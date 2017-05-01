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СпецпроектОбзор прессы

Разжигают и смешат

Украинские СМИ по-прежнему пытаются рисовать Крым чёрными красками

На этот раз в объектив обзора украинских средств массовой информации, затрагивающих крымские темы, попали американский актёр, моряки, желающие обеспечивать свои семьи несмотря на безумие местных властей, странная дамба и очереди в пунктах пропуска.

Едут за спокойствием

Пока СБУ пополняет список российских артистов, которым из-за посещения Крыма запрещается въезд на Украину, сами граждане этой страны массово едут на российский полуостров. На Чонгаре — погранпереходе между Крымом и Украиной — в канун 9 мая скапливалось до трёх сотен машин. Это в пять-семь раз больше обычного. Многие, кто ехал с украинской стороны, терпеливо в течение десятков часов ожидали своей очереди, но некоторые семьи с детьми оставляли за рулём отцов семейств и пробирались в Крым пешком или на такси. Здесь стоит заметить: тенденция этого года в том, что люди с Украины едут в Крым не только отдохнуть у моря на майские праздники, но и за тем, чтобы отметить День Победы и спокойно пройти с портретами родственников в «Бессмертном полку», не подвергаясь опасности нарваться на воинствующих украинских националистов.

Водное дежавю

Как пишет украинский сайт, на границе с Крымом построили дамбу, полностью отрезающую полуостров от днепровской воды. На Северо-Крымском канале... Но где-то мы уже слышали это... Точно! В 2014 году, когда Украина объявила так называемую водную блокаду полуострова. И тогда из-за Перекопа радостно по этому поводу рапортовали. А теперь опять. Причём с цифрами: «Первый этап строительства нового сооружения в районе Каланчака Херсонской области обошёлся в 35 миллионов гривен. Выполнено 90 % необходимых работ, а на завершение понадобится ещё около 12 миллионов гривен». Вот такое получается водное дежавю. Забавно.

Моряков продавали через Крым

А эта новость — печальна для людей, которые, живя на Украине, остаются вне разжигаемой там антироссийской политики. Украинские правоохранители пресекли деятельность организованной группы, которая в 2015–2017 годах организовала канал переправки моряков через пункты пропуска на территорию Крыма. Эта бизнес-группа действовала в нескольких областях. Об этом сообщает так называемая прокуратура АРК (структура, созданная украинскими властями для распила украинских же бюджетных средств. — Ред.). «9 мая в Одессе и Херсоне провели обыски по месту деятельности указанной группы лиц. Изъяты документы, печати, штампы, клише, в том числе российских предприятий, фальшивые пропуска, а также денежные средства», — пояснили в псевдопрокуратуре. Также сообщается, что якобы за время своей деятельности группа переправила около 100 жителей Одесской и Херсонской областей. Также псевдопрокуратура грозится, что участникам этого предприятия грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

Сигалу на смех

На днях СБУ запретила въезд на территорию Украины известному американскому актёру Стивену Сигалу, который с 2016 года является гражданином России. «Запрещён въезд на Украину сроком на пять лет из-за посещения Крыма», — гласит постановление. При этом преимущественно принятие российского гражданства и закрыло двери на Украину для Сигала. Но не только это. Актёру припомнили его поездку в Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) в ответ на запрос СМИ сообщила, что такое решение принято в соответствии со статьей 13 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и статьей 7 «Об основах национальной безопасности Украины». Примечательно, что сам Стивен Сигал отреагировал на новость с юмором: «Кроме чёрного пояса, у меня теперь есть ещё и чёрный список».

Александр СКОПОВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 429 от 12 мая 2017 года

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Просмотров: 230 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:28

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