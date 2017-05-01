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Говорят, что... мусор скоро перекроет проезжую часть

Жительница крымской столицы Любовь П. обращает внимание: «Возле школы № 30 уже около месяца или более собирается куча хлама возле контейнеров. Контейнеры опустошают, а куча всё разрастается. Недавно добавился диван... Интересно, сколько это будет длиться? Пока не перекроет проезд?»