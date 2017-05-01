Никто не виноват? Так не бывает!

Собственники квартир борются за надлежащее и справедливое управление своими домами

Очередной очаг проблем ЖКХ вспыхнул в центре крымской столицы — на улице Балаклавской и отразился на десятках жильцов многоквартирного дома (МКД). Свою историю газете «Крымский ТелеграфЪ» рассказала одна из собственниц квартиры в МКД Светлана Михайлова.

Без меня меня женили

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства всегда на слуху и всегда вызывают множество толков, разногласий и недовольства, и в последнее время всё чаще такие проблемы решаются в суде.

Всё началось тогда, когда жильцы — собственники квартир на Балаклавской, 81, перешли в управление 7-й Центральной ЖЭО. Как происходило подписание договоров с управляющей компанией?

Светлана Михайлова, жительница дома:

«У нас в МКД 141 квартира, проводились собрания собственников, голосовали за управляющую компанию, и ЖЭО как-то удалось зафиксировать где-то 50 % голосов за, при этом учитывались голоса только собственников или всех прописанных жильцов — непонятно. При этом договоров на руках у нас не было».

Договоры подписывали в спешке, и получилось так, что был кворум голосов или нет, а ЖЭО стала управлять домом. Так, как во всем известной пословице, без меня меня женили, жильцы в панике, сами не до конца понимая, как оказались под крылом управляющей компании.

Тарифы вызвали массу недовольства. Как оказалось, квадратуру для расчёта квартплаты учитывали вместе с балконами и лоджиями, а на праведный гнев жильцов нашли объяснение, что, может, сейчас по закону считать их не нужно, но до 2015 года их также включали в квартплату, а потому сейчас они пересчитывают и учитывают всё за разные годы. А на официальное обращение граждан отписались от руки.

Стоит отметить, что действительно ЖК РФ, Статья 15. «Объекты жилищных прав» гласит: «Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас». А в квартплату входит именно плата за общую площадь жилого помещения.

Судебные тяжбы

В один прекрасный день на собственницу одной из квартир, Светлану Михайлову, поступил иск и пришла повестка в суд за якобы какие-то долги, хотя за услуги она платила.

Светлана Михайлова:

«На меня и мать как на собственников пришло судебное извещение из мирового суда о долге где-то в 7,5 тыс. рублей за квартплату с учётом квадратуры балкона и с НДС. Я, как и положено, в десятидневный срок опротестовала иск, обосновала всё и мировой суд отверг заявление МУП (ЖЭО). Возражение МУП суд не принял».

Однако, по словам Светланы, директор ЖЭО утверждает, что им не прислали решение суда, в связи с чем они его игнорируют.

Номинальная уборка за реальные деньги

Как выяснилось, в Центральной ЖЭО — кадровый голод или что-то тому подобное. Оказывается, заниматься уборкой общего имущества многоквартирного дома просто некому, но... начнём сначала.

Управление МКД регулируется Жилищным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами, среди которых постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 года N 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

Кроме того, каждый договор управления и содержания МКД предусматривает ещё и свой перечень услуг, среди которых содержание общего имущества многоквартирного дома, в том числе его уборка — влажная уборка подъездов, лестничных и иных площадок. К тому же обязательны также уборка и благоустройство придомовой территории.

Когда жильцы дома высказали претензию ЖЭО за то, что уборка производится не каждый раз по графику, а иной раз не производится или производится не полностью, в МУП ответили так, что немало удивлены были все.

Как выяснилось, уборка территории не производится, потому что людей нет — уволились. К тому же ЖЭО заключила новый договор на вывоз и утилизацию твёрдых коммунальных отходов и стоимость этой услуги возросла с 1,5 млн рублей до примерно 3,5 млн рублей.

То есть нужно либо квартплату поднимать, либо экономить на других услугах.

Беря во внимание все вышеназванные прискорбные для жильцов и, вероятно, нежелательные для МУП обстоятельства, в ЖЭО жильцам заявили, что полноценная уборка не будет производиться ещё два месяца.

Светлана Михайлова:

«В ЖЭО уточнили, что, возможно, будут убирать первые три этажа — и это в девятиэтажном МКД! Также ремонт и благоустройство подъездов производились недавно — МУП выборочно привёл в порядок один подъезд, а другие два остались без изменений. Но мы, возможно, привлечём судебную власть, чтобы по-настоящему рассудили, кто прав, кто виноват».

Вот такое избирательное управление и содержание получается. И это притом что жильцы платят за полный пакет услуг.