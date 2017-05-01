Симферополь. Реконструкция

На что были потрачены 180 миллионов рублей при реконструкции центра Симферополя

Реконструкция центра крымской столицы в начале года подверглась критике общественности. Основные обвинения была адресованы непосредственно подрядчику, который, собственно, реализовывал проект. Мы поговорили с гендиректором ООО «Крым-Девелопмент» Валерием Писаревым, чтобы узнать, почему плитку на центральных улицах пришлось перекладывать, и как он сам относится к проделанной работе.

Всему виной погода?

— Самый главный вопрос, который чаще всего можно услышать от симферопольцев, — почему так получилось, что ремонт центра пришлось переделывать? Почему нельзя было с первого раза всё сделать качественно?

— Во-первых, переделке подверглась лишь та часть плиточного покрытия, которая этого потребовала, а это не более 25% от всей площади. А связано это со сложными погодными условиями в период работ по укладке плитки и нашим желанием сделать так, чтобы новогодние праздники жители города и его гости встретили в максимально комфортных условиях. При этом работы нельзя было перенести на будущий год из-за жёстких сроков, указанных в контракте.

Сам график реализации проекта — с 25 сентября (а реально мы приступили к работам в октябре) по 25 декабря — изначально был очень смелый. Мы понимали, что надо будет очень строго его придерживаться, чтобы не выйти за его пределы.

В то же время человек, проживающий в средней полосе России или хоть немного разбирающийся в строительстве, понимает, что это не самое лучшее время для любых земляных работ.

Кроме того, учитывая масштаб реконструкции, заказчик обратился к нам с просьбой: перед началом работ по реконструкции позволить ГУП «Вода Крыма» выполнить работы по замене канализационных сетей и реконструкции городского водопровода.

Мы пошли на это, хотя для этих работ «Вода Крыма» запросила 90 дней. 90 дней только на замену труб! Мы сотрудничали и вместе высчитывали буквально по минутам график. В результате ГУП выполнил свои работы за 45 дней (мы оказали содействие — предоставили свою землеройную технику), а мы были вынуждены уплотнить график своих работ на 10 дней.

— И вы не успели?

— Сначала мы хорошо шли, потому что у компании хорошая техника и есть опыт выполнения таких работ. К середине ноября у нас было недельное опережение утверждённого графика, так что в запасе у нас имелось около двух с половиной недель. К концу ноября был выполнен самый сложный и трудоёмкий объём работ, а именно устройство основания и прокладка труб ливневой канализации и ГТС, прокладка кабеля системы видеонаблюдения. На начало декабря оставалось выполнить работы по укладке тротуарной плитки и финишному благоустройству.

Но вы помните, какие были погодные условия в конце минувшего года? С 50-х годов прошлого века не было такого продолжительного выпадения осадков, постоянно чередующихся: от ледяного дождя до хрустящего снега. Из-за этого график был полностью изменён. Пришлось применять специальное оборудование — например, тепловые пушки и электронагреватели.

Некоторые горожане ведь как думают? Что за 180 миллионов мы сделали только покрытие, то есть уложили плитку...

А в декабре нам пришлось помочь ещё и Дому художников — они выполнили работы по замене теплосети, питающей теплом их помещения, а мы им копали и засыпали траншеи. Те же работы нам пришлось выполнить и при замене теплотрассы, идущей к поликлинике и филармонии.

— Люди не знали, что менялись и коммуникации на этих улицах.

— Да! Представьте себе: нужно было всё вырыть, заменить старые коммуникации, срезать незаконные, опустить все провода под землю, убрать воздушные линии электропередач, чтобы максимально очистить фасады зданий от кабельной продукции.

Кроме того, по отдельному контракту, с ГУП «Крымэнерго» мы выполнили работы по реконструкции сетей 0,4кВ, в рамках которой уложили под землю почти километр кабеля, смонтировали четыре распределительных электрощита, демонтировали две электроопоры и проложили 150 метров воздушных электролиний.

И только после этого мы приступили к укладке плитки.

Таким образом, главная проблема — это очень жёсткий контракт, наличие внеконтрактных смежников, а также крайне сложные погодные условия, в которых трудилась наша команда.

— Но были и второстепенные трудности?

— Сложность также заключалась в том, что необходимо было выполнить все работы, не перекрывая пешеходную возможность улиц в районе реконструкции. Учитывая место расположения объекта, мы постарались минимально ограничить движение на улицах. Хотя мы не были обязаны, максимально сохранили доступ к предприятиям и организациям всех форм собственности и жилой зоне, расположенных в пределах участка реконструкции улиц.

Кроме этого, при производстве работ строители столкнулись с большим количеством неучтённых в документации сетей и технологических присоединений — либо незаконного характера, либо просто ранее не учтённых в установленном порядке по чьей-то халатности.

А ответственность чья?

— Всё же почему получилось так, что часть плитки пришлось перекладывать?

— Всю работу приходилось делать, несмотря на промёрзшую землю. Конечно, её отогревали тепловыми пушками. Но основание повело себя исходя из погодных условий. Понятно, что плитку на такое основание вообще не кладут — это большой риск. Но у нас был контракт с администрацией города, сроки по контракту и... Новый год.

— То есть вы заплатили бы неустойку, если бы не смогли выполнить работы в отведённый срок?

— Не совсем так. Конечно, штрафные санкции в контракте предусмотрены, но речь не об этом. Вопрос в ответственности. Финансирование по контракту было ограничено строго 2016 годом и продление контракта на 2017 год привело бы к необходимости продления финансирования на будущий год, а это потребовало бы достаточно длительного временного отрезка. И, представьте, всё это время объект находится в незавершённом состоянии со всеми связанными с этим состоянием деталями. Мы не могли этого допустить.

Я — человек советский. Я беру на себя ответственность в самых сложных ситуациях и вместе с командой делаю все возможное и невозможное, но дело довожу до завершения.

— Но отсюда возникает другой вопрос: почему же компания соглашается на такой контракт?

— Мы же не предполагали, что будут такие погодные условия. Никто не мог предположить. Да, сроки были сжатые, но мы перед подписанием контракта тщательно проанализировали график и объём работ и пришли к выводу, что успеваем выполнить весь набор работ. Но тут природа внесла свои коррективы! Согласитесь, что в прошлом году плохие погодные условия по всей России начались гораздо раньше. По сути, у нас был только один месяц для нормальной работы. И мы считаем, что ничто не мешало тем людям, которые заключили с нами контракт, то есть городским чиновникам пойти нам навстречу и перенести сроки выполнения работ. Мы были готовы обратиться к горожанам, объяснить, почему возникли такие сложности. Ведь это не проблема — отложить выполнение работ на пару месяцев.

— Из той критики, которая высказывалась в адрес реконструкции, вы что-то для себя почерпнули?

— Почему только критики? Сейчас мы получаем благодарности горожан, людям нравятся результаты нашей работы: мы слышим это в разговорах гуляющих по центру людей, в личных беседах. А вот письма благодарности от жителей дома № 3 на улице Пушкина, от филармонии.

По поводу критики... Мы всегда относимся ко всему крайне внимательно, поэтому на всё обращаем внимание, в том числе и на критику. К тому же по основным объёмам работы у нас не было недоделок. А что касается остального, то мы и без критики общественности сами видели, что сделано не так. И ещё — критика звучала во время работ, работы не были завершены. Но мы всё равно общались с людьми, слушали разные мнения. Есть группа горожан, которая говорит: «Можно было сделать лучше». Это мнение двадцатилетних, абсолютно естественное для данного возраста — «юношеский максимализм» плюс незначительный производственный и житейский опыт.

С другой стороны, понравилось, как сказала одна женщина: «Ругать и критиковать легко — могут все. Но вот далеко не все берут и делают». Когда люди говорят: «Могли сделать лучше», то возникает вопрос: а насколько лучше? Что является критерием? Конструктивная критика сейчас — когда все работы выполнены — возможна со стороны профессионалов либо со стороны посвящённых. А отсутствие достаточного количества информации чаще всего приводит к неправильным выводам.

«Это были старые и больные деревья. Их надо было убирать»

— Сумма контракта составила около 180 миллионов рублей...

— Да, и это вызвало дополнительную волну критики со стороны общественности: горожане ругались, что такие огромные деньги якобы тратятся на новую плитку. Никто не задумывается о том, что на самом деле выполнен огромный пласт работ: модернизирована система ливневой и городской канализации, водопровода, уличного освещения, проведено объёмное благоустройство территории, построены клумбы, установлены скамейки и фонари, а к ним подведён кабель, смонтированы системы видеонаблюдения и звукового оповещения.

Мы с поставленной задачей справились — центр города получил обновлённый вид и новые современные сети, которые позволят несколько десятков лет эксплуатировать их, не проводя работ по модернизации, а уж тем более — капитальному ремонту. К тому же жители нашего города получили современное комфортное место для проведения досуга.

— Как вы оцениваете сам проект реконструкции? Насколько он подходит для города?

— Для нашей компании это большая честь — работать над таким проектом. Особенно значимо, что это исторический центр города. Безусловно, я считаю проект красивым и очень удобным. По-моему, он отвечает духу Симферополя как столицы Крыма, как амбициозного и харизматичного города. Очень важная часть проекта — открывшиеся фасады, совершенно прекрасные фасады домов. Убранные провода дали ощущение неба, свободы, энергии, которая на самом деле заложена в этих местах.

При работе были использованы новейшие технологии — например, современные светильники, дающие мягкое освещение, которое вечером превращает улицу в абсолютно песочную, то есть делает её очень похожей на античный приморский город.

— Кстати, в центре также сделано безбарьерное пространство, общая зона. Для чего это нужно?

— Благодаря отсутствию бордюров получилось такое абсолютно атмосферное место, идеальное для отдыха и прогулок наших горожан. Люди с ограниченными возможностями получили удобное для них пространство. Отдельные тротуары только мешали бы этому.

— Один из особо болезненных вопросов — вырубленные деревья. Почему нельзя было оставить имеющиеся зелёные насаждения?

— Это были старые деревья. Первоначальная оценка показала, что они полые внутри, так в итоге и оказалось. Это хорошо видно на иллюстрациях (показывает фотографии. — Ред.). Это были опасные деревья, которые могли просто упасть на голову прохожим при сильном порыве ветра, так что их в любом случае надо было убирать и высаживать новые. Кроме того, вырубили же не все деревья — часть осталась.

Зато в специальных кадках высажены оригинальные породы деревьев: катальпа, магнолия, декоративные клёны. Радовать горожан будут и молодые липы, клёны, туя, можжевельники нескольких видов.

— На ваш взгляд, предприниматели, арендаторы и собственники зданий должны подключаться к ремонту центра, приводить в порядок фасады?

— Сами по себе фасады очень красивые. Даже сейчас они не режут глаз. Когда начинают происходить процессы, которые качественно меняют лицо города, то даже самые равнодушные подключаются к этому процессу. Понимаете, сама среда, которую мы создали, — очень мягкая, стильная, комфортная — повлечёт за собой изменения всей окружающей инфраструктуры.

Уже сейчас центр стал модернизированным, очень современным. Здесь есть всё: видеонаблюдение, подсветка, громкая связь. А к нам сейчас обращаются горожане, которые очень надеются, что реконструкция впоследствии перейдёт и на другие улицы нашего города.