — 300 г, кетчуп — 150 г, перец чёрный молотый — по вкусу, лимонный сок — по вкусу, соль — по вкусу, чеснок — по вкусу.

Способ приготовления: Смешать майонез и кетчуп, добавить нарезанный кольцами лук, крупно измельчённый чеснок, лимонный сок, перец и соль. Положить в получившийся маринад мясо, перемешать и оставить на 5-7 часов в прохладном месте. Перед жаркой чеснок убрать.

Маринад «с изюминкой» для баранины

Ингредиенты (на 500 г мяса): лук репчатый — 100 г, лимонный сок — 30 г, анис — по вкусу, перец красный молотый — по вкусу, соль — по вкусу.

Способ приготовления: Лук мелко порубить и смешать с солью, перцем и анисом. Засыпать получившейся смесью кусочки мяса по 15-20 г, перемешать, уплотнить и оставить в прохладном месте на 4-6 часов.

Изысканный маринад для курятины

Ингредиенты (на 500 г мяса): растительное масло — 1 с.л., соевый соус — 2 ч.л., мед — 1 ч.л.

Способ приготовления: Растительное масло смешать с соевым соусом и мёдом. Добавить соевый соус и мёд. Добавить перетёртую руками смесь приправ: соль, парику, чесночок, тимьян и немного куркумы для цвета. Курятину залить маринадом, тщательно перемешать, уплотнить и оставить в прохладном месте на 2-3 часа.

Чтобы шашлык не обошёлся дорого

Представители МЧС озвучили штрафы за нарушение пожарной безопасности

По словам замначальника МЧС по РК, полковника Максима Грамотного, за нарушение правил безопасности в быту, а также разведение костров предусмотрены административные штрафы:

> в отношении физических лиц от 1000 до 1500 рублей, юридических — от 150тыс. До 200 тыс. рублей.

> В пожароопасный период данные штрафы удваиваются. Как известно пожароопасный период в Крыму был объявлен с 1 апреля.

Помощник начальника главка Владимир Иванов. рекомендовал крымчанам:

. при выходе на природу брать с собой воду для тушения костра,

. окапывать место разведения огня.

Дежурить в праздничные дни на территории республики будут 25 нарядов огнеборцев и 25 единиц техники. К мониторингу обстановки привлеекут 15 беспилотных летательных аппаратов.

Как самому не стать «лакомством» для клещей

Эти насекомые могут стать причиной смертельных заболеваний

Отдых на природе могут испортить клещи. Чтобы этого не случилось, имеет смысл последовать весьма простым советам.

Совет 1: Воспользоваться эфирными маслами

5 лучших эфирных масел:

Лаванда. Люди относятся к её запаху позитивно, тогда как клещи, мошки и другие паразиты терпеть его не могут. Более того, это относится также и к мошкам, и к комарам.

Мята болотная. Это эфирное масло токсично для насекомых и является эффективным природным репеллентом.

Лимонник. Масло лимонника обладает ярким цитрусовым ароматом и является натуральным средством для защиты от блох и клещей.

Эвкалипт. Эвкалиптовое масло может быть использовано самостоятельно или в комбинации с маслом лимонника для сдерживания любых насекомых.

Лимон. Считается особенно эффективным во время борьбы против блох и других насекомых.

Совет 2: Вспомнить о репеллентах

Репелленты — вещества, отпугивающие насекомых (комаров, клещей, мошек). Выпускаются в виде кремов, гелей и аэрозолей. Для исключения аллергических реакций лучше использовать аэрозоль, который распыляется на одежду, а не на открытые участки кожи.

Совет 3: Уделить внимание одежде

Во время выезда на природу, как бы смешно это ни звучало, брюки следует заправить в носки. Или просто надеть спортивки, а женщинам — леггинсы, джеггинсы или банальные лосины. Одежда рекомендована светлых тонов, поскольку на темной клещей труднее заметить.

Совет 4. Следи за собой, будь осторожен

Важно проведение самоосмотра во время и после посещения природы. Клещи — медлительные насекомые, попав на одежду или тело человека, они не сразу присасываются, а ползают, выбирая укромное место. Поэтому эффективны само- и взаимоосмотры с периодичностью от 15 минут до 1 часа.

Совет 5. Пейте, люди, молоко

Бытует мнение, что любители молочный продуктов кажутся клещам наименее вкусными.

Совет 6. При укусе — только специалист

В случае обнаружения присосавшегося клеща, в наиболее ранние сроки необходимо, обращаться в пункты серопрофилактики, где осуществляется введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита.

Травматологические пункты поликлиник (извлечение клеща)

Адрес: по месту жительства

ФБУЗ «ЦГиЭ в республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (исследование клещей)

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Телефон: (3652) 549-901

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