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Говорят, что... мусор скоро перекроет проезжую часть
Жительница крымской столицы Любовь П. обращает внимание: «Возле школы № 30 уже около месяца или более собирается куча хлама возле контейнеров. Контейнеры опустошают, а куча всё разрастается. Недавно добавился диван... Интересно, сколько это будет длиться? Пока не перекроет проезд?»
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 429 от 12 мая 2017 года
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