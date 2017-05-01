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100 рублей преткновения

Каких только споров и домыслов не возникло вокруг намерения взимать курортный сбор! Эта тема уже не первый месяц беспокоит умы наиболее активных общественников и лояльное к ним интернет-сообщество. Вот, дескать, теперь с этим курортным сбором окончательно всё испортят, никто на полуостров не поедет и курортный сезон можно заранее хоронить. Однако, если разобраться внимательно, кроме скороспелых эмоций, в подобной критике (особенно вредной для полуострова накануне высокого туристического сезона) ничего нет. Ведь изначально было заявлено — «в качестве эксперимента». Да и не только в Крыму. Поэтому Правительство РФ и распорядилось внести в Госдуму проект закона «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае». И несколько дней назад кабмин РФ одобрил этот законопроект, который предусматривает введение курортного сбора с 1 января 2018 года в экспериментальном порядке. При этом предполагается, что регионы сами должны установить размер сбора, исходя из того, что он не должен превышать 100 рублей с человека в день. «Законопроект направлен на создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, сохранение, восстановление и развитие курортов, в том числе курортной инфраструктуры… По итогам эксперимента будет принято решение о введении курортного сбора на постоянной основе на всей территории России или об отказе от его введения», — говорится в сообщении. Кроме того, предусматривается, что граждане, проживающие на территории проведения эксперимента, не будут уплачивать курортный сбор.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 429 от 12 мая 2017 года

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Просмотров: 88 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:12

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