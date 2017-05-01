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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... мусор скоро перекроет проезжую часть

Жительница крымской столицы Любовь П. обращает внимание: «Возле школы № 30 уже около месяца или более собирается куча хлама возле контейнеров. Контейнеры опустошают, а куча всё разрастается. Недавно добавился диван... Интересно, сколько это будет длиться? Пока не перекроет проезд?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 429 от 12 мая 2017 года

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Просмотров: 48 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:50

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