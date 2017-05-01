В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... очередь в детсад растёт вместе с ребёнком Виолетта М. из Симферополя не может устроить своё чадо в детский сад: «Товарищи, крик души! Родила дочь в 2014 году. На очередь в детский сад встали, когда мелкой было семь недель, были третьи в очереди. По исполнении двух лет можно уже отслеживать свою очередь на сайте. И что происходит? Мы становимся 21-ми! Перед нами 18 человек – льготники. Вчера зашла на сайт ещё раз посмотреть, не пришла ли путёвка. Группу уже сформировали, вместо обещанных 30 мест есть только 23. Из них уже 19 льготных. А в ясельную группу в этом году попадает всего четыре обычных ребёнка, это вообще как? Куда бежать? За что хвататься? У меня слов нет! Вы видели, кто у нас относится к льготникам? Там список такой, что под льготы попадает 80% населения. Прокуратура, военнослужащие, многодетные, одиночки, беженцы... Можно продолжать и продолжать. Почему нельзя делать для них отдельные группы? Хотя бы чередовать через одного с нельготниками?» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 429 от 12 мая 2017 года Еще статьи: Под грифом «секретно»? Говорят, что... в детские сады Джанкоя — только по знакомству Говорят, что... жителей Красногвардейского района мучают медосмотрами Инвалид как персона нон грата Дефицитные «Светлячки» и «Солнышки»