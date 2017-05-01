Кошкин дурдом

Минэкологии не смогло установить лиц, уничтоживших в Симеизе краснокнижные деревья, а в генплане поменялась форма заповедника

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» уже не раз поднимал тему застройки Лименской долины и вырубки краснокнижных деревьев. Обращение общественников и внимание нашей газеты к проблеме вызвало резонанс, докатившийся до Москвы. Но пока ялтинские власти дают обещания наказать виновных и изъять участки, сотрудники профильного министерства лишь разводят руками и не могут найти нарушителей. В то же время в генплане Ялты появились новые границы горы Кошки...

Нет тела — нет дела

Речь в этой статье пойдёт о тех махинациях, которые происходили ещё в украинскую бытность, — массовое выделение участков привело к сокращению парковых и природоохранных зон. Однако расхлебывать то, что натворили чиновники тогда, приходится сейчас. Например, как сохранить тысячелетние можжевельники, если они вдруг оказались на частной территории? Безусловно, за их уничтожение владельцам грозит наказание.

Когда скандал дошёл до правительственных кабинетов, глава ялтинской администрации Андрей Ростенко заявил по телевидению, что Лименская долина застраиваться не будет.

«Там ранее были выделены земельные участки на правах собственности или аренды, — отметил Андрей Ростенко. — Когда пошли сигналы от общественности, что собственники этих земельных участков стали вырубать деревья, естественно, мы туда сразу отправили экологический контроль».

Параллельно эти общественники обратились напрямую в профильное министерство, и там на обращение должным образом отреагировали, отправив к этим участкам рейд.

А недавно от Министерства экологии и природных ресурсов Крыма пришёл ответ за подписью замминистра Алексея Яценко. В нём сказано, что экологи провели рейд и только на одном земельном участке выявили факт уничтожения 51 дерева, в том числе 31 экземпляр редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесённых в Красную книгу. Казалось бы, за этим последуют колоссальные штрафы, а то и изъятие территорий, на которых произрастают подобные природные богатства. Но нет. Во-первых, сумма штрафа оказалась смехотворной по сравнению со стоимостью здешних участков (от 2,5 до 5 тысяч рублей), но даже эти деньги никто возмещать не будет, поскольку оказалось, что установить виновных в спиле можжевельников не представляется возможным.

«В рамках проведения административного расследования по делу об административном правонарушении были выполнены все исчерпывающие процессуальные действия, — сказано в ответе Минэкологии, — однако установить лиц, совершивших правонарушение, не представилось возможным».

Юна Никитина, член территориального общественного самоуправления:

«Письмо просто издевательство, потому что на четырёх страницах идёт описание, что такое особо охраняемая природная территория! Нам решили просто об этом рассказать. После чего абзац, где написано, что нам (непонятно, кому — жителям, людям?) нужно предоставить информацию о ценности Лименской долины. Получается, что Министерство экологии, которое вроде как этим и занимается, говорит, что мы должны сделать описание. Мы можем это сделать, но это не будет иметь никакого официального статуса. Какой-то абсурд!»

В общем, дело прекратили в связи с отсутствием состава правонарушения. По мнению симеизских активистов, собственники участков вряд ли понесут наказания за спил деревьев, а когда каждый избавится от краснокнижных насаждений, ничто не будет мешать возводить виллу или коттедж.

Сергей Гуременко, член территориального общественного самоуправления:

«Вот я, допустим, имею участок, и у меня, допустим, 10 можжевельников на участке, они мне мешают построиться. Что я делаю? Я даю людям деньги, они идут пилят, а я звоню в полицию и говорю: пришёл на участок, а тут такое безобразие — выпилили все деревья! Помогите, спасите!»

Ручкой по заповеднику: там урезали, там добавили

Впрочем, на данный момент действует правительственный мораторий на оформление земли и проведение всех видов строительных работ до конца года. За это время, по мнению общественников, следовало бы взять под охрану государства Лименскую долину и включить её в границы заповедника. Ранее Андрей Ростенко заявлял, что «в проект генерального плана внесено предложение о присвоении данной территории статуса особо охраняемой природной территории местного значения», также «проведена ревизия ранее выданных градусловий и готовятся документы об их отмене». Как будет происходить это на деле, пока неизвестно. Любопытно, что прокуратура в ответах на многочисленные обращения симеизцев пишет, что «администрации Ялты предложено создать дополнительный участок особо охраняемой природной территории в пгт Симеиз в районе нижней части Лименской долины».

Пока же, согласно Генеральному плану муниципального образования «Городской округ Ялта Республики Крым», имеющемуся в распоряжении газеты «Крымский ТелеграфЪ», ландшафтный заповедник «Гора Кошка» обозначен как природный ландшафт, а у подножия горы расположены территории рекреационных и санаторно-курортных учреждений, а также территории застройки индивидуальными жилыми домами. Впрочем, на «санаторно-курортных» возведены или возводятся явно частные коттеджи, а границы самого заповедника изменены по сравнению с теми, которые принимались ранее, и схему которых мы публиковали в одном из прошлых номеров. Вероятно, границы изменили из-за того, что один из выделенных при Украине участков оказался в природоохранной зоне, прямо на горе. Там, где, по предположению, располагалось древнее капище, посвящённое таврской богине Деве.

«Как было 50 гектаров, так 50 гектаров и должно остаться. Вот как сделать, чтобы утвердить? Разработались новые границы, которые убрали этот заезд к храму, — рассказывает Сергей Гуременко. — Отдали соток 10 плюс подъезд. Итого соток двадцать ушло вместе с дорогой. Это один участок только. Ещё выше и ниже роздано. Поэтому границы смещены вверх и влево. В период, когда всё дербанилось, это было всё внесено, отрезали и перенесли за трассу на скалы».

Короче говоря, в одном месте урезали, в другом добавили. В итоге общая площадь осталась та же, но кто-то получил лакомый кусок прямо на горе с видом на всю долину и побережье.

Новые подробности, которые открылись в процессе расследования этой скандальной истории, шокируют лёгкостью, с которой местные чиновники перерисовывали границы посёлка, отрезали природоохранные зоны ради продажи уникальных территорий, а представители контролирующих органов лишь наблюдали за масштабным дерибаном прибрежной земли, ведь попутно получали участки и сами. О том, кому были выделены заповедные сотки, мы расскажем в ближайших номерах газеты «Крымский ТелеграфЪ».