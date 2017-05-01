Вода по графику, или Как село Родное становится синонимом водных проблем в регионе

Ещё прошлым летом в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 388 мы говорили о проблемах, навалившихся на жителей села Родного в Севастопольском регионе из-за недостатка водообеспечения. С тех пор, несмотря на неоднократные уверения местных властей, ситуация лучше не стала. Более того, грядущее лето сельчане ждут с ещё большими опасениями.

Прошлогодние обещания

Немного предыстории. Отсутствие питьевой воды — уже, увы, хроническая беда для жителей села Родного. К таким пагубным последствиям привела существенная задержка реализации проекта водообеспечения села. Отчаявшись решить проблему на местном уровне, люди прошлым летом решили обратиться за помощью к губернатору. И вроде бы нашли понимание и поддержку. В частности, директор севастопольского ГУП «Водоканал» Николай Перегуда заявил тогда, что водообеспечение Родного осуществляется «на достаточном уровне» и при имевшемся нарушении графика регулярного водоснабжения вода доставлялась в село два раза в неделю. Однако люди возмутились, дескать, в жаркие летние месяцы жители населённого пункта вынуждены были ограничивать себя в самых обычных вещах: приготовлении пищи, влажной уборке, стирке, гигиенических процедурах. Также большое количество воды уходило на полив приусадебных участков, дефицит очень и очень заметен (к слову, урожай того года жители Родного на своих огородах таки потеряли). Кроме того, слова чиновника люди жёстко раскритиковали, заверяя, что далеко не всегда воду привозили в село даже два раза в неделю.

Затем чиновники, узнав о намерении возмущённых сельчан «достучаться на самый верх», предприняли контратаку. В частности, в Родное приезжал главный инженер водоканала Алексей Чайников, чтобы разобраться на месте. И разобрался. Вместе с руководством департамента горхозяйства. По итогам встреч и бесед было объявлено: мол, не надо лишних эмоций, всё исправим, водой обеспечим. А в августе 2016-го в ходе круглого стола по вопросам водоснабжения села представитель ГУПС «Водоканал» сказал, что в скором времени будет запущена работа водоснабжающей скважины. На завершение работ по её оборудованию ГУПС «Водоканал» была выделена субсидия в размере 5,2 млн руб. Запуск механизма был запланирован на 26 декабря 2016 года. И вот прошло почти полгода...

Люди не верят...

Увы. Как сообщают местные жители, с той поры никаких изменений на объекте не произошло. «Приезжал ещё несколько недель назад Чибисов (директор департамента городского хозяйства. — Ред.), сказал, что обещанная скважина готова к эксплуатации и осталось только оборудовать подъезды к ней. Но время идёт, а никакой работы там не видно. Когда стали выяснять, с чем связана очередная задержка, оказалось, что нет „специально обученного персонала“. Они хоть понимают, что говорят?! Бред какой-то... Вопиющая некомпетентность...», — говорят жители Родного.

Впрочем, как сообщили еженедельнику «Крымский ТелеграфЪ» в севастопольском «Водоканале», требуемых специалистов готовят и к началу лета проблема водоснабжения села «уйдёт в прошлое». Однако люди настолько натерпелись от сотрудников этого предприятия и от местных чиновников, что не верят в позитивный исход. Некоторые уже даже начали перевозить своих престарелых родственников и детей в Севастополь, «подальше от всего этого беспредела».

Да и огородами толком не занимаются. «А зачем? — говорят они со вздохом. — Шансов вырастить что-то в сложившейся ситуации почти нет. В прошлом году обещаниями нас кормили, кормили... И потеряли урожай. И никто даже не подумал возместить эти убытки».

Люди считают, что причина столь длительной задержки запуска скважины кроется не в отсутствии персонала, а в технологических ошибках, допущенных при монтаже механизмов для подачи воды из скважины. Если данная версия имеет под собой основания, и учитывая, сколь значительные средства были потрачены на её оборудование, можно предположить, что руководство ГУПС «Водоканал» приложит все усилия, дабы оттянуть момент неприятных разбирательств.

Есть и ещё одно подозрение у местных жителей. Многие всерьёз говорят, что таким образом их пытаются вынудить покинуть родное село, оставить дома или продать их за копейки.

«Работы в селе нет. Молодые семьи с детьми готовы продать всё и уехать, чтобы дети получили нормальное школьное образование и медицинское обслуживание, — говорят сельчане. — Но и это сделать трудно очень. Никто не хочет приобретать здесь дома по их реальной стоимости из-за перебоев с водоснабжением».