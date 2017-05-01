Последний аккорд

Ситуация и прогнозы за 40 недель до Олимпиады

Становится традицией, что зимний сезон 2016/17 года, как и многие предыдущие, завершается в мае чемпионатом мира по хоккею с шайбой среди мужчин. Он и ставит точку в соперничестве стран в последнем году перед зимними Олимпийскими играми в южнокорейском Пхёнчхане-2018, до торжественного открытия которых остаётся меньше десяти месяцев.

Принимают Кёльн и Париж

Положение наших «зимников» в общекомандном зачёте напоминает положение четырёхлетней давности. Сейчас они в десятке лучших обосновались на девятом месте, имея в своём активе 19 медалей (4 золотые + 8 серебряных + 7 бронзовых), сумев опередить только китайцев (4+3+4=11). А перед россиянами расположились Германия (18+10+7=35), США (12+7+9=28), Голландия (10+3+5=18), Норвегия (8+9+10=27), Австрия (8+5+6=19), Канада (6+12+8=26), Франция (5+8+9=22), Япония (5+7+4=16). Если россияне станут чемпионами мира по хоккею, наша «олимпийская» команда — 2017 может только опередить японцев, закончив мировой сезон на восьмом месте перед Пхёнчханом.

Чемпионат мира среди мужчин проводится в 81-й раз и является одним из старейших в мире, начав свою историю с 1920 года. За это время в нём приняли участие сборные 30 стран. По 74 раза стартовали чехи и шведы, 69 — канадцы, 67 — американцы, 65 — финны, 61 — немцы, 58 — россияне. Причём, следует отметить, что нынешняя сборная Чехии является правопреемницей сборной Чехословакии, сборная Германии — сборной ФРГ, сборная России — сборной СССР. Лишь восемь сборных удостаивались титула чемпионов мира. Больше всех золота смогли добыть россияне — 27 комплектов (22 на счету прославленной Красной Машины, как называли во всём мире сборную СССР, и пять — у нынешней сборной России), у канадцев — 26, чехов — 12, шведов — 9, американцев и финнов — по 2, а у британцев и словаков — по 1 комплекту чемпионских наград.

На проведение нынешнего чемпионата мира претендовали ряд европейских стран. В решающем туре голосования 63 члена исполкома Международной федерации хоккея отдали свои голоса за тандем Германия — Франция, а 45 — за пару Латвия — Дания. Таким образом, в третий раз в истории мирового хоккея чемпионат будет проведён в двух странах. Германия на своих ледовых полях в седьмой раз будет принимать гостей (последний раз это произошло в 2010 году), а Франция — в четвёртый после почти пятидесятилетнего перерыва. В Кёльне, где соревнуются команды из группы A, все матчи будут проходить на Ланксесс-Арене, вмещающей 18 500 зрителей, а в Париже, где турнир проходит среди сборных группы B, — на АккорХотелс-Арене, которая может принять на своих трибунах 17 000 поклонников хоккея.

Как это стало обычно в последние годы, в чемпионате мира стартуют шестнадцать сборных, жребием распределяемых на две предварительные группы, в которых каждый встречается с каждым по круговой системе. Ныне в группе A играют США, Россия, Швеция, Германия, Словакия, Латвия, Италия, Дания, а в группе B — Канада, Финляндия, Чехия, Швейцария, Франция, Норвегия, Беларусь, Словения. По четыре лучшие сборные из каждой группы выходят в четвертьфинал плей-офф, где проигравший в паре покидает турнир, а победитель продвигается в полуфинал, а затем, при удаче, выходит в финал, где и разыгрывается титул чемпиона мира — 2017. А вот команды, занявшие в группах последние места, отправляются на переэкзаменовку в первый дивизион. Однако, если в группе A столь тяжкий жребий выпадет на долю датчан, то вместо них в первый дивизион отправится сборная, занявшая седьмое место. Ведь ныне сборная Дании неприкасаемая — в мае 2018 года она станет хозяйкой 82-го чемпионата мира.

Болеем за Россию

Четвёртый год подряд сборная нашей страны отправляется на первенство мира под руководством опытного наставника санкт-петербургского СКА Олега Знарка. На этот раз в Германию он взял с собой 28 игроков, семеро из которых выступают за океаном в клубах НХЛ, а 21 хоккеист защищает цвета российских клубов КХЛ. Это вратари Андрей Василевский («Тампа Бэй»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестёркин (СКА); защитники Виктор Антипин («Металлург» Мг), Антон Белов, Артём Зуб (оба — СКА). Алексей Береглазов («Рейнджерс»), Владислав Гавриков («Локомотив»), Богдан Киселевич, Михаил Науменков (оба — ЦСКА), Иван Проворов («Филадельфия»); нападающие Никита Гусев, Евгений Дадонов, Вадим Шипачёв, Сергей Плотников, Александр Барабанов (все — СКА), Кирилл Капризов, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Андрей Светлаков, Сергей Андронов (все — ЦСКА), Никита Кучеров, Владислав Наместников (оба — «Тампа Бэй»), Сергей Мозякин («Металлург» Мг), Артёмий Панарин («Чикаго»), Владимир Ткачёв (АК «Барс»), Роман Любимов («Филадельфия»). Интересно отметить, что на чемпионате мира — 2014, впервые выступая под началом Знарка, сборная стала чемпионом мира, в 2015-м завоевала серебро, а в 2016 — бронзу. Невольно возникает вопрос: а что будет теперь?

Когда этот материал готовился к печати, в группах состоялись матчи трёх туров. Естественно, крымчан в первую очередь волнует выступление сборной страны. И она успешно приняла старт, встретившись в первом туре, пожалуй, с самым сильным соперником по группе A — сборной Швеции. Скандинавам посчастливилось открыть счёт поединка, но под занавес третьего периода Сергей Андронов сравнял результат. Не удалось никому из соперников добиться преимущества и в дополнительное время. Пришлось выполнять серию послематчевых булитов. Блестяще действовал в «рамке» высоченный Андрей Василевский, отразивший все три попытки шведов овладеть его воротами. А вот Артёмий Панарин мастерски исполнил свою попытку и принёс россиянам победу — 2:1, которая гарантировала им два, а шведам — одно очко в турнирную таблицу. А уже следующий поединок принёс разгромную победу команде Знарка над сборной Италии — 10:1. В рядах россиян отличились Андронов, Панарин, Владислав Наместников (забили по две шайбы), Евгений Дадонов, Никита Кучеров, Сергей Плотников, Сергей Мозякин. И третий поединок с хозяевами чемпионата сборной Германии наши парни начали, как говорится, на одном дыхании, забив ко второму периоду в ворота соперника пять сухих голов, но затем несколько расслабились и привели поединок к победе со счётом 6:3. Вновь среди наших бомбардиров мы увидели Кучерова и Вадима Шипачёва (по две шайбы), Плотникова, Никиту Гусева. К сожалению, подобная расслабленность привела к серьёзной травме капитана сборной России Мозякина, и когда писались эти строки, оставалось неизвестно, сможет ли он дальше принимать участие в матчах чемпионата мира...

После завершения трёх из семи запланированных туров в предварительных группах турнирное положение таково. Группа A: Латвия — 9, Россия — 8, США — 6, Швеция — 4, Германия — 3, Словакия — 3, Дания — 2 Италия — 1 очко. Группа B: Канада — 9, Норвегия — 6¸ Швейцария — 6, Чехия — 5, Франция — 5, Финляндия — 4, Словения — 1, Беларусь — 0 очков.