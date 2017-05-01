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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... благотворители за так не работают

Говорят, что на Матросском бульваре в Севастополе появятся объекты коммерческой деятельности. Данные слухи весьма возмущают местных жителей, ведь бульвар – мемориальный объект с очень серьёзным статусом. Причина беспокойства – объявленный Правительством Севастополя конкурс на реконструкцию Матросского бульвара. Его условия – проектирование и выполнение работ за собственный счёт подрядчика – и вызвали опасение у горожан. Люди волнуются, что ещё одна общественная территория будет фактически продана под коммерческие объекты за социальную нагрузку, поскольку большинство благотворителей сегодня ведут себя именно так.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 429 от 12 мая 2017 года

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Просмотров: 110 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:53

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