«Мерседес» или «Феррари»?

Прогнозы и промежуточные результаты на скоростных трассах

Завершился второй месяц проведения 68-го чемпионата мира «Формулы-1», в котором двадцать гонщиков из десяти профессиональных команд уже успели разыграть четыре из двадцати запланированных Гран-при, стремительно промчавшись по кольцевым трассам Австралии, Китая, Бахрейна, России.

Впервые без чемпиона

В ноябре минувшего года чемпионом мира под № 33 «Формулы-1» стал немецкий гонщик из команды «Мерседес» Нико Росберг, как бы приняв семейную эстафету из рук отца Кеке Росберга, в своё время становившегося тоже чемпионом мира. Но уже 2 декабря 2016 года Росберг-младший заявил, что прощается с автоспортом. И впервые турнир проходит без действующего чемпиона мира. Зато продолжают соперничество за высокий и престижный титул четверо асов кольцевых гонок, неоднократно становившиеся чемпионами мира: британец Льюис Хэмилтон, немец Себастьян Феттель, финн Кими Райкконен, испанец Фернандо Алонсо. И, как показали прошедшие Гран-при, именно Феттель, Хэмилтон, Райкконен и молодые гонщики Валттери Боттас и Макс Ферстаппен являются основными претендентами на победу в нынешнем чемпионате мира. Интересно, смогут ли Валттери или Макс стать чемпионом под № 34?

В последние годы борьбу за титул сильнейшего гонщика мира вели одноклубники из «Мерседеса» Хэмилтон и Росберг, кстати, весьма прохладно относившиеся друг к другу, что поделаешь, конкуренцию никто ещё не отменял! Зато в сражении за Кубок конструкторов, вручаемый на финише чемпионата мира, вне конкуренции оставалась немецкая команда «Мерседес». Но теперь партнёром мулата из Великобритании Хэмилтона стал молодой финн Боттас, что сразу же воодушевило на подвиги двух сильных пилотов из итальянской команды «Феррари» — немца Феттеля и финна Райкконена. Профессиональный автоспорт интернационален. Не случайно пока единственный в «Формуле-1» российский гонщик Даниил Квят выступает в итальянской команде «Торо Россо» в паре с испанцем Карлосом Сайнсом-младшим. Увы, эта «автомобильная конюшня» не обладает лучшими по оснащению болидами и не может рассчитывать на высокие результаты, не говоря уже о том, чтобы постараться включиться в борьбу за призовые места.

В Шанхае и Сахире

Многомиллионный Шанхай стал вторым этапом мирового первенства, на котором, чтобы завладеть Гран-при Китая, гонщикам предстояло пройти 56 кругов, что составляло 305,066 км, по мокрому кольцу международного автодрома. Накануне в классификации лучшим был Хэмилтон, оставивший за спиной Феттеля, Боттаса, Райкконена, а наш Квят был девятым. Но в основной гонке на следующий день у россиянина забарахлил двигатель, и он был вынужден сойти с трассы. Тем временем со старта британец вышел в лидеры и оставался им все 56 кругов, победив с результатом 1:37.36,16. Вместе с ним на пьедестал почёта поднялись отставший на шесть секунд Феттель и на 45 секунд — Ферстаппен. За ними дистанцию завершили вошедшие в десятку сильнейших, что приносит призовые очки в общем зачёте, австралиец Даниэль Рикардо, Райкконен, Боттас, Сайнс-младший, датчанин Кевин Магнуссен, мексиканец Серхио Перес, француз Эстебан Окон.

Впервые в общем зачёте появились два лидера — Феттель и Хэмилтон, набравшие по 43 очка. Они опережали Ферстаппена на 18, Боттаса — на 20, Райкконена — на 21 очко. В Кубке конструкторов лидером стал «Мерседес» — 66, на один балл опередивший «Феррари». После чего гоночный караван отправился в Сахир, где через неделю должен был проходить третий этап чемпионата мира, на котором разыгрывался Гран-при Бахрейна. В отличие от дождливого Китая, Бахрейн встретил пилотов тёплой погодой, при которой им предстояло преодолеть 57 кругов дистанции в 308,484 км. В классификации блеснул мастерством молодой Боттас, который впервые сумел объехать своих именитых соперников.

Успех настолько окрылил финна, что он со старта основной гонки рванулся вперёд и тринадцать кругов возглавлял состязание. Но затем его обошёл Феттель, который красовался впереди пелетона очередные девятнадцать кругов, пока его не сменил Хэмилтон. Но британцу хватило пороха всего на семь кругов, а потом вновь на первое место возвратился немец, ставший владельцем Гран-при Бахрейна, который он присоединил к завоёванному в марте Гран-при Австралии. Многократный чемпион мира показал результат 1:33.53,374. На этот раз он опередил на те же шесть секунд британца и на двадцать — победителя квалификации Боттаса. Кроме этого трио, в «очковую» десятку попали Райкконен, Рикардо, бразилец Филипе Масса, Перес, француз Роман Грожан, немец Нико Хюлькенберг, Окон. Даниил Квят не сумел удержаться в десятке лучших, финишировав на двенадцатом месте.

После трёх этапов единоличным лидером в личном зачёте стал Феттель — 68 очков. У Хэмилтона — 61, Боттаса — 38, Райкконена — 34, Ферстаппена — 25 баллов. Сменился лидер в Кубке конструкторов. «Феррари», набрав 102 очка, теперь на три балла опережал «Мерседес». Пилоты получили двухнедельную паузу перед стартами в Сочи, где в третий раз разыгрывался Гран-при России.

Признание президента

По установившейся традиции, на этом состязании лучших в мире автогонщиков присутствовал и награждал победителей президент Российской Федерации Владимир Путин. Сам пламенный поклонник этого вида спорта, по окончании гонок Владимир Владимирович признался, что не ожидал от россиян такого интереса к автогонкам. Хотя, увы, своих почитателей вновь огорчил Квят. Неполадки с болидом не позволили Даниилу подняться выше двенадцатого места, что россиянину в общем зачёте после четырёх этапов гарантирует лишь... четырнадцатое место (два очка, добытые в Австралии за девятое место).

После того, как Феттель стал лучшим в квалификации, зрители, заполнившие трибуны сочинского автодрома, не сомневались, что немец продолжит, свой победный марш и на дистанции основной гонки, составляющей 53 круга (309,745 км). Но со старта смело вперёд устремился Боттас, лидировавший с первого и до последнего круга. Финна отчаянно старался опередить Феттель, но уступил ему на финише 0,617 сек. С молодого земляка, впервые выигравшего этап «Формулы-1» и получившего Гран-при России из рук президента нашей страны, взял пример его старший товарищ Райкконен, занявший трете место. Увы, не поднялся на пьедестал почёта занявший четвёртое место Хэмилтон, за которым над белой финишной линией пролетели Ферстаппен, Перес, Окон, Хюлькенберг, Масса, Сайнс-младший.

Укрепил своё положение в общем зачёте Феттель — 86 очков, за которым сохранили места в лидирующей пятёрке Хэмилтон — 73, Боттас — 63, Райкконен — 49, Ферстаппен — 35 очков. Ну а в Кубке конструкторов произошла очередная рокировка. На первое место вышел «Мерседес» — 136, опережающий на балл «Феррари».

В нынешнем месяце нам предстоит стать свидетелями двух Гран-при: Испании (14 мая) и Монако (28 мая).