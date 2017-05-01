В заложниках у закона

Отцы-одиночки отстояли свои права?

Мы неоднократно рассказывали о крымских отцах-одиночках, которые после вхождения Крыма в состав Российской Федерации не смогли получить материнский капитал. После неоднократных судов и обращений обделённых пап в различные инстанции РК в Москве также заговорили о сложившейся непростой ситуации. По предварительным прогнозам, этот вопрос окончательно должен решиться в текущем году.

В тисках бюрократии

Ещё в 2015 году уполномоченный по правам ребёнка в РК Ирина Клюева озвучила проблему крымских отцов-одиночек. В то время как все мамы-крымчанки могли без особых сложностей оформить своё право на материнский капитал, который стал значительным материальным подспорьем для семей в непростой экономический период, отцы, воспитывающие детей самостоятельно, получить его не смогли (см. «Папский» капитал«, № 407 от 2 декабря 2016 года).

Парадоксально, что таких отцов-одиночек в Крыму не так много: Ирина Клюева говорит о 38 лицах, которые обратились в Пенсионный фонд Крыма за получением сертификата на маткапитал, но решить на региональном уровне эту проблему всё равно не смогли.

Дело в том, что получателями этих бюджетных денег могут быть лишь семьи, где мать является гражданкой РФ (к слову, отцу российский паспорт иметь не обязательно), однако в нашем случае женщины умерли до проведения референдума и, соответственно, получить гражданство России никак не могли.

Ирина Клюева, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Крым:

«Нужно понимать, что разговор идёт о папах, которые воспитывают более одного ребёнка. Касается эта ситуация только тех семей, где мамы умерли, будучи гражданками Украины».

Понятно, что эта проблема актуальна лишь для нашего региона — в других местах России она возникнуть просто не могла.

Ирина Клюева:

«Я общалась с коллегами и узнавала, что такие ситуации, когда мама умирает, не будучи гражданкой РФ, конечно, есть в России. И папы в таком случае тоже не получают материнский капитал. Но мы акцентировали внимание на том, что у нас ситуация другая — мы все были гражданами Украины до вступления в Российскую Федерацию. Поэтому мамы не могли быть гражданками России в принципе. Наконец мы смогли донести эту мысль».

Интересно, что когда закон о маткапитале только вступил в силу в РФ, уже возникала непонятная ситуация с папами — ведь капитал-то материнский! Но в 2009 году законодательство изменили, и мужчины также смогли получать соответствующий сертификат.

Поправки для Крыма

Однако о сложившейся ситуации всё-таки узнали и в Москве. Так, 19 апреля этого года вице-премьер России Ольга Голодец дала поручение главе Министерства труда и социальной защиты Максиму Топилину пересмотреть действующие правила. А перед этим активную работу провёл аппарат омбудсмена в Крыму.

Ирина Клюева:

«В Крыму мы сформировали полный пакет документов и попросили нашего депутата Госдумы Андрея Козенко и уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ Анну Кузнецову лоббировать этот документ на государственном уровне».

По словам крымского омбудсмена Ирины Клюевой, соответствующий законопроект, который позволит папам получить эти деньги от государства, уже внесён на рассмотрение в Госдуму РФ. К слову, касаться он будет только крымских пап — по всей России такие поправки в законодательство действовать не будут.

Так что, по всей видимости, получить средства на ребёнка отцы-одиночки смогут уже в этом году. Напомним, что в текущем году размер материнского капитала составляет 453 тысячи рублей.

После изменения законодательства крымским папам-одиночкам останется лишь сходить в отделение Пенсионного фонда для оформления материнского капитала, говорит Ирина Клюева. Никаких дополнительных процедур, в том числе судебных решений для этого не понадобится.

Ирина Клюева:

«Очень надеемся, что этот закон всё же будет принят. Это не такое большое количество людей, но по отношению к ним это будет очень справедливое решение. Тем более что материнский капитал также называется семейным, так что касается он не только мам!»

«Папский» капитал далеко не единственная законодательно-бюрократическая проблема, касающаяся государственных выплат. В плохом положении оказались и крымские дети, оставшиеся без родительского попечения.

Ирина Клюева:

«Наши крымские дети-подкидыши оказались с записями, то есть когда их находили при Украине, им записывали пап и мам, давали им фамилии, имена, отчества. Теперь же получается, что у них вроде как есть родители, а значит им не положены пенсии по потере кормильца».

Для решения этого вопроса также нужны изменения в законе о пенсионном обеспечении. Аппарат крымского омбудсмена уже также подготовил предложения по этим поправкам, которые будут рассматриваться в российском правительстве.

Ирина Клюева:

«Надеюсь, в этом вопросе мы также будем услышаны, потому что эти дети сейчас лишены своих законных прав».

У соседей

Марина Песчанская, уполномоченный по делам ребёнка в Севастополе:

«Мы получили одно заявление по этому поводу. На приёме была бабушка, которая также просила посодействовать отцу-одиночке в получении материнского капитала, мать умерла. С этим запросом мы обратились в Пенсионный фонд, где нам объяснили, что это вопрос федерального уровня. В декабре прошлого года уполномоченный по Крыму Ирина Клюева и я были на совещании у Анны Кузнецовой, где был озвучен этот вопрос. Там присутствовали и министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. После этого я была на заседании в Совете Федерации, где был доклад, включающий в том числе и этот вопрос. В интернете была распространена информация, что Анна Кузнецова взяла эту проблему в работу.

Сейчас этот вопрос находится в работе. Подтверждения, что уже маткапитал папам можно получить, ещё нет. Пенсионный фонд комментариев не даёт. В связи с этим у нас нет ещё указаний из Москвы выдавать его.

Вопросы решаются, только когда напоминаешь о них. Поэтому я на себя беру ответственность завтра (11 мая. — Ред.) дозвониться в аппарат (уполномоченного по правам ребёнка при президенте. — Ред.) и узнать, на каком этапе этот вопрос находится сейчас. Я лично верю, что добро должно восторжествовать, потому что, по сути, отцы имеют те же полномочия, что и мамы».