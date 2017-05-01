В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... виртуальный секс снимает скрытая камера Говорят, в сети появился новый вид вымогательства денег. Пугает даже не потеря определённых сумм, а то, что данный вид вымогательства напрямую связан с психологической травлей детей пубертатного возраста (14–16 лет), то есть мальчишек, едва достигших половой зрелости. Шантажисты используют следующую схему. Мальчики знакомятся по интернету с девушками лет двадцати, по взаимному согласию занимаются по скайпу так называемой виртуальной любовью... По прошествии некоторого времени подросток получает предложение: чтобы данное видео не стало достоянием общественности, требуется 15 000 рублей. Родителям, попытавшимся поймать злоумышленников, удалось по IP-адресу вычислить, что данным бизнесом занимаются граждане Украины, причём девочек крышуют серьёзные дяди, которым «плевать на правоохранительные органы республики»... Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 429 от 12 мая 2017 года Еще статьи: Седина в бороду — бес в мандат Говорят, что... за материнский капитал дают землю в вечной мерзлоте Халявный труд В Крыму только половина научных организаций занимаются инновационными разра ... Под прикрытием милиции?